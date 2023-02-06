الإثنين, فبراير 6, 2023
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تفاعل واسع مع تغريدة لخبير فلك أسترالي توقع زلزال تركيا وشدته قبل يومين من وقوعه!

فرانك هوغربتس توقع حدوث الزلزال جنوب وسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان

كتب سالم حنفي
زلزال تركيا watanserb.com
الدمار الذي خلفه الزلزال الذي ضرب تركيا وعدد من المحافظات السورية بقوة 7.4
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وطن – أثارت تغريدة لخبير فلك أسترالي نشرها قبل أيام تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وعدد من المحافظات السورية فجر الإثنين، والذي راح ضحيته حتى اللحظة أكثر من 600 شخص.

وتنبأ خبير الفلك الأسترالي فرانك هوغربتس يوم 3 فبراير/شباط الحالي بمكان الزلزال وشدته بدقة كبيرة، محذراً حينها من أنه سيحصل “عاجلاً أم آجلاً”.

وقال في تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر“: “عاجلاً أم آجلاً، سيحدث زلزال بقوة 7.5 درجة مئوية في هذه المنطقة (جنوب وسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان)”.

تفاعل واسع مع التغريدة

وعلى الرغم من أن أحدا لم يكترث بما صرح به، إلى ان التغريدة شهدت تفاعلا واسعا صباح اليوم، حيث حطيت بـ 65 ألف إعجاب و20 ألف إعادة تغريد ونحو 10 آلاف اقتباس، بعد أن شاهدها أكثر من 17 مليون شخص على تويتر، حتى كتابة هذه السطور.

وتفاعل الإعلامي العماني نصر البوسعيدي مع التغريدة قائلا: “الباحث الهولندي فرانك توقع الزلزال قبل حدوثه بيومين بتاريخ ٣ فبراير ٢٠٢٣م، ولعل الأمر يرجع إلى متابعة مكامن الزلزال الصغيرة واتجاهاته والتي تؤدي في النهاية إلى زلزال أكبر»! رحم الله الضحايا وأسكنهم فسيح جناته؛ ونسأل الله الشفاء للمصابين..”

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وقال الناشط خالد جمال: “لا تستهينوا بالعلم، هؤلاء الذين يسعون لهز الثقة بالعلم والعلماء، انظروا للعلم حين يتحدث، توقفوا عن التنكر للعلم وشعبوية التجهيل، هذا العالم من مركز @ssgeos لدراسة الزلازل في هولندا توقع حدوث زلزال ترکیا وحدد شدته ومكانه قبل وقوعه بيومين فجاء توقعه كفلق الصبح”.

وتفاعل الناشط شريف رمزي مع التغريدة أيضا، قائلا: “هذا العالم توقع موعد ومكان الزلزال قبلها بيومين بحسابات دقيقة مختلفة تشمل حركة الكواكب واصطفافها وغيرها. السؤال: هل يمكن ان تقوم الحكومات باخلاء مدن كاملة مثلا لمجرد توقع عالم؟؟ او كيف يمكن الاستفادة والتعامل مع هكذا توقع علي الارض وما الذي يمكن عمله؟ سؤال لا اجد له اجابة”.

وقالت الإعلامية المصري نجوى عسران: “هذا الحساب تنبأ منذ يومين بزلزال تركيا وحتى بقوته طالما هناك قدرة للتنبؤ بمثل هذه الكوارث لماذا لم يتم اتخاذ اجراءات لحماية السكان خاصة في الاماكن ذات المباني الضعيفة والتي انهارت اليوم من الزلزال وراح ضحيتها مئات ؟ الحساب نفسه توقع في تغريدة اخرى موعد الزلزال وتاريخه”.

من هو فرانك هوغربتس

ويعد فرانك هوغربتس خبيراً شهيراً في الزلازل بالنسبة لوسائل الإعلام المختلفة لا سيما التركية منها، إذ إنه حذر مراراً عبرها من خطورة وقوع زلزال مدمر في مدينة إسطنبول التركية وبالقرب من العاصمة أنقرة بقوة 7 إلى 8 درجات، وهي التحذيرات التي قالت السلطات التركية منذ سنوات إنها تتعامل معها بجدية.
يشار إلى أن فرانك غربتس، أسترالي الجنسية، ويعمل بمجال الفلك في هولندا، وأُدرج في قائمة “أفضل علماء الفلك الأستراليين”، في عام 2002، ويحظى بشهرة عالمية.

زلزال مدمر يضرب تركيا وسوريا

وكان زلزالا قويا قد اودى بحياة المئات في تركيا وسوريا وأصيب مئات آخرون، فجر اليوم الاثنين، وقد رفعت السلطات التركية حالة الإنذار إلى المستوى الرابع الذي يشمل طلب المساعدة الدولية.

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية إن زلزالًا بقوة 7.4 درجات على مقياس ريختر ضرب بازارجيك بولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا، على عمق 7 كيلومترات فجر اليوم.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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