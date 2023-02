تفاعل واسع مع تغريدة لخبير فلك أسترالي توقع زلزال تركيا وشدته قبل يومين من وقوعه!

- Advertisement -

وطن – أثارت تغريدة لخبير فلك أسترالي نشرها قبل أيام تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وعدد من المحافظات السورية فجر الإثنين، والذي راح ضحيته حتى اللحظة أكثر من 600 شخص.

وتنبأ خبير الفلك الأسترالي فرانك هوغربتس يوم 3 فبراير/شباط الحالي بمكان الزلزال وشدته بدقة كبيرة، محذراً حينها من أنه سيحصل “عاجلاً أم آجلاً”.

وقال في تغريدة له عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر“: “عاجلاً أم آجلاً، سيحدث زلزال بقوة 7.5 درجة مئوية في هذه المنطقة (جنوب وسط تركيا والأردن وسوريا ولبنان)”.

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 3, 2023