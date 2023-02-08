حجابي أولا.. أبت أن تخرج من تحت الأنقاض قبل أن ترتدي الحجاب (فيديو)

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وطن- لا تزال العديد من الفيديوهات والمقاطع المصورة لآثار الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وعمليات إنقاذ بعض الأحياء تحت الأنقاض، تغزو مواقع التواصل وسط تفاعل واسع من قبل النشطاء الذين عبروا عن تضامنهم ودعمهم الكامل للشعبين التركي والسوري في مصابهم الجلل.

سيدة تركية ترفض الخروج من تحت الأنقاض بدون حجابها

وضمن هذه المقاطع انتشر مقطع مؤثر لسيدة تركية، وصلت إليها فرق الأنقاذ تحت الأنقاض هي وأطفالها، إلا أنها رفضت أن تخرج من تحت الهدم بدون حجاب أبدا.

واشتطرت السيدة التركية الكبيرة في السن ورغم تعبها وإصابتها واحتجازها أكثر من 20 ساعة تحت الأنقاض، أن يأتوا لها بحجاب ترتديه حتى تخرج.

رغم كبر سنها وهول مصابها بعد أن بقيت ٢٨ ساعة تحت الركام مع أطفالها الثلاثة .. أم ترفض الخروج إلا بعد أن أعطوها حجابها لتغطي شعرها !#هزة_أرضية #زلزال_سوريا_تركيا #زلزال_ترکیا pic.twitter.com/6XhaCct1fS — آكار هاكان 🇹🇷 (@akarh99) February 7, 2023

وهو ما حدث بالفعل حيث أحضرت لها فرق الإنقاذ المدنية حجابا وألقت به لها في الداخل، فاردته ثم خرجت ويبدو أن وضعها كان سيئا، وتعاملت معها فرق الإنقاذ.

تواصل عمليات البحث عن ناجين

هذا وتتواصل عمليات البحث عن ناجين بين الأنقاض بعد يومين من الزلزال الذي أودى بحياة أكثر من 11 ألف إنسان في تركيا وسوريا، وشرد أعدادا لا تحصى في ظل البرد القارس.

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ومن جانبها تخشى منظمة الصحة العالمية، من أن يصل عدد الضحايا إلى 20 ألف قتيل، وقد قدرت عدد المتضررين من الزلزال بـ23 مليونا.

وفي تركيا وحدها، بلغ عدد قتلى الزلزال 8574 شخصا، وفق تصريحات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أدلى بها عند وصوله إلى ولاية كهرمان مرعش ظهر اليوم الأربعاء، كما ارتفع عدد المصابين إلى 40 ألفا و910.

وقالت إدارة الكوارث إن نحو 100 ألف من عناصر البحث والإنقاذ يعملون في المناطق المنكوبة، وأوضحت السلطات أن الساعات المقبلة حاسمة في إنقاذ المحاصرين بين الأنقاض.

ودخل القرار الرئاسي بتطبيق حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في المناطق المنكوبة حيز التنفيذ، بعدما قال أردوغان إن بلاده أمام أكبر كارثة في تاريخها.

وعن عدد ضحايا الزلزال في عموم سوريا فقد وصل إلى 2802، بحسب فرق الدفاع المدني ـ الخوذ البيضاء ـ والتي أفادت بأن عدد الضحايا مرشح للارتفاع، في ظل صعوبات للوصول إلى بعض المناطق المنكوبة ونقص الإمكانات والمعدات الثقيلة وبرودة الطقس.

وكان نائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، أعلن في وقت سابق أن عدد المباني التي انهارت بشكل كامل في الزلزال، وصل إلى 5,775 بناء، وأشار إلى أنه تم إنقاذ حوالي 8 آلاف شخص من تحت الأنقاض.

ويشار إلى أنه حتى الآن وقعت 648 هزة ارتدادية أقواها بلغت 7.6 درجات في مركز قضاء ألبيستان بولاية كهرمان مرعش.