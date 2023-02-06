الإثنين, فبراير 6, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدليلى عبد اللطيف في أغرب توقع عن زلزال تركيا وسوريا قبل أشهر...
الهدهد

ليلى عبد اللطيف في أغرب توقع عن زلزال تركيا وسوريا قبل أشهر من حدوثه (فيديو)

ليلى عبد اللطيف توقعت قبل فترة حدوث زلزال سيضرب دولة عربية ودولة مجاورة لها ورجحت بين تركيا و إيران

كتب فهمي الورغمي
ليلى عبد اللطيف watanserb.com
ليلى عبد اللطيف
- Advertisement -

وطن- على خلفية تداول صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل لتوقعات علمية نشرها باحثون حول العالم، للزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، عادت الفلكية اللبنانية ليلى عبد اللطيف لتصدر المشهد عبر السوشيال ميديا حيث أعاد ناشطون مشاركة مقطع فيديو قديم له وهي تتحدث عن “زلزال سيضرب دولة عربية ودولة مجاورة لها، إما أنها تركيا أو إيران”.

ليلى عبد اللطيف توقعت زلزال تركيا وسوريا

صدمت ليلى عبد اللطيف الكثير من متابعيها ليلى، بعد توقعها بأن يضرب زلزال دولة عربية وأخرى مجاورة لها ورجحت بأن تركيا أو إيران، وهو ماحدث بعد توقعاتها، حيث ضرب زلزال مدمر جنوب تركيا وشمال غرب سوريا صباح اليوم الإثنين.

وشاركت ليلى عبد اللطيف عبر حسابها الرسمي على تويتر مقطع فيديو قالت فيه “سيضرب زلزال قوي بعض الدول العربية، وسيؤدي للأسف الشديد إلى سقوط ضحايا مابين قتلى وجرحى ومفقودين مع حصول أضرار مادية جسيمة”.

ليلى عبد اللطيف توقعت زلزال تركيا وسوريا
ليلى عبد اللطيف توقعت زلزال تركيا وسوريا

وتابعت عبد اللطيف ” ستصل تداعيات هذا الزلزال إلى حدود بعض الدول العربية المجاورة أو دولة إسلامية، وهنا لا أستبعد تركيا أو إيران”.

وفي مقطع فيديو آخر تحدثت عن “كارثة طبيعية ستضرب تركيا واليونان وقبرص” مشيرة أنها “ستسبب خسائر فادحة”.

- Advertisement -

تنبؤات ليلى عبد اللطيف، أثارت موجة تفاعل واسعة معها، وتراوحت ردود الأفعال بين من اعتبر توقع عبد الليطف ضربا من الصدفة، وبين من دعا إلى ضرورة متابعة أخبار العلماء لا أخبار المنجمين.

غضب من توقعات ليلى عبد اللطيف حول الزلزال

وفي هذا السياق، غردت “جنى عثمانة” قائلة أن “موضوع ليلى عبد اللطيف والكل متفاجىء وانو واو !؟!؟! (كذبو المنجمون ولو صدقوا)..يمكن اه الي حكته صار بس ممكن يكون صدفة او اختبار النا من رب العالمين اذا ننجرف وراء هالناس هدول …اصحووو”.

فيما قالت “فرح شكير” عبر حسابها على تويتر “في لبنان،ليلى عبد اللطيف trending بعد الهزة الأرضية بدل ما يكون شي خبير أو مرصد ادارة كوارث trending لشي مفيد قايله”.

وفي المقابل، انتقدت “يارا سفير” توجه البعض نحو تقديم الفضل لـ ليلى عبد اللطيف وعدد من القلكيين في لبنان، بعد حديثهم عن معرفتهم المسبقة بالزلازل قبل حدوثه.

وعلقت يارا بعد أن شاركت تغريدة الباحث الأسترالى فرانك هوغربيتس” الذي توقع حدوث الزلزال في تركيا بناءا على أسس علمية قبل 3 أيام، قائلة لا ميشال حايك ولا ليلى عبد اللطيف ولا حتى مايك فغاليتعرفوا على الخبير الذي توقع حدوث زلزال قبل يومين من وقوعه!! بانتظار تصريحاته الجديدة! “.

وشهدت منطقة جنوب تركيا وشمال غرب سوريا اليوم الإثنين، زلزالا مدمرا بقوة 7.8 على مقياس رختر، وتجاوز إجمالي عدد قتلى الزلزال حتى الآن 2400 قتيلًا، نقلاً عن “الجزيرة“.

2400 قتيل جراء زلزال تركيا وسوريا

حسب مصادر متطابقة، تجاوز إجمالي عدد قتلى الزلزال الذي ضرب فجر اليوم الاثنين جنوبي تركيا وشمالي سوريا 2400 قتيلًا حتى الآن.

و أعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي قبل قليل، أن عدد القتلى جراء الزلزال ارتفع إلى 1541 قتيلًا، بينما بلغ عدد المصابين أكثر من 9 آلاف و700 مصاب، في الولايات التركية المتضررة.

وأضاف أقطاي أن 145 هزة ارتدادية وقعت في أعقاب الزلزال -الذي بلغت قوته 7.7 درجة ومركزه ولاية كهرمان معرش جنوبي تركيا- مما أدى لانهيار 3471 مبنى.

وفي سوريا، ارتفع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب محافظات حلب وإدلب واللاذقية وحماة وطرطوس إلى 911 قتيلا، وأكثر من 2400 مصاب.

وقال الدفاع المدني السوري إن مئات العائلات لا تزال تحت الأنقاض وإن فرقه تواجه صعوبات في عمليات البحث والإنقاذ بسبب نقص المعدات.

ودخلت دول عربية وإسلامية على خط المساعدات المقدمة إلى تركيا من مختلف دول العالم من أجل تعزيز جهود الانقاذ والبحث عن المفقودين، وسط دعوات لمزيد الحذر والحيطة من الهزة الارتدادية التي من الممكن أن تحدث في أعقاب الزلزال.

المصدرتويتر، الجزيرة، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

كريستيان أتسو…لاعب غاني عالق تحت الأنقاض بعد زلزال تركيا المدمر (شاهد)

الهدهد

“لم نعد نتحمل من كارثة إلى كارثة”..مراسل الجزيرة مباشر يبكي وسط دمار خلفه زلزال سوريا (فيديو)

الهدهد

جسر جوي قطري لدعم تركيا.. دول عربية تتحرك تفاعلا مع كارثة زلزال تركيا وسوريا (شاهد)

الهدهد

ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى 1700 قتيل… لماذا تضرب الزلازل تركيا منذ عقود؟

الهدهد

موقف مرعب لشاب كويتي داخل فندق أثناء زلزال تركيا (شاهد)

الهدهد

تفاعل واسع مع تغريدة لخبير فلك أسترالي توقع زلزال تركيا وشدته قبل يومين من وقوعه!

تقارير

زلزال مدمر يضرب تركيا وسوريا.. مئات الضحايا وتوقعات بارتفاع عدد القتلى إلى الآلاف!

الهدهد

تطبيق ”ركوة“ في تركيا يعرض جميع الخدمات العربية.. يحل مشاكل السائحين والمقيمين

الهدهد

“إشهار بلون الدم”.. كيف حولت مرتزقة فاغنر جريمة قتل مُروعة إلى “إعلان ترويجي” لسطوتها؟! (شاهد)

الهدهد

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو يهين بقوة السفير الأمريكي في أنقرة (شاهد)

حياتنا

مسعود أوزيل يصدم الجميع بقرار أخبر به زملائه فقط!

الهدهد

الوجه البشع للحرب.. سيدات سوريا يفترشن الأرصفة بحثا عن قوت يومهن (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كريستيان أتسو…لاعب غاني عالق تحت الأنقاض بعد زلزال تركيا المدمر (شاهد)

“لم نعد نتحمل من كارثة إلى كارثة”..مراسل الجزيرة مباشر يبكي وسط دمار خلفه زلزال سوريا (فيديو)

جسر جوي قطري لدعم تركيا.. دول عربية تتحرك تفاعلا مع كارثة زلزال تركيا وسوريا (شاهد)

إيلون ماسك يغرّد عن “إنقاذ تويتر من الإفلاس” والوليد بن طلال يردّ عليه .. ماذا قال!؟

لهذا السبب يكون الجو باردًا جدًا داخل الطائرات!

ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى 1700 قتيل… لماذا تضرب الزلازل تركيا منذ عقود؟

راقصة مصرية شهيرة تتوفى بطريقة غامضة وهذا ما كشفه الطب الشرعي!

كيف تؤثر كبسولات الغسيل على البيئة؟ حقائق صادمة ستعرفها لأول مرة

جورجينا رودريغيز تحتفل بعيد ميلاد رونالدو بصورة خاصة جداً في أحضانه (شاهد)

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية 2023

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC