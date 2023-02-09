الأحداث الغريبة منذ الزلزال مستمرة.. مشهد غامض يثير قلق السعوديين (فيديو)

- Advertisement -

وطن – تداول ناشطون سعوديون مقطع فيديو وثق لحظات نادرة لسقوط نيزك أشبه لكرة نارية في محافظة “الدوادمي” شمال غرب الرياض، حيث سقط النيزك فجأة على الأرض وتناثرت أجزاؤه، وسط حالة من الذهول انتابت من شاهد تلك اللحظات.

سقوط نيزك كبير في السعودية

ورغم تواتر سقوط آلاف النيازك الصغيرة، أو التي تُعرف بالكرات النارية في الغلاف الجوي للأرض يوميًا فوق المحيطات والمناطق غير المأهولة، إلا أن الطريقة التي سقط بها النيزك غرب الرياض، شدت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي والباحثين على السواء.

وفي سياق ردود الأفعال على هذ الحدث، قال المهندس السعودي ماجد آل زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن هذا الشهاب الساطع الذي يسمى كذلك (الكرة النارية) أكبر حجماً من الشهاب العادي، حصد الكثير من الاهتمام على منصات التواصل الاجتماعي.

ولفت “آل زاهرة” إلى أنه يمكن رؤية هذا النيازك بلون أزرق ساطع جدًا، لدرجة أنه أضاء سطح الأرض ورافق ذلك سماع صوت دوي، وهذا يعني انحداره بعمق شديد في الغلاف الجوي.

وافترض المهندس السعودي كذلك، خلال تعليقه على مقطع الفيديو الذي وثق الحادثة، عبر مجموعة مفتوحة على موقع فيسبوك، حدوث سلسلة من موجات الصدمة ناتجة عن تفكك النيزك بسبب سرعته العالية.

كما رجح أن أجزاء صغيرة منه قد وصلت إلى سطح الأرض بعد احتراق معظمه في الهواء، كما حدث في حالات مشابهة حول العالم.

- Advertisement -

آل زاهرة، تحدث كذلك عن سبب ظهور اللون الأزرق والأبيض لحظة سقوط النيزك، وقال إنه “يمكن أن يلعب التركيب السائد للنيزك دورًا مهمًا في الألوان المرصودة للكرة النارية مع بعض العناصر التي تعطي ألوانًا مميزة عند تبخرها”.

وتابع قائلا أن زخات الشهب عادة تكون بحجم حصاة أو حبة أرز تحترق في أعلى الغلاف الجوي قبل اقترابها من سطح الأرض بفترة طويلة، ولكن من حين لآخر فإن جسمًا أكبر بكثير يُعرف باسم الكرة النارية يخترق الغلاف الجوي بعمق. وفي حالات نادرة، يبقى نيزك كبير سليمًا أثناء انتقاله إلى أسفل الغلاف الجوي، وتؤدي سرعته إلى حدوث دوي صوتي قبل أن يصل إلى سطح الأرض أو يتفكك.

كما وتطرق “آل زاهرة” في حديثه كذلك، إلى أن النيازك تدخل إلى الغلاف الجوي الخارجي للأرض وتنتقل من سرعة 40,000 إلى 257,000 كيلومتر في الساعة، وتتباطأ بسرعة لأنها تواجه الاحتكاك من سحب الهواء، ويولد هذا الاحتكاك كميات هائلة من الحرارة مما يتسبب في تبخر النيزك أو احتراقه وتوهجه.

وأشار في ختام تعليقه قائلاً: “عادةً ما يضع التسخين الاحتكاكي ضغطًا كافيًا على النيزك، بحيث ينفجر قبل أن يصطدم بالأرض، مما ينتج عنه تناثر شظايا أصغر بكثير تسمى الأحجار النيزكية”.

لماذا تسقط الشُهب على كوكب الأرض؟

قال خبير الأرصاد عبد العزيز الحصين، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “ظهر نور قوي لنيزك أو شهاب جهة نجد، وقيل إنهم شعروا بهزة وسماع دوي صوت سقوطه حسب المغردين هناك”.

سبحان الله

1-ظهور نور قوي نيزك او شهاب جهه نجد وقيل انهم شعروا بهزة وسماع دوي صوت سقوطة حسب المغردين هناك بين المثلث الدوادمي وعفيف وظلم

على شكل شهاب والشهاب هو شعاع ضوئي مرئي يتكون عندما يخترق النيزك الغلاف الجوي للأرض.

او كرة النارية وهي أكبر من النيزك او الشهاب المتفجر…يتبع pic.twitter.com/aZnTiRcMkz — عبدالعزيز بن محمد الحصيني "المبشر" (@A__alhussaini) February 9, 2023

وتابع قائلا: “الشهاب هو شعاع ضوئي مرئي يتكون عندما يخترق النيزك الغلاف الجوي للأرض، وكرة النار وهي أكبر من النيزك أو الشهاب المتفجر، والتي يمكن أن تعني القذيفة أو الوهج.”

وأكمل موضحا: “ونحن لا نعرف طبيعة الجسم المؤثر بشكل دقيق، عموماً ما تم ذكره يدخل تحت مسمى الشهاب إلا إذا ثبت عكس ذلك، فهذه الظاهرة طبيعية تحدث باستمرار”.