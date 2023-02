هل يمكن توقع حدوث الزلازل؟.. باحث شهير بوكالة ناسا يحسم الجدل

- Advertisement -

وطن- على خلفية انتشار تقارير أظهرت توقع باحثين حول العالم للزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا منذ يومين، نفى عالم الفلك المصري بوكالة ناسا الأمريكية الدكتورعصام حجي، أن يكون لدى أي جهة علمية حول العالم، القدرة على التنبؤ بالزلازل أو تحديد التوقيت الفعلي لوقوعها.

وقال الباحث المصري عصام حجي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” رصدتها (وطن) إنه “لا يوجد أي جهة علمية قادرة على التنبؤ بتوقيت حدوث أي زلزال”.

قبل أن يستدرك: “لكن إذا منحت الموارد الكافية يمكنها وضع توصيات للتقليص من أضرارها بدراسات يراها الكثيرون منا في الأوقات العادية أمور ثنائية ومضيعة للوقت والنتيجة المؤسفة أمامنا في كل الشاشات”.

وختم حديثه مُعبرا عن تضامنه مع الكارثة الطبيعية في سوريا وتركيا قائلا: “قلوبنا جميعا مع سوريا و تركيا”.

وكانت ردود فعل واسعة أُثيرت حول قدرة الباحثين في الجيولوجيا والمتخصيين في دراسة الزلزال حول العالم، على توقع حدوث هذه الكوارث الطبيعية، وفي بعض الأحيان تحديد تاريخ دقيق لحدوثها.

وما عزز من هذا الطرح تغريدة شاركها الباحث الهولندي المختص في الزلازل فرانك هوغيربيتس، بتاريخ 03 فبراير شباط، أي قبل ثلاثة أيام فقط من حدوث الزلزال المدمر في تركيا.

وقال هوغيربيتس: “عاجلاً أم آجلاً، ستكون هناك هزة أرضية بقوة 7.5 درجة ستضرب جنوب وسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان”.

وفسر الباحث الهولندي مفاد تغريدته وحقيقة ما حدث، حيث أشار إلى أن الزلازل تميل للحدوث عندما تصل كواكب إلى مواقع محددة في النظام الشمسي، مؤكدا إلى أنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل.

قبل أن يفصل الجدل حول قدرته على التنبؤ بالزلازل في تغريدة أخرى قال فيها: “لا تأخذوا انطباعاً بأنه يمكننا التنبؤ بمواقع الزلازل، لا يمكننا ذلك! نركز على هندسة كوكبية محددة في محاولة لعزل المناطق الزمنية الحرجة المطبقة على الكوكب بشكل عام”.

ولفت الباحث الهولندي إلى أن هناك مقاومة كبيرة داخل المجتمع العلمي فيما يتعلق بتأثير الكواكب والقمر على موضوع الزلازل، إلا أنه لفت إلى عدم وجود بحث موسع “يدحض” ذلك.

