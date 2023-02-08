الخميس, فبراير 9, 2023
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رياضة

مارسيليا يُقصي باريس سان جيرمان من كأس فرنسا 2023 (فيديو)

مارسيليا يهزم باريس سان جيرمان بالثنائية ليعبر إلى ربع نهائي كأس فرنسا

كتب فارس أبو شيحة
مارسيليا يقصي باريس سان جيرمان watanserb.com
مباراة مارسيليا وباريس سان جيرمان في كأس فرنسا
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وطن- نجح فريق أولمبيك مارسيليا في إقصاء منافسه باريس سان جيرمان، من دور ال16 كأس فرنسا 2023، بعد الفوز عليه بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد على ملعب (فيلودروم).

وأحرز فريق أولمبيك مارسيليا الهدف الأول داخل شباك منافسه باريس سان جيرمان، في الدقيقة ال31، عن طريق أليكسيس سانشيز من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة.

مباراة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا

وأدرك باريس سان جيرمان (البي أس جي)، هدف التعادل عند الدقيقة ال47. مع نهاية أحداث الشوط الأول عن طريق المخضرم الإسباني سيرخيو راموس.

كما وسجل مارسيليا هدف الفوز والتأهل إلى الدور القادم، في الدقيقة ال57، عن طريق اللاعب روسلان مالينوفسكي.

وتفوق فريق مارسيليا على صعيد التسديدات باتجاه شباك مرمى منافسه باريس سان جيرمان، حيث وصل عددها إلى 8 تسديدات، مقابل 3 تسديدات فقط للفريق الأخير.

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كما واستحوذ باريس سان جيرمان على الكرة بنسبة 56%، على عكس الفريق المنافس مارسيليا الذي استحوذ. بنسبة 44% طيلة مجريات دقائق المباراة.

احتفال أولمبيك مارسيليا
احتفال أولمبيك مارسيليا

منافسات الدوري الفرنسي الممتاز

كما وسيلتقي فريق أولمبيك مارسيليا أمام منافسه كلير مونت، السبت، في منافسات الجولة ال22 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

فريق مارسيليا
فريق مارسيليا

فيما سيواجه باريس سان جيرمان بعد تلك الخسارة أمام موناكو، في مباراة قوية ومثيرة بين كلا الفريقين في منافسات الدوري الممتاز.

ويحتل فريق أولمبيك مارسيليا وصافة جدول ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 46 نقطة، خلف حامل اللقب باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 54 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + باريس سان جيرمان + مارسيليا + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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