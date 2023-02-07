الزمالك يُهدد الاتحاد المصري لكرة القدم بهذا القرار

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وطن- هدد نادي الزمالك الاتحاد المصري لكرة القدم، الاثنين، بعد استكمال منافسات الدوري المصري الممتاز، عقب الخسارة أمام فاركو بثلاثية نظيفة دون رد في الجولة ال17.

وقال رئيس نادي الزمالك مرتضة منصور، على خسارة فريقه أمام فاركو، في منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في منشور عبر حسابه على موقع (الفيس بوك)، ” ما حدث مع فريق الزمالك شيء متوقع، فكل الأندية دعمت فرقها وقامت بقيدهم ما عدا نادي الزمالك”.

الزمالك يهدد الاتحاد المصري بالانسحاب من الدوري

وتابع منصور حديثه، ” الاتحاد المصري المتآمر على النادي رفض قيد اللاعبين الجدد”.

كما وأضاف رئيس نادي الزمالك، ” بناء على ذلك تم دعوة مجلس إدارة نادي الزمالك عصر الثلاثاء، لعدم استكمال منافسات الدوري المصري، في ظل هذا المناخ السيء والمؤامرات الحقيرة التي يقودها اتحاد الكرة ضد الزمالك”.

وختم مرتضى منصور، ” اتحاد الكرة يريد أن يحرم النادي من الحصول على لقب بطولة الدوري المصري. للمرة الثالثة على التوالي، من أجل إرضاء الفريق المنافس (الأهلي)”.

خسارة الزمالك أمام فاركو في الدوري المصري

وتلقى فريق الزمالك (الفارس الأبيض)، الخسارة الرابعة له في منافسات الدوري المصري الممتاز. أمام منافسه فاركو، بثلاثية نظيفة دون رد، في الجولة ال17 على ملعب ( استاد برج العرب).

أهداف مباراة فاركو 3-0 الزمالك | الجولة 17 | الدوري المصري الممتاز ⚽️ برعاية Beko pic.twitter.com/XNlLD0MQ4c — Kora Plus (@KoraPlusEG) February 7, 2023

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ويستهل الزمالك مشواره في منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، بمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، الجمعة، على ملعب (استاد القاهرة) الدولي.

دوري أبطال أفريقيا

كما ويتواجد فريق الزمالك في المجموعة الرابعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا لدور المجموعات، برفقة المريخ السوداني والتريجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 29 نقطة، كما وبفارق 8 نقاط عن غريمه التقليدي الأهلي المتصدر برصيد 37 نقطة لهذا الموسم.