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زلزال تركيا وسوريا… مشاهد مروعة ولحظات صعبة لضحايا أسوأ كارثة طبيعية منذ عقود (شاهد)

أحد الصور وثقت وفاة طفلة رضيعة بين ذراعي والدها داخل سيارة الاسعاف أثناء محاولته الذهاب بها إلى المستشفى، وصورة أخرى أظهرت أبا يحتضن ابنته تحت الركام

كتب خالد الأحمد
زلزال تركيا وسوريا watanserb.com
زلزال تركيا وسوريا
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وطن- تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن تركي وهو ينعي ويودع طفلته الرضيعة التي توفيت بين ذراعيه جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا فجر اليوم.

صور مروعة من زلزال تركيا وسوريا

ووقع فجر الإثنين زلزال بقوة 7.8 درجات على مقياس رختر، جنوب تركيا وشمال غرب سوريا، أودى بحياة مايقرب عن 3000 شخص في حصيلة قابلة للارتفاع نظرا لوجود الآلاف تحت الأنقاض، وإصابة الآلاف.

وفي مقطع فيديو متداول بدت الطفلة الرضيعة بين ذراعي والدها داخل سيارة اسعاف أثناء محاولته الذهاب بها إلى المستشفى لتتوفى بين يديه وظهر الأب وهو يبكي بحرقة كما ظهر شخص آخر إلى جانبه وهو يبكي أيضاً.

وغصّت مواقع التواصل الاجتماعي بصور وفيديوهات تظهر دماراً واسعاً في المدن التركية وفي بلدات ريفي إدلب وحلب جراء الزلزال المدمر.

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وانتشرت العديد من الصور المؤثرة لضحايا الزلزال الذي لم تشهد تركيا مثيلاً له خلال العقود الماضية، وكان من بينها صورة لسيدة تنظر من نافذة مكسورة لسيارة، ويظهر عليها مشاعر الحزن والخوف.

وصورة ثالثة لأب متمسك بطفلته الصغيرة، بعد انتشالها من تحت أنقاض منزله بعد 7 ساعات من الزلزال المدمرة.

صور مروعة من زلزال تركيا وسوريا
صور مروعة من زلزال تركيا وسوريا
صور مروعة من زلزال تركيا وسوريا
صور مروعة من زلزال تركيا وسوريا

أب يحتضن ابنته تحت الأنقاض

كما انتشرت صورة مؤثرة لأحد المواطنين أثناء سيره بأحد الطرقات وسط مبان منهارة بسبب زلزال تركيا وهو يبكي، لاقت تفاعلات من رواد موقع التدوينات القصيرة “تويتر“.

وشارك نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا فيديو لأب تركي ينادي على اثنين من أطفاله عالقين تحت أنقاض أحد المباني التي انهارت في مدينة كهرمان مرعش جنوب تركيا.

ورصد الفيديو، طفلين عالقين تحت أنقاض منزلهما المنهار جراء الزلزال المدمر الذي هز تركيا بقوة 7.7 على مقياس ريختر، وتسبب في انهيار عدد كبير من المباني السكنية والتي أسفرت عن سقوط ضحايا.

أب يحتضن ابنته تحت الأنقاض
أب يحتضن ابنته تحت الأنقاض
صور مروعة من زلزال تركيا وسوريا
صور مروعة من زلزال تركيا وسوريا

ومن بين الصور التي حظيت بتفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة رجل توفي وهو يحتضن ابنته الصغيرة بين ذراعيه بين أطنان من ركام الدمار الذي خلفه الزلزال.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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