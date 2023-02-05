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5 شهداء في أريحا بعد محاصرة خلية تابعة لـ حماس بينهم منفذي عملية “ألموغ”

قوات الاحتلال أعلنت احتجازها جثامين 5 شهداء هم من أفراد خلية تابعة لحركة حماس في أريحا ومن بينهم منفذي عملية "ألموغ"

كتب سالم حنفي
watanserb.com
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وطن – استشهد 5 مقاومين فجر اليوم الإثنين في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا بالضفة الغربية.

وتعرض المخيم فجر اليوم لاقتحام واسع من قوات الاحتلال، تخلله مواجهات عنيفة مع المقاومين، في ختام عملية تطويق للمدينة، حيث تمت محاصرة المقاومين.

ونقل موقع “inews24” الإسرائيلي عن مصدر عسكري إسرائيلي، عن استشهاد 5 فلسطينيين في أريحا خلال اشتباكات عنيفة مع قوات الجيش الإسرائيلي في ختام عملية تطويق للمدينة، حيث تمت محاصرة مسلحين قاما بإطلاق النار على مطعم في مفرق ألموغ الأسبوع الماضي ولاذا بالفرار.

احتجاز جثامين الشهداء

كما أبلغ الناطق العسكري الإسرائيلي بشكل رسمي المراسلين العسكريين بأنه يحتجز جثامين 5 فلسطينيين هم من أفراد خلية تابعة لحركة حماس في أريحا ومن بينهم منفذي عملية “ألموغ”.

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية صورا للاسلحة التي تمت مصادرتها عقب استشهاد الخلية.

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كما أظهرت صور من داخل المنزل الذي تحصن به الشبان الذين ارتقوا بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، كمية الدماء التي نزفت من الشهداء ، وكمية الطلقات التي اخترقت المنزل.

اعتقال خلية تابعة لحماس استهدفت مطعما

من جانبها، كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي استهدف خلية تابعة لحركة حماس حاولت تنفيذ هجوم إطلاق نار على مطعم بالقرب من أريحا في أواخر الشهر الماضي.

وكانت محاولة الهجوم تستهدف مطعما في فيرد يريهو في 28 يناير ، عندما حاول عنصران من حماس إطلاق النار على مطعم كان يتواجد فيه 30 شخصا ، حيث تعثرت أسلحتهما وفر الاثنان عائدين إلى أريحا.

واكتشف الشاباك ودائرة المخابرات الإسرائيلية أن الاثنين تحصنا في شقة في مخيم عقبة جبر للاجئين بالقرب من أريحا وكانا يعتزمان مواصلة الهجمات.

محاولة سابقة لاعتقال الخلية

وبحسب الصحيفة، فقد حاولت القوات الإسرائيلية اعتقال أعضاء الخلية التي تقف وراء محاولة الهجوم يوم السبت لكنها فشلت في ذلك، واعتقل في تلك المداهمة عدد من المشتبه بهم الآخرين الذين ينتمون إلى خلية حماس وأصيب ما لا يقل عن 13 فلسطينيا في الاشتباكات.

اسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية من قبل المقاومين

وتمكن المقاومون في أريحا من إسقاط طائرة مسيرة لجيش الاحتلال، حيث استولى عليها الشباب الثائر وأحرقوها.

المصدرجيروزاليم بوست + inews24 + تويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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