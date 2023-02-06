ليلى عبد اللطيف في أغرب توقع عن زلزال تركيا وسوريا قبل أشهر من حدوثه (فيديو)

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وطن- على خلفية تداول صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل لتوقعات علمية نشرها باحثون حول العالم، للزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، عادت الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف لتصدر المشهد عبر السوشيال ميديا حيث أعاد ناشطون مشاركة مقطع فيديو قديم له وهي تتحدث عن “زلزال سيضرب دولة عربية ودولة مجاورة لها، إما أنها تركيا أو إيران”.

ليلى عبد اللطيف توقعت زلزال تركيا وسوريا

صدمت ليلى عبد اللطيف الكثير من متابعيها ليلى، بعد توقعها بأن يضرب زلزال دولة عربية وأخرى مجاورة لها ورجحت بأن تركيا أو إيران، وهو ماحدث بعد توقعاتها، حيث ضرب زلزال مدمر جنوب تركيا وشمال غرب سوريا صباح اليوم الإثنين.

وشاركت ليلى عبد اللطيف عبر حسابها الرسمي على تويتر مقطع فيديو قالت فيه “سيضرب زلزال قوي بعض الدول العربية، وسيؤدي للأسف الشديد إلى سقوط ضحايا مابين قتلى وجرحى ومفقودين مع حصول أضرار مادية جسيمة”.

وتابعت عبد اللطيف ” ستصل تداعيات هذا الزلزال إلى حدود بعض الدول العربية المجاورة أو دولة إسلامية، وهنا لا أستبعد تركيا أو إيران”.

وفي مقطع فيديو آخر تحدثت عن “كارثة طبيعية ستضرب تركيا واليونان وقبرص” مشيرة أنها “ستسبب خسائر فادحة”.

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تنبؤات ليلى عبد اللطيف، أثارت موجة تفاعل واسعة معها، وتراوحت ردود الأفعال بين من اعتبر توقع عبد الليطف ضربا من الصدفة، وبين من دعا إلى ضرورة متابعة أخبار العلماء لا أخبار المنجمين.

غضب من توقعات ليلى عبد اللطيف حول الزلزال

وفي هذا السياق، غردت “جنى عثمانة” قائلة أن “موضوع ليلى عبد اللطيف والكل متفاجىء وانو واو !؟!؟! (كذبو المنجمون ولو صدقوا)..يمكن اه الي حكته صار بس ممكن يكون صدفة او اختبار النا من رب العالمين اذا ننجرف وراء هالناس هدول …اصحووو”.

موضوع ليلى عبد اللطيف والكل متفاجىء وانو واو !؟!؟!

(كذبو المنجمون ولو صدقوا)

يمكن اه الي حكته صار بس ممكن يكون صدفة او اختبار النا من رب العالمين اذا ننجرف وراء هالناس هدول .

اصحووو — Jana athamneh (@Janaathamneh2) February 6, 2023

فيما قالت “فرح شكير” عبر حسابها على تويتر “في لبنان،ليلى عبد اللطيف trending بعد الهزة الأرضية بدل ما يكون شي خبير أو مرصد ادارة كوارث trending لشي مفيد قايله”.

في #لبنان،ليلى عبد اللطيف trending بعد ال#هزة_الأرضية بدل ما يكون شي خبير أو مرصد ادارة كوارث trending لشي مفيد قايله. — Farah Shoucair (@FarahShoucair) February 6, 2023

وفي المقابل، انتقدت “يارا سفير” توجه البعض نحو تقديم الفضل لـ ليلى عبد اللطيف وعدد من القلكيين في لبنان، بعد حديثهم عن معرفتهم المسبقة بالزلازل قبل حدوثه.

وعلقت يارا بعد أن شاركت تغريدة الباحث الأسترالى فرانك هوغربيتس” الذي توقع حدوث الزلزال في تركيا بناءا على أسس علمية قبل 3 أيام، قائلة لا ميشال حايك ولا ليلى عبد اللطيف ولا حتى مايك فغاليتعرفوا على الخبير الذي توقع حدوث زلزال قبل يومين من وقوعه!! بانتظار تصريحاته الجديدة! “.

لا ميشال حايك ولا ليلى عبد اللطيف ولا حتى مايك فغالي

تعرفوا على الخبير الذي توقع حدوث #زلزال قبل يومين من وقوعه!! بانتظار تصريحاته الجديدة!#هزة_أرضية #صباح_الخير https://t.co/y8yAaLszDk — Yara Sfeir (@ymsfeigh) February 6, 2023

وشهدت منطقة جنوب تركيا وشمال غرب سوريا اليوم الإثنين، زلزالا مدمرا بقوة 7.8 على مقياس رختر، وتجاوز إجمالي عدد قتلى الزلزال حتى الآن 2400 قتيلًا، نقلاً عن “الجزيرة“.

2400 قتيل جراء زلزال تركيا وسوريا

حسب مصادر متطابقة، تجاوز إجمالي عدد قتلى الزلزال الذي ضرب فجر اليوم الاثنين جنوبي تركيا وشمالي سوريا 2400 قتيلًا حتى الآن.

و أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي قبل قليل، أن عدد القتلى جراء الزلزال ارتفع إلى 1541 قتيلًا، بينما بلغ عدد المصابين أكثر من 9 آلاف و700 مصاب، في الولايات التركية المتضررة.

وأضاف أقطاي أن 145 هزة ارتدادية وقعت في أعقاب الزلزال -الذي بلغت قوته 7.7 درجة ومركزه ولاية كهرمان معرش جنوبي تركيا- مما أدى لانهيار 3471 مبنى.

وفي سوريا، ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحماة وطرطوس إلى 911 قتيلا، وأكثر من 2400 مصاب.

وقال الدفاع المدني السوري إن مئات العائلات لا تزال تحت الأنقاض وإن فرقه تواجه صعوبات في عمليات البحث والإنقاذ بسبب نقص المعدات.

ودخلت دول عربية وإسلامية على خط المساعدات المقدمة إلى تركيا من مختلف دول العالم من أجل تعزيز جهود الانقاذ والبحث عن المفقودين، وسط دعوات لمزيد الحذر والحيطة من الهزة الارتدادية التي من الممكن أن تحدث في أعقاب الزلزال.