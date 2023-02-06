جورجينا رودريغيز تحتفل بعيد ميلاد رونالدو بصورة خاصة جداً في أحضانه (شاهد)

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وطن– احتفل كريستيانو رونالدو بعيد ميلاده الثامن والثلاثين بأناقة، حيث أحاطت العائلة والأصدقاء به في المملكة العربية السعودية ، وكانوا أول من احتفل هناك. ولم يفوت أطفاله ولا شريكته احتفالًا مليئًا بالتفاصيل.

حب حياتي

نشرت جورجينا رودريغيز تهنئة خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بها من خلال ملفها الشخصي على انستجرام.

ظهرت جورجينا بإطلالة كاجوال تكشف تفاصيل جسدها، وتجلس في أحضان شريكها كريستيانو.

وعلقت: “أيام سعيدة لحب حياتي. في حبك وما نحن معا”.

وشارك النجم البرتغالي الذي انضم حديثاً إلى نادي النصر السعودي في صفقة وُصفت بالتاريخية، مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على انستغرام مع متابعيه.

عيد ميلاد الدون

وظهر “الدون” رفقة جورجينا وابنه الأكبر كريستيانو جونيور ومعهم عدد من الأصدقاء. فيما بدا أمامهم قالب كبير من المرطبات، زهري اللون، وإلى جانبه قالب آخر دائري الشكل.

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علق “صاروخ ماديرا”على الصورة قائلاً: “أشكركم جميعًا على جميع رسائل عيد الميلاد. ممتنًا لقضاء اليوم مع عائلتي وأصدقائي”.

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ونشر رونالدو صورة أخرى وهو يجلس مع عدد من أصدقائه الذين احتفلوا بعيد ميلاده. وبدوا يجلسون أمام خيمة عربية على سجادات من الفرو وظهرت خلفهم نار مشتعلة.

بطاقة صفراء

وتلقى البرتغالي كريستيانو رونالدو، البطاقة الصفراء. وهي الأولى له في منافسات الدوري السعودي الممتاز (روشن)، مع فريق النصر السعودي.

وخيم التعادل الإيجابي بين النصر، في منافسات الجولة الـ16 من الدوري السعودي الممتاز. بهدفين لكليهما في المباراة المثيرة والقوية بين كلا الفريقين.

ونجح البرتغالي رونالدو في تسجيل هدفه الأول مع فريقه النصر السعودي. في الدقيقة الـ93، من الوقت البديل على نهاية المباراة داخل شباك الفتح، من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق العالمي السعودي.

طرد تاليسكا

كما شهدت المباراة، طرد النجم البرازيلي تاليسكا، لاعب النصر وهداف دوري روشن السعودي. في الدقيقة الـ95 من الوقت البديل، بالبطاقة الحمراء، ليخرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

وسيواجه النصر منافسه الوحدة، الخميس، في منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي الممتاز، على ملعب (الملك عبد العزيز) في العاصمة السعودية (الرياض).