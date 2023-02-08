الأربعاء, فبراير 8, 2023
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فيديو مؤثر لطفل سعودي قابل ياسر الشهراني.. كاد قلبه يتوقف من الفرحة

الطفل عبر عن سعادته الغامرة بلقاء الشهراني وطلب منه التقاط صورة

كتب خالد السعدي
طفل يقابل ياسر الشهراني watanserb.com
طفل سعودي يعبر عن فرحته بلقاء لاعب نادي الهلال ياسر الشهراني
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وطن – انتشر مقطع فيديو يوثق رد فعل طفل سعودي قابل مصادفة نجم نادي الهلال ياسر الشهراني الذي كان قد تعرض لإصابة بالغة في بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر.

وكان الشهراني جالسا على أحد الكافيهات على ما يبدو، عندما اقترب منه الطفل الذي عبر بوضوح عن مدى ذهوله من رؤية الشهراني.

وعبر الطفل، وهو لا يكاد أن يتمالك نفسه من صدمة الموقف، عن سعادته البالغة برؤية الشهراني، وأعرب له عن حبه الشديد له وطلب منها أن يلتقط معه صورة، وكاد يتوقف قلبه من الفرحة.

يغيب ياسر الشهراني منذ المونديال وحتى نهاية الموسم، وذلك بعد الإصابة البالغة التي تعرض لها في مباراة السعودية والأرجنتين ببطولة كأس العالم.

وفي يناير الماضي، تسلم الجهاز الطبي في نادي الهلال، التقارير الطبية الخاصة باللاعب ياسر الشهراني، عقب إجرائه عدة فحوصات طبية في مستشفى الحرس الوطني.

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وفي أعقاب ذلك، بات من المرجح أن يعود الشهراني إلى التدريبات الجماعية، خلال فترة استعداد الفريق للموسم المقبل، ما يعني ذلك غياب اللاعب طوال منافسات الموسم الجاري.

وكان اللاعب قد خضع لعملية في غدة البنكرياس، كما تعرض لكسر بالفك وعظام الوجه بعد اصطدامه بزميله الحارس محمد العويس به بقوة عند خروجه في إحدى الكرات العرضية.

الهلال طرف في نهائي مونديال الأندية

يُشار إلى أن الهلال السعودي الذي يلعب له ياسر الشهراني، بلغ نهائي كأس العالم للأندية في كرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على فلامنغو البرازيلي بفوزه 3-2، في نصف النهائي في مدينة طنجة المغربية.

وفرض سالم الدوسري نفسه نجماً للمباراة بتسجيله هدفين من ركلتي جزاء في الشوط الأول، قبل أن يمرر كرة الثالث إلى الأرجنتيني لوتشيانو فييتو في الدقيقة 70، فيما سجل بيدرو هدفي فلامنغو.

وتعقدت مهمة فلامنغو، بطل كوبا ليبرتادوريس، بعدما خاض الشوط الثاني بعشرة لاعبين إثر طرد لاعبه وسطه جيرسون ببطاقتين صفراوين.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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