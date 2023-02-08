الأربعاء, فبراير 8, 2023
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دقيقة صمت بمباراة الأهلي وريال مدريد حدادا على ضحايا الزلزال (شاهد)

وقف اللاعبون أثناء مباراتهم بنصف نهائي كأس العالم للأندية في المغرب دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا زلزال تركيا وسوريا المدمر

كتب باسل النجار
مباراة الأهلي وريال مدريد watanserb.com
مباراة الأهلي وريال مدريد
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وطن- وقف لاعبو الأهلي وريال مدريد، ضمن المباراة التي جمعتهم، الأربعاء، ضمن منافسات نصف نهائي كأس العالم للأندية، دقيقة صمت على أرواح الضحايا الذي لقو حتفهم في زلزال تركيا وسوريا.

دقيقة صمت بمباراة الأهلي وريال مدريد

ووثقت مقاطع وصور متداولة من استاد “مولاي عبدالله” بالمغرب، لحظة وقوف لاعبي الأهلي والريال “دقيقة صمت” حدادا على أرواح ضحايا الزلزال المدمر، الذين وصلوا بحسب آخر الإحصائيات إلى أكثر من 12 ألف قتيل.

تم الوقوف دقيقة صمت في ملعب الأمير مولاي عبد الله تضامنا مع ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا
تم الوقوف دقيقة صمت في ملعب الأمير مولاي عبد الله تضامنا مع ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا

ويشار إلى أن الشوط الأول بين الأهلي وريال مدريد، كان قد انتهى بتقدم النادي الملكي الإسباني بهدف في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، بسبب خطأ دفاعي من الأهلي.

وينتظر نادي الهلال السعودي بعد فوزه على فلامنجو، الفائز من مباراة الأهلي وريال مدريد للقائه في النهائي.

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هذا وأفادت وكالة “الأناضول” من جانبها في خبر عاجل لها، بحدوث هزة أرضية شعر بها سكان لبنان.

زلزال شرق المتوسط وعمليات الإنقاذ مستمرة

ولا تزال عمليات حصر الخسائر في الممتلكات والأرواح قائمة في سوريا وتركيا عقب زلزال شرق المتوسط القوي الذي وقع في البلدين، الاثنين، متسببا في حالات وفاة ضخمة، ودفعت العديد من دول العالم للمساعدة في عمليات الإنقاذ والدعم.

وعقب إعلان حالة الطوارئ بالمناطق المنكوبة في تركيا، أعلنت بورصة إسطنبول وقف التداولات لمدة 5 أيام.

وذلك في خطوة غير مسبوقة جاءت بعد أن هوى مؤشر بورصة إسطنبول الرئيسي “BIST 100” بنحو 8.6 بالمئة بنهاية تعاملات الثلاثاء، وسط مخاوف من التداعيات السلبية للحادث الكبير.

كما تأثرت العملة التركية، إذ تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار بشكل طفيف الأربعاء إلى 18.828 ليرة للدولار، أي بتراجع نسبته 0.06 بالمئة.

وتجاوزت حصيلة الوفيات نتيجة الزلزال 12 ألف وفاة، تحديدا في مناطق شمال سوريا وجنوب تركيا.

كما أعلن المرصد السوري ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا إلى 3480 شخص.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضرّرين بالزلزال المدمّر الذي أودى بحياة الآلاف في تركيا وسوريا قد يصل إلى 23 مليون شخص.

المصدرتويتر، وكالة الأناضول، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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