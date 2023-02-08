الأربعاء, فبراير 8, 2023
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حجابي أولا.. أبت أن تخرج من تحت الأنقاض قبل أن ترتدي الحجاب (فيديو)

سيدة تركية احتجزت وأطفالها تحت أنقاض الزلزال ترفض أن تخرج قبل أن يحضروا لها حجابا تلبسه

كتب باسل النجار
سيدة تركية ترفض الخروج بدون حجابها watanserb.com
سيدة تركية ترفض الخروج بدون حجابها
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وطن- لا تزال العديد من الفيديوهات والمقاطع المصورة لآثار الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وعمليات إنقاذ بعض الأحياء تحت الأنقاض، تغزو مواقع التواصل وسط تفاعل واسع من قبل النشطاء الذين عبروا عن تضامنهم ودعمهم الكامل للشعبين التركي والسوري في مصابهم الجلل.

سيدة تركية ترفض الخروج من تحت الأنقاض بدون حجابها

وضمن هذه المقاطع انتشر مقطع مؤثر لسيدة تركية، وصلت إليها فرق الأنقاذ تحت الأنقاض هي وأطفالها، إلا أنها رفضت أن تخرج من تحت الهدم بدون حجاب أبدا.

واشتطرت السيدة التركية الكبيرة في السن ورغم تعبها وإصابتها واحتجازها أكثر من 20 ساعة تحت الأنقاض، أن يأتوا لها بحجاب ترتديه حتى تخرج.

وهو ما حدث بالفعل حيث أحضرت لها فرق الإنقاذ المدنية حجابا وألقت به لها في الداخل، فاردته ثم خرجت ويبدو أن وضعها كان سيئا، وتعاملت معها فرق الإنقاذ.

سيدة تركية ترفض الخروج من أسفل أنقاض الزلزال قبل إعطائها الحجاب
سيدة تركية ترفض الخروج من أسفل أنقاض الزلزال قبل إعطائها الحجاب

تواصل عمليات البحث عن ناجين

هذا وتتواصل عمليات البحث عن ناجين بين الأنقاض بعد يومين من الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 11 ألف إنسان في تركيا وسوريا، وشرد أعدادا لا تحصى في ظل البرد القارس.

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ومن جانبها تخشى منظمة الصحة العالمية، من أن يصل عدد الضحايا إلى 20 ألف قتيل، وقد قدرت عدد المتضررين من الزلزال بـ23 مليونا.

وفي تركيا وحدها، بلغ عدد قتلى الزلزال 8574 شخصا، وفق تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أدلى بها عند وصوله إلى ولاية كهرمان مرعش ظهر اليوم الأربعاء، كما ارتفع عدد المصابين إلى 40 ألفا و910.

وقالت إدارة الكوارث إن نحو 100 ألف من عناصر البحث والإنقاذ يعملون في المناطق المنكوبة، وأوضحت السلطات أن الساعات المقبلة حاسمة في إنقاذ المحاصرين بين الأنقاض.

ودخل القرار الرئاسي بتطبيق حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في المناطق المنكوبة حيز التنفيذ، بعدما قال أردوغان إن بلاده أمام أكبر كارثة في تاريخها.

وعن عدد ضحايا الزلزال في عموم سوريا فقد وصل إلى 2802، بحسب فرق الدفاع المدني ـ الخوذ البيضاء ـ والتي أفادت بأن عدد الضحايا مرشح للارتفاع، في ظل صعوبات للوصول إلى بعض المناطق المنكوبة ونقص الإمكانات والمعدات الثقيلة وبرودة الطقس.

وكان نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، أعلن في وقت سابق أن عدد المباني التي انهارت بشكل كامل في الزلزال، وصل إلى 5,775 بناء، وأشار إلى أنه تم إنقاذ حوالي 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض.

ويشار إلى أنه حتى الآن وقعت 648 هزة ارتدادية أقواها بلغت 7.6 درجات في مركز قضاء ألبيستان بولاية كهرمان مرعش.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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