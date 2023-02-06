تفاعل واسع مع تغريدة لخبير فلك أسترالي توقع زلزال تركيا وشدته قبل يومين من وقوعه!

- Advertisement -

وطن – أثارت تغريدة لخبير فلك أسترالي نشرها قبل أيام تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وعدد من المحافظات السورية فجر الإثنين، والذي راح ضحيته حتى اللحظة أكثر من 600 شخص.

وتنبأ خبير الفلك الأسترالي فرانك هوغربتس يوم 3 فبراير/شباط الحالي بمكان الزلزال وشدته بدقة كبيرة، محذراً حينها من أنه سيحصل “عاجلاً أم آجلاً”.

وقال في تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر“: “عاجلاً أم آجلاً، سيحدث زلزال بقوة 7.5 درجة مئوية في هذه المنطقة (جنوب وسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان)”.

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 3, 2023

تفاعل واسع مع التغريدة

وعلى الرغم من أن أحدا لم يكترث بما صرح به، إلى ان التغريدة شهدت تفاعلا واسعا صباح اليوم، حيث حطيت بـ 65 ألف إعجاب و20 ألف إعادة تغريد ونحو 10 آلاف اقتباس، بعد أن شاهدها أكثر من 17 مليون شخص على تويتر، حتى كتابة هذه السطور.

وتفاعل الإعلامي العماني نصر البوسعيدي مع التغريدة قائلا: “الباحث الهولندي فرانك توقع الزلزال قبل حدوثه بيومين بتاريخ ٣ فبراير ٢٠٢٣م، ولعل الأمر يرجع إلى متابعة مكامن الزلزال الصغيرة واتجاهاته والتي تؤدي في النهاية إلى زلزال أكبر»! رحم الله الضحايا وأسكنهم فسيح جناته؛ ونسأل الله الشفاء للمصابين..”

يقول @Raasikh:

«الباحث الهولندي فرانك توقع الزلزال قبل حدوثه بيومين بتاريخ ٣ فبراير ٢٠٢٣م، ولعل الأمر يرجع إلى متابعة مكامن الزلزال الصغيرة واتجاهاته والتي تؤدي في النهاية إلى زلزال أكبر»!

رحم الله الضحايا وأسكنهم فسيح جناته؛

ونسأل الله الشفاء للمصابين..#زلزال_ترکیا#زلزال_سوريا https://t.co/rIw41R9nbK — نصر البوسعيدي (@BusaidiNaser) February 6, 2023

- Advertisement -

وقال الناشط خالد جمال: “لا تستهينوا بالعلم، هؤلاء الذين يسعون لهز الثقة بالعلم والعلماء، انظروا للعلم حين يتحدث، توقفوا عن التنكر للعلم وشعبوية التجهيل، هذا العالم من مركز @ssgeos لدراسة الزلازل في هولندا توقع حدوث زلزال ترکیا وحدد شدته ومكانه قبل وقوعه بيومين فجاء توقعه كفلق الصبح”.

لا تستهينوا بالعلم،

هؤلاء الذين يسعون لهز الثقة بالعلم والعلماء،

انظروا للعلم حين يتحدث،

توقفوا عن التنكر للعلم وشعبوية التجهيل،

هذا العالم @hogrbe من مركز @ssgeos لدراسة الزلازل في هولندا توقع حدوث #زلزال_ترکیا وحدد شدته ومكانه قبل وقوعه بيومين فجاء توقعه كفلق الصبح#العلم_نور https://t.co/sAyweLdqR3 — Khalid Jamal – خالد جمال (@KhalidJamal149) February 6, 2023

وتفاعل الناشط شريف رمزي مع التغريدة أيضا، قائلا: “هذا العالم توقع موعد ومكان الزلزال قبلها بيومين بحسابات دقيقة مختلفة تشمل حركة الكواكب واصطفافها وغيرها. السؤال: هل يمكن ان تقوم الحكومات باخلاء مدن كاملة مثلا لمجرد توقع عالم؟؟ او كيف يمكن الاستفادة والتعامل مع هكذا توقع علي الارض وما الذي يمكن عمله؟ سؤال لا اجد له اجابة”.

هذا العالم توقع موعد ومكان الزلزال قبلها بيومين بحسابات دقيقة مختلفة تشمل حركة الكواكب واصطفافها وغيرها. السؤال: هل يمكن ان تقوم الحكومات باخلاء مدن كاملة مثلا لمجرد توقع عالم؟؟

او كيف يمكن الاستفادة والتعامل مع هكذا توقع علي الارض وما الذي يمكن عمله؟

سؤال لا اجد له اجابة https://t.co/nWBaswyYFK — Sherif Ramzy (@SherifRAyad) February 6, 2023

وقالت الإعلامية المصري نجوى عسران: “هذا الحساب تنبأ منذ يومين بزلزال تركيا وحتى بقوته طالما هناك قدرة للتنبؤ بمثل هذه الكوارث لماذا لم يتم اتخاذ اجراءات لحماية السكان خاصة في الاماكن ذات المباني الضعيفة والتي انهارت اليوم من الزلزال وراح ضحيتها مئات ؟ الحساب نفسه توقع في تغريدة اخرى موعد الزلزال وتاريخه”.

هذا الحساب تنبأ منذ يومين بزلزال تركيا وحتى بقوته

طالما هناك قدرة للتنبؤ بمثل هذه الكوارث لماذا لم يتم اتخاذ اجراءات لحماية السكان خاصة في الاماكن ذات المباني الضعيفة والتي انهارت اليوم من الزلزال وراح ضحيتها مئات ؟ الحساب نفسه توقع في تغريدة اخرى موعد الزلزال وتاريخه https://t.co/TH6dbHvSOu — فيها حاجة حلوة (@nagwaegypt1234) February 6, 2023

من هو فرانك هوغربتس

ويعد فرانك هوغربتس خبيراً شهيراً في الزلازل بالنسبة لوسائل الإعلام المختلفة لا سيما التركية منها، إذ إنه حذر مراراً عبرها من خطورة وقوع زلزال مدمر في مدينة إسطنبول التركية وبالقرب من العاصمة أنقرة بقوة 7 إلى 8 درجات، وهي التحذيرات التي قالت السلطات التركية منذ سنوات إنها تتعامل معها بجدية.

يشار إلى أن فرانك غربتس، أسترالي الجنسية، ويعمل بمجال الفلك في هولندا، وأُدرج في قائمة “أفضل علماء الفلك الأستراليين”، في عام 2002، ويحظى بشهرة عالمية.

زلزال مدمر يضرب تركيا وسوريا

وكان زلزالا قويا قد اودى بحياة المئات في تركيا وسوريا وأصيب مئات آخرون، فجر اليوم الاثنين، وقد رفعت السلطات التركية حالة الإنذار إلى المستوى الرابع الذي يشمل طلب المساعدة الدولية.

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية إن زلزالًا بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر ضرب بازارجيك بولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا، على عمق 7 كيلومترات فجر اليوم.