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بعد غضب ضدها.. أصالة تعلن عن حجم تبرعها لضحايا الزلزال:”ما بحب أحكي”

الفنانة السورية أصالة نصري قالت إنها لم تعتد على إظهار ما تقدمه في الأزمات ولكن للضرورة أحكام، وجاء ذلك بعد تصريحاتها التي استفزت البعض في "سعودي ايدول"

بواسطة
خالد الأحمد
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تبرع أصالة نصري لضحايا زلزال سوريا watanserb.com
الفنانة السورية أصالة نصري
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وطن – أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري عن تبرعها بمبلغ 3 ملايين دولار لضحايا ومنكوبي الزلزال الذي ضرب أنحاء شاسعة من سوريا، الإثنين الماضي.

أصالة أعلنت أنها تبرّعت أيضاً بأجرها عن حفل دبي

وغردت الفنانة السورية على حسابها الموثق في “تويتر” معلنة أنها لم تعتد على إظهار ما تقدمه في الأزمات ولكن للضرورة أحكام.”

وأضافت مخاطبة السوريين: “لأنّي منكم وواجب عليّي اللي بعمله تبرّعت أيضاً بأجري عن حفل دبي لمن هُمّ أحقّ منّي فيه”.

وتابعت أنها “لم تفعل إلا واجبها تجاه أهلها وأحبّتها”.

وأعربت عن أملها بأن تكون هناك حفلة كل يوم “لنعمّر بيوت خربت وقلوب تعبت”.

طلبت معلومات عن المؤسسات الخيرية

وجاء تبرع أصالة نصري بعد أن طلبت من جمهورها ومتابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بنشر أي معلومة تتعلق بالمؤسسات المتخصصة في تحقيق الأهداف الانسانية، وذلك لتسهيل تقديم المساعدات لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

وكتبت أصالة نصري عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): “صباح الخير .. الّلي بيسمع عنّ مؤسّسات هدفها إنساني بحت ياريت ينشر المعلومة حتّى يكون أسهل على كلّ إنسان بدّه بس ماعم يعرف يوصل .. زلزال سوريا تركيا”.

الحداد لا يتطلب التوقف عن العمل

وكانت أصالة نصري قد أعربت في حلقة مباشرة من برنامج “سعودي آيدول” التي بثت يوم أمس، الأربعاء، عن حزنها وألمها لما يمر به مواطنوها في سوريا من تبعات الزلزال المدمر الذي ضرب الأراضية السورية والتركية بقوة 7.8 ريختر.

ولفتت في كلمتها التي فجرت غضب البعض وتسببت بهجوم واسع ضدها، إلى أن الحداد لا يتطلب منها التوقف عن عملها وواجباتها والتزاماتها، مُشيرةً إلى أن تواجدها في البرنامج بمثابة دعم نفسي، فهي ترى أن الضعاف يحتاجون أفرادًا أقوياء مثلهم لتقديم المساعدة.

ودعت أصالة للأسر والأهالي المنكوبين فيما بدت وهي تلبس الأسود بملامح حزينة حداداً على ضحايا الزلزال: “الله يكون معهم إن شاء الله، رب العالمين يتلطف فيهم هو رؤوف رحيم وبإذن الله ربنا بيكتلبهم حياة تانية أحلى من يلي كانوا عايشينها “.

وأوضحت الفنانة إلى أن تواجدها بمثابة “طبطبة” “و “دواء” لقلوب الجميع، قائلة: “”وجودنا اليوم بمثابة طبطبة على قلوب الكل، ونعتبرها مثل الدواء، لأن العالم العربي كله اليوم بحاجة لهذه الطبطبة”.

ورغم كلامها المؤثر لم تسلم صاحبة أغنية “لوتعرفوا” من سهام المنتقدين حيث وصفها أحد مستخدمي ” تويتر” بـ ”قلة الأصل”، وكتب “راني أسعد” في تغريدة له: “اذا كان لقلة الاصل عنوان هو أصاله نصري الله يرحم الضحايا ويرفع الكرب والهم عن الشعب السوري”.

كما شارك أسعد تغريدة أخرى، مقارنًا طريقتها في التفاعل مع الأحداث بما أظهره نجوم تركيا من دعم لمواطنيهم.

وانتقدت “يسر” استخدام أصالة لكلمة طبطبة في الحديث عن نكبة السوريين، وخاطبتها قائلة: “كلامك كان متل السكين مبارح”.

وأضافت: “انتي بالذات بتعرفي كتير منيح شو مكانتك كسورية بهيك موقف كلامك ابداً ماكان بمحلو وللامانة عيب ينقال!”.

واستدركت أن الوطن العربي ليس بحاجة لتطبطبي عليه في وقت بلدك منكوب وهم من يطبطبون علينا” وختمت: “كتار تبرعو بس كلامك كان قاسي كتير بحقنا”.

وطالب الصحفي اللبناني “ربيع فران” من أصالة تبني مبادرة إنسانية وحث زملائها وزميلاتها لمساعدة مواطنيها في الشمال السوري المنكوب.

وأضاف لا عذر في الإدعاء بعدم امكانية الدخول إلى الشمال السوري يمكن الدخول من المعابر التركية وتابع بنبرة تهكم:”كلفة مهرجان شاركتوا فيه مؤخراً ما تواخذوني ناطرين”.

واستفز هذا الكلام أصالة فسارعت للرد عليه قائلة أنها لا تنتظر توجيهاته لتؤدي واجبها الذي لم تتوقف عنه حتى عندما توقفت المهرجانات والحفلات ولم يكن هناك عمل ولكن الضمير والمسؤولية لم يتوقفا –حسب قولها-

مصدرتويتر + يوتيوب - رصد وتحرير وطن
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خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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