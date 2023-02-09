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انهيار منزل نجمة سورية جراء الزلزال في حلب! (شاهد)

لم تمنع الكارثة التي حلت بالفنانة سهر أبو شروف أن تجعلها تحول صفحتها إلى منشورات استغاثة لشعبها السوري وعرض المنازل المتوفرة لاستضافة المنكوبين، ومكاناً للبحث عن المفقودين

كتب رفيف عبدالله
انهيار منزل نجمة سورية جراء الزلزال في حلب! (شاهد) watanserb.com
زلزال سوريا
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وطن- أعلنت نجمة آراب آيدل السورية، سهر أبو شروف، انهيار منزلها في مدينة حلب، جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا منذ الاثنين الماضي، وخلف وراءه آثاراً مدمرة.

وكتبت سهر أبو شروف عبر حسابها الشخصي على “فيسبوك“: “الحمدلله، قدر الله وما شاء فعل، سقوط بيتنا بحلب بعد ما كنت ناوية بالأيام صلحه، الأضرار فيه بفعل الحرب”.

سهر أبو شروف

وتابعت: “صبراً جميل وبالله المستعان، المهم اني مع اهلي ونحن بخير”.

وأردفت: ” هالبيت شو اتحمل قذايف، بس مصيره بزلزال الحمدلله. احسن ماكنت صلحته ورجع نزل بالزلزال”.

ولم تمنع الكارثة التي حلت بالفنانة سهر أبو شروف، أن تجعلها تحول صفحتها إلى منشورات استغاثة لشعبها السوري، وعرض المنازل المتوفرة لاستضافة المنكوبين، ومكاناً للبحث عن المفقودين.

وفي وقت سابق، كشفت نقابة الفنانين في سوريا، حجم التبرعات التي قام بها كل فنان سوري.

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تبرعات نجوم سوريا

وأشارت النقابة في حسابها الرسمي عبر “فيسبوك“، إلى أن النجم تيم حسن تبرع بمبلغ 107 ملايين ليرة سورية، أي ما يعادل 14 ألف دولار أمريكي.

كما قامت الفنانة إمارات رزق وزوجها حسام جنيد، بالتبرع بمبلغ 200 مليون ليرة سورية (28 ألف دولار).

ووجّهت النقابة الشكر لكلٍّ من سلاف فواخرجي وطليقها الفنان وائل رمضان، لمساهمتهما بمبلغ 21 مليون ليرة (3000 دولار).

وذكرت حسابات فنية أن الفنانة سارية السواس تبرعت بمبلغ 600 مليون ليرة سورية (84 ألف دولار)، لصالح المنكوبين.

نداءات استغاثة

بينما أطلقت شكران مرتجى عدة نداءات عبر “تويتر”، قالت في أحدها: “لا زالت المشكلة بالحاجة للروافع والآليات والشاحنات للنقل والمساعدة. المطلوب: خيم (الناس خايفه تنام بأي مبنى)، بطانيات، ليدات إضاءة يدوية على البطارية، خبز، حفاضات أطفال، حليب أطفال، ماء”.

وعلى نفس النمط، كتب معتصم النهار: “الحل ليس فقط بالتبرعات والمواد الغذائية والبطانيات، الوضع يحتاج لرافعات ومعدات وفرق مختصة. الناس بعدها تحت الأنقاض لهذه اللحظة وهناك ناجون ما زلوا على قيد الحياة. لكل الأصدقاء الفاعلين على السوشيال ميديا أرجوكم إرفعوا الصوت، هذا وقتكم. الوضع مأسَوي في كل المناطق”.

وظهرت الفنانة كندة علوش بفيديو طالبت من خلاله متابعيها بالمساعدة الفورية.

وقالت: “ما في أصعب من الإحساس بالعجز، مئات الأفراد والأسر في سوريا اليوم تأثروا بالهزّة الأرضية والوضع صعب جداً. وفوقها اليوم وبكرا وبعدو بتشهد البلاد عواصف ومطر وبرد لا يحتمل”.

وأضافت: “أرجوكم كل شخص قادر يساعد ما يتأخر ويلي مش قادر يساعد أرجوكم صلوا للناس. ادعوا لهم بالرحمة يارب ألطف بالناس”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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