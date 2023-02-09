الخميس, فبراير 9, 2023
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التونسية مريم الدباغ عارية في قسنطينة وتعد الجزائريين بليلة مثيرة (فيديو)

مريم الدباغ توجهت إلى الجزائر لحضور حفل خاص في إحدى النزل بولاية قسنطينة

كتب شيراز ماضي
مريم الدباغ في الجزائر watanserb.com
صانعة المحتوى التونسية مريم الدباغ
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وطن – شاركت صانعة المحتوى التونسية “مريم الدباغ” صورا مثيرة لها لحظة وصولها الجزائر، حيث ستكون حاضرة، رفقة فنانات جزائريات، في حفل خاص بإحدى النزل في ولاية قسنطينة.

مريم الدباغ بملابس مثيرة في الجزائر

ونشرت مريم الدباغ مجموعة من الصور عبر خاصية “ستوري” على حسابها الرسمي في إنستغرام، مباشرة بعد وصولها إلى الجزائر قبل التوجه إلى ولاية قسنطينة.

مريم الدباغ في الجزائر
مريم الدباغ تنشر على خاصية “ستوري” في انستغرام وصولها إلى الجزائر

وبحسب برنامج “السهرة الخاصة” الذي شاركته الدباغ مع متابعيها، ستكون حاضرة في أمسية موسيقية رفقة فنانات جزائريات بنزل “ماريوت” في ولاية قسنطينة يوم، السبت المقبل.

مريم الدباغ التي وصلت الجزائر في وقت مبكر، الخميس، نشرت مقطع فيديو مثير من داخل النزل الذي أقامت فيه.

مريم الدباغ في الجزائر
مريم الدباغ ستكون في حفل خاص بإحدى النزل في ولاية قسنطينة

وأظهر مقطع الفيديو الدباغ في لقطات مثيرة، بينما كانت ترتدي ملابس مكشوفة بالكاد تغطي صدرها، بينما كانت تتجول في أروقة النزل.

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وعبرت مريم الدباغ في مرات كثيرة عن حبها للجزائر والشعب الجزائري، حتى أنها صرحت في مقابلة صحفية مع إذاعة “موزاييك” التونسية المحلية، أنها تريد الزواج من رجل جزائري.

وقالت في هذا السياق وقتها: “أريد الزواج بتونسي أو بجزائري لأنني أحب الجزائر كثيرا.. ولا حتى أمريكي باهي.. وأما نعرس كان بشخص يوافق عليه بابا باش نحافظو على نسل العايلة”.

مريم الدباغ في الجزائر
صرحت مريم الدباغ أنها تريد الزواج من رجل جزائري

صور مريم الدباغ المثيرة

واعتادت التونسية مريم الدباغ على مشاركة صور ومقاطع فيديو خاصة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت في كل مرة تُجدد الجدل حولها.

حيث تؤكد الدباغ في كل ظهور عار وفاضح لها، أن جسدها ملك لها وحدها وأن ما تشاركه من صور لمفاتنها لا يمثل أي شخص سواها، حسب وصفها.

مريم الدباغ في الجزائر
اعتادت مريم الدباغ على الظهور بشكل فاضح

وعلى غرار صورها العارية التي تنتشر عبر السوشيال ميديا، اشتهرت مريم الدباغ أيضاً بمواقفها المستفزة والمثيرة للجدل في أوساط التونسيين.

مريم الدباغ في الجزائر
اشتهرت مريم الدباغ أيضاً بمواقفها المستفزة والمثيرة للجدل

وقد دفعتها هذه المواقف أمام القضاء التونسي في مناسبات عديدة.

حيث قضت الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس بتاريخ الأول من يونيو حزيران 2022، بالسجن مدة 3 أشهر في حق مريم الدباغ من أجل الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وصدر الحكم بإدانة مريم الدباغ على خلفية شكاية كانت تقدمت بها ضدها الإعلامية التونسية عربية بن حمادي، وكانت الدباغ قد بقيت في حالة سراح على ذمة هذه القضية طيلة أشهر.

المصدرانستغرام - رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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