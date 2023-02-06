زلزال تركيا وسوريا… مشاهد مروعة ولحظات صعبة لضحايا أسوأ كارثة طبيعية منذ عقود (شاهد)

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وطن- تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن تركي وهو ينعي ويودع طفلته الرضيعة التي توفيت بين ذراعيه جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر اليوم.

صور مروعة من زلزال تركيا وسوريا

ووقع فجر الإثنين زلزال بقوة 7.8 درجات على مقياس رختر، جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، أودى بحياة مايقرب عن 3000 شخص في حصيلة قابلة للارتفاع نظرا لوجود الآلاف تحت الأنقاض، وإصابة الآلاف.

🛑الزلزال الذي ضرب مصر وشرق المتوسط – أول الصور القادمة من تركيا وسوريا تنبئ بدمار كبير في مناطق عدة – صور متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي#زلزال pic.twitter.com/CBFfwwOS9B — Shorouk News (@Shorouk_News) February 6, 2023

وفي مقطع فيديو متداول بدت الطفلة الرضيعة بين ذراعي والدها داخل سيارة اسعاف أثناء محاولته الذهاب بها إلى المستشفى لتتوفى بين يديه وظهر الأب وهو يبكي بحرقة كما ظهر شخص آخر إلى جانبه وهو يبكي أيضاً.

يا إلهي، لا يتحمل القلب هذا الألم. أصبحت ملاكاً (توفيت) بين ذراعي أبيها أثناء محاولته الذهاب بها إلى المستشفى 😢#هزة_أرضية #زلزال #زلزال_ترکیا pic.twitter.com/wy5QtS3bXo — آكار هاكان 🇹🇷 (@akarh99) February 6, 2023

وغصّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات تظهر دماراً واسعاً في المدن التركية وفي بلدات ريفي إدلب وحلب جراء الزلزال المدمر.

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وانتشرت العديد من الصور المؤثرة لضحايا الزلزال الذي لم تشهد تركيا مثيلاً له خلال العقود الماضية، وكان من بينها صورة لسيدة تنظر من نافذة مكسورة لسيارة، ويظهر عليها مشاعر الحزن والخوف.

وصورة ثالثة لأب متمسك بطفلته الصغيرة، بعد انتشالها من تحت أنقاض منزله بعد 7 ساعات من الزلزال المدمرة.

#صور| #زلزال يضرب مناطق في #تركيا وسوريا شعر به عدد من الدول المحيطة، راح ضحيته حتى اللحظة أكثر من 111 قتيلا و516 مصابا. pic.twitter.com/wuYyCUtaJA — Izzeddin Khaled (@8Izzeddin) February 6, 2023

أب يحتضن ابنته تحت الأنقاض

كما انتشرت صورة مؤثرة لأحد المواطنين أثناء سيره بأحد الطرقات وسط مبان منهارة بسبب زلزال تركيا وهو يبكي، لاقت تفاعلات من رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر“.

وشارك نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا فيديو لأب تركي ينادي على اثنين من أطفاله عالقين تحت أنقاض أحد المباني التي انهارت في مدينة كهرمان مرعش جنوب تركيا.

أب تركي ينادي على أطفاله العالقين في منزلهم المنهار بعد الزلزال 💔! pic.twitter.com/6o8s9Y944j — TREND | ترند (@Trend1SA) February 6, 2023

ورصد الفيديو، طفلين عالقين تحت أنقاض منزلهما المنهار جراء الزلزال المدمر الذي هز تركيا بقوة 7.7 على مقياس ريختر، وتسبب في انهيار عدد كبير من المباني السكنية والتي أسفرت عن سقوط ضحايا.

صور صادمه من المدن المتأثرة بالزلزال في تركيا وسوريا الحبيبة 💔 يارب الطف بيهم 🤲 #زلزال pic.twitter.com/UCyjYdLwse — إسلام جمال الدين – Eslam Gamal El Deen (@Eslam_Gamal86) February 6, 2023

ومن بين الصور التي حظيت بتفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة رجل توفي وهو يحتضن ابنته الصغيرة بين ذراعيه بين أطنان من ركام الدمار الذي خلفه الزلزال.