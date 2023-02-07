الثلاثاء, فبراير 7, 2023
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الشيف بوراك ينهار على الهواء بعد رؤية مشاهد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا (فيديو)

في حصيلة غير نهائية، تجاوز مجمل عدد الضحايا الذين سقطوا جراء الزلزال في تركيا وسوريا 5 آلاف قتيل و24 ألف جريح

كتب فهمي الورغمي
الشيف التركي بوراك watanserb.com
الشيف التركي بوراك
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وطن- تداول ناشطون مقطع فيديو مؤثر للشيف التركي “المبتسم” بوراك، وهو يبكي بحرقة شديدة على ما أصاب بلاده وكذا سوريا من كارثة طبيعية أمس الإثنين، حيث ضرب زلزال مدمر جنوب تركيا وشمال غرب سوريا خلف وراءه إلى الآن مايزيد عن 5000 قتيل.

الشيف التركي بوراك ينهار بسبب زلزال تركيا وسوريا المدمر

وانهار الشيف التركي الشهير بوراك باكيا، خلال ظهوره في مقطع فيديو شاركه مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على منصة انستغرام، خلال حديثه عن الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا أمس الإثنين 06 فبراير 2023.

وظهر الشيف بوراك في مقطع فيديو متداول وهو يبكى بحرقة، ويطلب المساعدة من باقي البلدان والتدخل العاجل لأن الوضع كارثي وأصعب من أن يتحمله أي شخص.

وأعرب بوراك عن حزنه الشديد لما حصل يوم أمس قائلا “لا يمكنني أن أصف حزني، لا يمكنني أن أشرح مدى حزني بسبب هذه الكارثة، رحم الله هؤلاء الذين فقدوا أرواحهم سنحاول أن نفعل ما نستطيع”.

 

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وتابع الشيف التركي الشهير “الوضع صعب جداً هنا، نحن لانستيطع فعل أي شيء”.

ووجه الشيف بوراك نداء الاستغاثة إلى كل من يستطيع تقديم يد العون إلى شعبه وسوريا في هذه المحنة الأليمة.

بعد زلزال تركيا.. شاهد الشيف بوراك ينهار من البكاء ويطلب المساعدة
بعد زلزال تركيا.. شاهد الشيف بوراك ينهار من البكاء ويطلب المساعدة

قوافل الإغاثة من دول عربية تتوجه نحو سوريا وتركيا

وانطلقت بالفعل قوافل الدعم والمساعدة إلى المنطقة المنكوبة في شمال عربي سوريا وجنوب تركيا، منذ أمس الإثنين.

حيث أكدت وكالة الأنباء القطرية بأن الحكومة ستبدأ تشغيل رحلات إغاثة إلى تركيا لنقل فرق البحث والإنقاذ إلى المناطق المتضررة بالإضافة إلى مركبات ومستشفى ميداني وخيام ومؤن أخرى.

أما العراق فأكد أنه سيرسل أطقم الدفاع المدني إلى تركيا وسوريا ومعها إمدادات الطوارئ والإغاثة والأغذية والوقود.

في الجزائر، أكد تبون وقوف الجزائر إلى جانب الشعب التركي الشقيق في هذه الظروف القاسية، معربا عن كامل الاستعداد للمساهمة في كل مجهود من شأنه التخفيف من وقع هذه المأساة الأليمة.

زأشرف وزير الداخلية، إبراهيم مراد على انطلاق الفريق الأول من الحماية المدنية إلى تركيا للمشاركة في عمليات الإنقاذ والإغاثة على إثر الزلزل.

آخر تطورات زلزال تركيا وسوريا

تجاوز مجمل عدد الضحايا الذين سقطوا جراء الزلزال في تركيا وسوريا 5 آلاف قتيل و24 ألف جريح، وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة، بينما حذر الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية من أن مئات العائلات ما زالت تحت الأنقاض.

في تركيا، بلغ عدد قتلى الزلزال 3549 شخصا والجرحى 22 ألفا و168، وفقا أحدث إحصاء أعلنه الرئيس أردوغان.

وقال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي إن 312 هزة ارتدادية أعقبت الزلزال الذي وقع فجر أمس الاثنين، وبلغت قوته 7.7 درجات ومركزه ولاية كهرمان مرعش (جنوبي تركيا).

وفي سوريا، نقلت وكالة سانا التابعة للنظام السوري عن وزارة الصحة أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 812 قتيلا و1449 مصابا في محافظات حلب واللاذقية وحماة وريف إدلب وطرطوس في حصيلة غير نهائية.

أما الدفاع المدني التابع للمعارضة السورية فقد أعلن اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في شمال غربي سوريا إلى أكثر من 900 قتيل و2300 مصاب.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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