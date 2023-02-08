الأربعاء, فبراير 8, 2023
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تقارير

هل يمكن توقع حدوث الزلازل؟.. باحث شهير بوكالة ناسا يحسم الجدل

بالتزامن مع زلزال تركيا وسوريا.. الباحث المصري بوكالة ناسا الأمريكية الدكتور عصام حجي نفى أن يكون لأي باحث أو جهة علمية حول العالم القدرة على توقع حدوث الزلازل

كتب فهمي الورغمي
زلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا watanserb.com
زلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا
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وطن- على خلفية انتشار تقارير أظهرت توقع باحثين حول العالم للزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا منذ يومين، نفى عالم الفلك المصري بوكالة ناسا الأمريكية الدكتورعصام حجي، أن يكون لدى أي جهة علمية حول العالم، القدرة على التنبؤ بالزلازل أو تحديد التوقيت الفعلي لوقوعها.

عصام حجي ينفي إمكانية توقع حدوث الزلازل

وقال الباحث المصري عصام حجي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” رصدتها (وطن) إنه “لا يوجد أي جهة علمية قادرة على التنبؤ بتوقيت حدوث أي زلزال”.

قبل أن يستدرك: “لكن إذا منحت الموارد الكافية يمكنها وضع توصيات للتقليص من أضرارها بدراسات يراها الكثيرون منا في الأوقات العادية أمور ثنائية ومضيعة للوقت والنتيجة المؤسفة أمامنا في كل الشاشات”.

وختم حديثه مُعبرا عن تضامنه مع الكارثة الطبيعية في سوريا وتركيا قائلا: “قلوبنا جميعا مع سوريا و تركيا”.

وكانت ردود فعل واسعة أُثيرت حول قدرة الباحثين في الجيولوجيا والمتخصيين في دراسة الزلزال حول العالم، على توقع حدوث هذه الكوارث الطبيعية، وفي بعض الأحيان تحديد تاريخ دقيق لحدوثها.

عصام حجي ينفي إمكانية توقع حدوث الزلازل
عصام حجي ينفي إمكانية توقع حدوث الزلازل

باحث هولندي يتوقع زلزال تركيا وسوريا المدمّر

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وما عزز من هذا الطرح تغريدة شاركها الباحث الهولندي المختص في الزلازل فرانك هوغيربيتس، بتاريخ 03 فبراير شباط، أي قبل ثلاثة أيام فقط من حدوث الزلزال المدمر في تركيا.

وقال هوغيربيتس: “عاجلاً أم آجلاً، ستكون هناك هزة أرضية بقوة 7.5 درجة ستضرب جنوب وسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان”.

وفسر الباحث الهولندي مفاد تغريدته وحقيقة ما حدث، حيث أشار إلى أن الزلازل تميل للحدوث عندما تصل كواكب إلى مواقع محددة في النظام الشمسي، مؤكدا إلى أنه لا يمكن التنبؤ بالزلازل.

قبل أن يفصل الجدل حول قدرته على التنبؤ بالزلازل في تغريدة أخرى قال فيها: “لا تأخذوا انطباعاً بأنه يمكننا التنبؤ بمواقع الزلازل، لا يمكننا ذلك! نركز على هندسة كوكبية محددة في محاولة لعزل المناطق الزمنية الحرجة المطبقة على الكوكب بشكل عام”.

ولفت الباحث الهولندي إلى أن هناك مقاومة كبيرة داخل المجتمع العلمي فيما يتعلق بتأثير الكواكب والقمر على موضوع الزلازل، إلا أنه لفت إلى عدم وجود بحث موسع “يدحض” ذلك.

وكانت مناطق في جنوب تركيا وشمال غرب سوريا عُرضة لزلزال مدمر، فجر يوم الإثنين الماضي، خلف ورائه إلى الآن ما يزيد عن 11 ألف قتيل في واحدة من أسوأ الكوراث الطبيعية وأشدها في البلدين منذ عقود.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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