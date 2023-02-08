زلزال سوريا وتركيا.. الصور الأولى لتحرك جسر جوي عماني لإغاثة المنكوبين

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وطن – بدأت سلطنة عمان، جهودها الإغاثية لصالح دولتي سوريا وتركيا، بعد تعرض البلدين لزلزال مدمر، خلف أضرارا بالغة.

ونشرت هيئة الدفاع المدني والإسعاف العمانية، عبر حسابها على موقع “تويتر“، صورا لبدء تحرك الجسر الجوي لدعم المنكوبين في تركيا وسوريا.

وقالت الهيئة في تغريدة: “امتثالًا للأوامر السّامية.. سلطنة عُمان تُسيّر جسرًا جويًّا لنقل مواد إغاثية وطبية للمناطق السورية والتركية المتضرّرة”.

وأشارت إلى إيفاد قوة من الفريق الوطني للبحث والإنقاذ من هيئة الدفاع المدني والإسعاف إلى جنوب تركيا لتقديم العون والمساعدة للأشقاء انطلاقًا من واجب السلطنة الإنساني.

امتثالًا للأوامر السّامية.. سلطنة عُمان تُسيّر جسرًا جويًّا لنقل مواد إغاثية وطبية للمناطق السورية والتركية المتضرّرة.إضافة إلى إيفاد قوة من الفريق الوطني للبحث والإنقاذ من #هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف إلى جنوب تركيا لتقديم العون والمساعدة للأشقاء انطلاقًا من واجبها الإنساني. pic.twitter.com/fHLjZVcJSa — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) February 8, 2023

ومنذ إعلان السـلطات التركيـة عـن الزلـزال، تواصلـت هيئـة الدفاع المدنـي والإسعاف مـع الهيئة الاستشارية الدوليـة للبحـث والإنقـاذ التابعة لمكتـب الأمـم المتحـدة (إنسـراج) وأكدت على وضـع هـذه القـوة فـي أتـم الجاهزية للمشاركة في جهود البحث والإنقاذ.

سلطنة عمان تتضامن مع تركيا

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وكانت سلطنة عمان، قد أعربت عن تضامنها مع كل من تركيا وسوريا، وعن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع جنوب تركيا، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

وأعلن سلطان عُمان هيثم بن طارق، وقوف بلاده مع أنقرة لمواجهة تداعيات كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، في وقت فتحت هيئة خيرية عمانية باب التبرع لإغاثة متضرري الزلزال بتركيا وسوريا.

وأجرى السلطان العماني، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر فيه عن خالص تعازيه وصادق مواساته له وللشعب التركي في ضحايا الزلزال الكبير.

#عاجل جلالةُ السُّلطان المعظم /أبقاه الله/ يعبّر خلال اتصال هاتفيّ مع فخامة الرئيس التركي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لفخامته وللشعب التركي الصديق في ضحايا #الزلزال الكبير الذي ضرب عددًا من مناطق بلاده#العُمانية pic.twitter.com/EEbHABFhHz — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) February 7, 2023

وأعرب بن طارق عن أمله للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً وقوف سلطنة عُمان مع تركيا لتجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

أما عن سوريا، فقد أعربت سلطنة عمان عن تضامنها مع البلاد حكومة وشعباً، إثر الزلزال المدمر.

وأعرب سلطان عمان، خلال اتصال هاتفيّ مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للشعب السوري في ضحايا الزلزال المُدمر، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

وأكد تضامن سلطنة عُمان مع سوريا ومساندتها لها في هذا الحدث الجلل للتخفيف من آثاره.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان: “تعرب سلطنة عُمان عن خالص تعازيها وصادق مواساتها وتضامنها مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وأسر الضحايا والشعب السوري في ضحايا الزلزال المدمر، كما تعبر عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين”.

يأتي هذا فيما أعلنت الهيئة العمانية للأعمال الخيرية عن فتح باب التبرع لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.

تعلن الهيئة العمانية للأعمال الخيرية عن فتح باب التبرع لإغاثة المتضررين من الزلزال في #سوريا و #تركيا #الهزه_الارضيه pic.twitter.com/Oxd5boB54q — الهيئة العُمانية للأعمال الخيرية (@ocooman) February 7, 2023

ونشرت الهيئة العمانية عبر موقع تويتر، أرقام هواتف ووسائل لدفع التبرعات لتقديم الإغاثة للمتضررين.

زلزال عنيف ضرب تركيا وسوريا

وقُتل وأصيب الآلاف في زلزال قوي ضرب جنوب شرقي تركيا قرب الحدود السورية وأجزاءً واسعة من شمالي وغربي سوريا فجر الاثنين.

وتشير أحدث الإحصائيات، حتى كتابة هذه السطور، إلى ارتفاع قتلى الزلزال في تركيا إلى 6234 قتيلا، في حين وصل عدد الضحايا في سوريا إلى أكثر من 2000 قتيل.