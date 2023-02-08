الأربعاء, فبراير 8, 2023
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زلزال سوريا وتركيا.. الصور الأولى لتحرك جسر جوي عماني لإغاثة المنكوبين

أعلنت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان أنها قامت بتحريك جسر جوي لإغاثة المنكوبين جراء زلزال تركيا وسوريا

كتب خالد السعدي
مساعدات سلطنة عمان لتركيا وسوريا watanserb.com
جسر مساعدات عماني لإغاثة منكوبي زلزال سوريا وتركيا
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وطن – بدأت سلطنة عمان، جهودها الإغاثية لصالح دولتي سوريا وتركيا، بعد تعرض البلدين لزلزال مدمر، خلف أضرارا بالغة.

ونشرت هيئة الدفاع المدني والإسعاف العمانية، عبر حسابها على موقع “تويتر“، صورا لبدء تحرك الجسر الجوي لدعم المنكوبين في تركيا وسوريا.

وقالت الهيئة في تغريدة: “امتثالًا للأوامر السّامية.. سلطنة عُمان تُسيّر جسرًا جويًّا لنقل مواد إغاثية وطبية للمناطق السورية والتركية المتضرّرة”.

وأشارت إلى إيفاد قوة من الفريق الوطني للبحث والإنقاذ من هيئة الدفاع المدني والإسعاف إلى جنوب تركيا لتقديم العون والمساعدة للأشقاء انطلاقًا من واجب السلطنة الإنساني.

ومنذ إعلان السـلطات التركيـة عـن الزلـزال، تواصلـت هيئـة الدفاع المدنـي والإسعاف مـع الهيئة الاستشارية الدوليـة للبحـث والإنقـاذ التابعة لمكتـب الأمـم المتحـدة (إنسـراج) وأكدت على وضـع هـذه القـوة فـي أتـم الجاهزية للمشاركة في جهود البحث والإنقاذ.

مساعدات سلطنة عمان لتركيا وسوريا
إيفاد قوة من الفريق الوطني للبحث والإنقاذ من هيئة الدفاع المدني والإسعاف العماني إلى جنوب تركيا

سلطنة عمان تتضامن مع تركيا

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وكانت سلطنة عمان، قد أعربت عن تضامنها مع كل من تركيا وسوريا، وعن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر ضحايا الزلزال المدمر الذي وقع جنوب تركيا، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

مساعدات سلطنة عمان لتركيا وسوريا
قوة من الفريق الوطني للبحث والإنقاذ من هيئة الدفاع المدني والإسعاف العماني للمساعدة في أعمال البحث عن المفقودين في جنوب تركيا

وأعلن سلطان عُمان هيثم بن طارق، وقوف بلاده مع أنقرة لمواجهة تداعيات كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، في وقت فتحت هيئة خيرية عمانية باب التبرع لإغاثة متضرري الزلزال بتركيا وسوريا.

وأجرى السلطان العماني، اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر فيه عن خالص تعازيه وصادق مواساته له وللشعب التركي في ضحايا الزلزال الكبير.

وأعرب بن طارق عن أمله للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكداً وقوف سلطنة عُمان مع تركيا لتجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

أما عن سوريا، فقد أعربت سلطنة عمان عن تضامنها مع البلاد حكومة وشعباً، إثر الزلزال المدمر.

وأعرب سلطان عمان، خلال اتصال هاتفيّ مع رئيس النظام السوري بشار الأسد، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للشعب السوري في ضحايا الزلزال المُدمر، متمنيًا للمصابين الشفاء العاجل.

وأكد تضامن سلطنة عُمان مع سوريا ومساندتها لها في هذا الحدث الجلل للتخفيف من آثاره.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان: “تعرب سلطنة عُمان عن خالص تعازيها وصادق مواساتها وتضامنها مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وأسر الضحايا والشعب السوري في ضحايا الزلزال المدمر، كما تعبر عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين”.

يأتي هذا فيما أعلنت الهيئة العمانية للأعمال الخيرية عن فتح باب التبرع لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.

ونشرت الهيئة العمانية عبر موقع تويتر، أرقام هواتف ووسائل لدفع التبرعات لتقديم الإغاثة للمتضررين.

زلزال عنيف ضرب تركيا وسوريا

وقُتل وأصيب الآلاف في زلزال قوي ضرب جنوب شرقي تركيا قرب الحدود السورية وأجزاءً واسعة من شمالي وغربي سوريا فجر الاثنين.

وتشير أحدث الإحصائيات، حتى كتابة هذه السطور، إلى ارتفاع قتلى الزلزال في تركيا إلى 6234 قتيلا، في حين وصل عدد الضحايا في سوريا إلى أكثر من 2000 قتيل.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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