تشكيلة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا في كأس فرنسا 2023

- Advertisement -

وطن- تشهد تشكيلة باريس سان جيرمان غيابات العديد من النجوم المؤثرين، عن القمة المنتظرة أمام أولمبيك مارسيليا، الأربعاء، في دور ال16 كأس فرنسا 2023.

ومن أبرز الغائبين عن تشكيلة باريس سان جيرمان ( البي أس جي)، أمام منافسه أولمبيك مارسيليا، وهم كيليان مبابي، ونيمار جونيور، مع إحتمالية غياب سيرخيو راموس عن تلك المباراة.

تشكيلة باريس سان جيرمان ضد مارسيليا

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الفرنسي كريستوف غالتييه، بتشكيلة أساسية متوقعة، أمام أولمبيك مارسيليا في المباراة الحاسمة من منافسات بطولة كأس فرنسا 2023، كما يلي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

دفاع الفريق الباريسي: نونو مينديز، دانيلو بيريرا (سيرخيو راموس)، ماركينهوس، أشرف حكيمي.

خط الوسط: ريناتو سانشيز، ماركو فيراتى ( كارلوس سولير)، فابيان رويز.

- Advertisement -

مركز الهجوم: فيتور فيريرا، هوغو ايكتيكي، ليونيل ميسي.

توقيت مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا

وستنطلق مباراة باريس سان جيرمان وأولمبيك مارسيليا، في دور ال16 من بطولة كأس فرنسا 2023، في تمام الساعة الحادية عشرة والعشرة بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

كما وستكون المباراة عند الساعة العاشرة وعشرة دقائق بتوقيت مصر (القاهرة) وفلسطين، ولكن بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، فستكون في تمام الساعة التاسعة وعشرة دقائق.

أما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فستكون بتوقيت الثانية عشرة وعشرة دقائق.

معلق مباراة باريس سان جيرمان أمام أولمبيك مارسيليا

وستبث وقائع قمة مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا، في دور ال16 كأس فرنسا 2023، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

كما وستنقل المباراة على قناة ( beIN Sports HD2) المشفرة، على القمر الصناعي (النايل سات). بتردد 11013، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

وسيعلق على مجريات أحداث المباراة بين كلا الفريقين، على قنوات (بين سبورت) الرياضية، المعلق اليمني حسن العيدروس.

ويعتلي فريق باريس سان جيرمان حامل اللقب، صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز. برصيد 54 نقطة، كما وبفارق 5 نقاط عن الوصيف أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني برصيد 46 نقطة للموسم الجاري.