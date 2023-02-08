الأربعاء, فبراير 8, 2023
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رياضة

3 غيابات مؤثرة في تشكيلة النصر ضد الوحدة في الدوري السعودي

منافسات الجولة ال16 من الدوري السعودي الممتاز روشن

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة النصر ضد الوحدة watanserb.com
تشكيلة النصر ضد الوحدة
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وطن- تشهد تشكيلة النصر السعودي، غياب 3 نجوم مهمين عن المباراة القادمة المرتقبة، الخميس، أمام منافسه الوحدة في منافسات الجولة ال16 من الدوري السعودي الممتاز (روشن).

وأعلن نادي النصر السعودي، غياب الثلاثي أندرسون تاليسكا وبيتي مارتينيز وألفارو، عن المواجهة أمام الوحدة، بسبب الإصابات وعقوبة الإيقاف.

تشكيلة النصر ضد الوحدة في الدوري السعودي

وسيدخل المدرب الفرنسي رودي غارسيا المدير الفني لفريق النصر السعودي، المباراة أمام الوحدة، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: أغوستين روسي.

دفاع التشكيلة (العالمي): سلطان الغانم، عبد الإله العمري، غيسلان كونان، علي العوجامي.

نجوم النصر السعودي
نجوم النصر السعودي

خط الوسط: عبد الله الخيبري، لويس جوستافو، بيتي مارتينيز، سامى النجعى (عبد المجيد الصليهم).

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مركز الهجوم: كريستيانو رونالدو، عبد الرحمن غريب.

توقيت مباراة النصر والوحدة

وستقام مباراة النصر والوحدة على ملعب ( الملك عبد العزيز) في العاصمة الرياض، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

كما وستكون المباراة بتوقيت فلسطين ومصر، عند الساعة السابعة والنصف مساءً، بينما بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، عند الساعة السادسة والنصف مساءً.

معلق مباراة النصر ضد الوحدة

ومن المتوقع أن يعلق على مجريات أحداث المباراة بين كلا الفريقين، على شبكة قنوات (SSC) الرياضية السعودية، المعلق جعفر الصليح أو حماد العنزي.

تدريبات النصر السعودي
تدريبات النصر السعودي

وكان فريق النصر السعودي (العالمي)، قد تعثر بالتعادل الإيجابي أمام الفتح، في منافسات الدوري السعودي الممتاز (روشن) بهدفين لكليهما.

وخاض فريق النصر 15 مباراة في منافسات الدوري السعودي الممتاز، حقق الفوز من خلالها في 10 مباريات وتعادل في 4 مباريات، كما وتلقى الخسارة في مباراة وحيدة حتى يومنا هذا.

ويتصدر النصر جدول ترتيب الدوري السعودي الممتاز (روشن). برصيد 34 نقطة، متساوياً بذلك مع الوصيف الشباب صاحب المركز الثاني من الترتيب بنفس الرصيد من النقاط حتى الآن.

تدريبات الوحدة السعودي
تدريبات الوحدة السعودي
المصدروطن + الدوري السعودي + نادي النصر + نادي الوحدة
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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