الثلاثاء, فبراير 7, 2023
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رياضة

الزمالك يُهدد الاتحاد المصري لكرة القدم بهذا القرار

اجتماع لنادي الزمالك لدراسة عدم استكمال منافسات الدوري المصري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
الزمالك يهدد بالانسحاب من الدوري المصري watanserb.com
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وطن- هدد نادي الزمالك الاتحاد المصري لكرة القدم، الاثنين، بعد استكمال منافسات الدوري المصري الممتاز، عقب الخسارة أمام فاركو بثلاثية نظيفة دون رد في الجولة ال17.

وقال رئيس نادي الزمالك مرتضة منصور، على خسارة فريقه أمام فاركو، في منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في منشور عبر حسابه على موقع (الفيس بوك)، ” ما حدث مع فريق الزمالك شيء متوقع، فكل الأندية دعمت فرقها وقامت بقيدهم ما عدا نادي الزمالك”.

الزمالك يهدد الاتحاد المصري بالانسحاب من الدوري

وتابع منصور حديثه، ” الاتحاد المصري المتآمر على النادي رفض قيد اللاعبين الجدد”.

كما وأضاف رئيس نادي الزمالك، ” بناء على ذلك تم دعوة مجلس إدارة نادي الزمالك عصر الثلاثاء، لعدم استكمال منافسات الدوري المصري، في ظل هذا المناخ السيء والمؤامرات الحقيرة التي يقودها اتحاد الكرة ضد الزمالك”.

وختم مرتضى منصور، ” اتحاد الكرة يريد أن يحرم النادي من الحصول على لقب بطولة الدوري المصري. للمرة الثالثة على التوالي، من أجل إرضاء الفريق المنافس (الأهلي)”.

فريق الزمالك في الدوري المصري
فريق الزمالك في الدوري المصري

خسارة الزمالك أمام فاركو في الدوري المصري

وتلقى فريق الزمالك (الفارس الأبيض)، الخسارة الرابعة له في منافسات الدوري المصري الممتاز. أمام منافسه فاركو، بثلاثية نظيفة دون رد، في الجولة ال17 على ملعب ( استاد برج العرب).

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ويستهل الزمالك مشواره في منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، الجمعة، على ملعب (استاد القاهرة) الدولي.

دوري أبطال أفريقيا

كما ويتواجد فريق الزمالك في المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا لدور المجموعات، برفقة المريخ السوداني والتريجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

الزمالك المصري
الزمالك المصري

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 29 نقطة، كما وبفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي الأهلي المتصدر برصيد 37 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + مرتضى منصور + نادي الزمالك
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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