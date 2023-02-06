آخرهم الحارس كورتوا.. 6 غيابات في صفوف ريال مدريد عن مواجهة الأهلي المصري

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وطن- يعاني فريق ريال مدريد من غيابات مؤثرة في صفوفه، قبيل المواجهة القوية المرتقبة، الأربعاء، أمام نظيره الأهلي المصري، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وسيغيب 6 نجوم من فريق ريال مدريد (الملكي)، عن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة في دولة المغرب بنسختها الـ17.

غيابات ريال مدريد عن مواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية

وذكرت تقارير إسبانية، غياب 6 لاعبين في صفوف الفريق الملكي الأبيض، عن مباراة الأهلي المصري، وهم الفرنسي كريم بنزيما، والبرازيلي إيدير ميليتاو، والبلجيكي إيدين هازارد، والفرنسي فيرلاند ميندي، والإسباني لوكاس فاسكيز، وآخرهم الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

بنزيما مصاب 🚑

كورتوا مصاب 🚑

ميليتاو مصاب🚑

ميندي مصاب 🚑

فاسكيز مصاب 🚑

هازارد مصاب🚑 خسارة من مايوركا ❌

برشلونة يبتعد في صدارة الليجا بـ 8 نقاط كاملة 👋 ماذا يحدث لريال مدريد؟ 👀👀 pic.twitter.com/AXI1emF28C — Yallakora (@Yallakoranow) February 6, 2023

كما أضافت تلك التقارير، أن حارس ريال مدريد كورتوا، لم يستطع التعافي بشكل كامل من الإصابة العضلية خلال الساعات الماضية، حيث غاب على إثرها عن مباراة ريال مايوركا، ليؤكد غيابه عن بطولة كأس العالم للأندية 2023.

صحيفة "ريليفو" الإسبانية🗞️

🗨️هناك شعور داخل ريال مدريد بأن إصابة كورتوا أسوأ من المتوقع، وإذا لم تحدث مفاجأة فإن الحارس لن يسافر مع الفريق غدًا الاثنين إلى المغرب ولكنه قد يلحق بالبعثة في وقت لاحق pic.twitter.com/f2FigQqtsy — kora11.com (@kora11) February 5, 2023

موعد ريال مدريد أمام الأهلي المصري

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وستقام مباراة وصيف دوري أبطال أفريقيا الأهلي المصري، أمام منافسه ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، على ملعب (ستاد مولاي عبد الله) في دولة المغرب.

كما ستكون مباراة ريال مدريد والأهلي المصري، في تمام الساعة التاسعة مساءً مصر (القاهرة) وفلسطين.

ولكن بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، فستكون المباراة عند الساعة العاشرة مساءً.

كما يتنافس الأهلي المصري وريال مدريد، على بطاقة العبور إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023، في مباراة مثيرة وقوية ولا تقبل القسمة على اثنين.

يشار إلى أن فريق ريال مدريد قد تلقى الخسارة في المباراة الماضية، أمام ريال مايوركا، بهدف نظيف دون رد، مع نهاية منافسات الجولة الـ20 من الدوري الإسباني (الليغا) الممتاز لكرة القدم.