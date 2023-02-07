تغريدة تفوح بالعنصرية لأمين عام الجامعة العربية عن ضحايا الزلزال.. ماذا قال؟!

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وطن – تسبب الامين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بموجة غضب ضده، بعد تغريدة عنصرية قدم فيها التعزية للشعب السوري في ضحايا الزلزال المدمر، دون أن يعزي تركيا.

وقال “أبو الغيط” في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن“: “أعزي الشعب السوري في وفاة ضحايا الزلزال المدمر”.

ودعا “أبو الغيط” في تدوينته المجتمع الدولي إلي تقديم الدعم والمساعدة المطلوبين لغوث المنكوبين من جراء هذه الكارثة الإنسانية، بحسب قوله.

أعزي #الشعب_السوري في وفاة ضحايا #الزلزال المدمر. وأدعو المجتمع الدولي إلي تقديم الدعم والمساعدة المطلوبين لغوث المنكوبين من جراء هذه الكارثة الإنسانية.#سوريا#زلزال_سوريا#هزه_ارضية — الأمين العام لجامعة الدول العربية (@lassecgen) February 6, 2023

ردود أفعال المغردين على تغريدة أبو الغيط العنصرية

تغريدة أحمد أبو الغيط عرضته لانتقادات وهجوم كبير من قبل المغردين لاستثنائه تركيا من تقديم التعزية والمواساة، وذلك بسبب تقديمه للخصومة السياسية التي يشتهر بها ضد تركا على القيم الإنسانية التي يجب أن تكون حاضرة في مثل هكذا مواقف.

وفي هذا السياق، قال أحد المغردين ساخرا من تغريدته ومعبرا عن غضبه منها:” هو انت مش متابع الاخبار وان مصر والسعودية والامارات تصالحوا مع تركيا .. جاتك ستين وكسه !!؟؟”.

هو انت مش متابع الاخبار وان مصر والسعودية والامارات تصالحوا مع تركيا .. جاتك ستين وكسه !!؟؟ — ابن ابى الدنيا (@smg2907) February 7, 2023

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من جانبها، استنكرت المغردة “عائشة” تغريدة “أبو الغيط” قائلة: “والشعب التركي اليس يستحق التعزية فعلا جامعة عبرية و ليست عربية .”

و الشعب التركي اليس يستحق التعزية فعلا جامعة عبرية و ليست عربية . — Aicha (@Aicha88042162) February 6, 2023

أما المغرد “أبكر محمد” فرد على “أبو الغيط” بالقول: “(الإنسانية لا تتجزأ )وليس هناك تفرقة فى الكوارث ؟!”.

الإنسانية لا تتجزأ )وليس هناك تفرقة فى الكوارث )؟! — abbker mohamed (@abbkerm) February 7, 2023

وقالت المغردة “ام عبدالله”: “لايكون الاتراك امواتهم في النار ومايستحقون التعزيه ؟؟؟”.

لايكون الاتراك امواتهم في النار ومايستحقون التعزيه ؟؟؟ — ام عبدالله القطريه (@Watrya2022) February 6, 2023

أم المغرد “عبدالكريم عدوي” فانتقد تغريدة “أبو الغيط” بالقول: “عزي الجميع لأن العنوان رئيس جامعة الدول العربية و ليس إسمك الخاص”.

عزي الجميع لأن العنوان رئيس جامعة الدول العربية و ليس إسمك الخاص — بنوعـدي الجزائر (@ABDELKRIMADOUI) February 7, 2023

مواقف سابقة ضد تركيا

ومن المعروف أن أحمد أبو الغيط يتخذ موقفا مناوئا لتركيا في كل مناسبة تسمح له بذلك.

وسبق أن هاجم تركيا أكثر من مرة خلال توليه منصبه كأمين عام للجامعة العربية، وضغط على مجلس الجامعة لتبني مواقف سياسية تدين تركيا في ظل محاربتها للمنظمات الإرهابية التي تقع داخل الأراضي السورية، حيث وصف تركيا بدولة احتلال، كما سبق ووصف العملية العسكرية “نبع السلام” التي اطللقتها في شمال شرق سوريا، للقضاء على ما تصفها بـ”الممر الإرهابي”، الذي يحاول المسلحون الأكراد إنشاءه على حدودها الجنوبية بالعدوان.

ارتفاع اعداد ضحايا الزلزال في تركيا

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع عدد قتلى زلازل الإثنين إلى 2921، والمصابين إلى 14 ألفا 483 مصابا، كحصيلة أولية.

وفي ساعة مبكرة من صباح الإثنين، ضرب زلزال منطقة حدودية بين تركيا وسوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، أعقبه آخر ظهر اليوم بقوة 7.6 درجات، مخلفين خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

ولا تكفّ الحصيلة عن الارتفاع، إذ لا يزال عدد كبير جداً من الأشخاص تحت الأنقاض. كذلك، يصعّب تساقط الأمطار والثلوج وانخفاض درجات الحرارة مع حلول الظلام مساء الإثنين، جهود المنقذين ووضع الأشخاص الذين شرّدوا بسبب الزلزال.

ارتفاع اعداد ضحايا الزلزال في سوريا

كما قتل نحو 1440 شخصا على الأقل في أنحاء سوريا جراء الزلزال الذي ضربها فجراً ومركزه تركيا، في حصيلة جديدة غير نهائية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام السوري وفرق إغاثة.

وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد القتلى الى 711 وإصابة 1431 آخرين في حصيلة غير نهائية في مناطق سيطرة النظام، كما أفادت منظمة الخوذ البيضاء العاملة في مناطق الشمال الخارجة عن سيطرة دمشق بمقتل 733 شخصًا وإصابة أكثر من 2100 آخرين.