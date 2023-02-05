5 شهداء في أريحا بعد محاصرة خلية تابعة لـ حماس بينهم منفذي عملية “ألموغ”

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وطن – استشهد 5 مقاومين فجر اليوم الإثنين في اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب مخيم عقبة جبر في مدينة أريحا بالضفة الغربية.

وتعرض المخيم فجر اليوم لاقتحام واسع من قوات الاحتلال، تخلله مواجهات عنيفة مع المقاومين، في ختام عملية تطويق للمدينة، حيث تمت محاصرة المقاومين.

ونقل موقع “inews24” الإسرائيلي عن مصدر عسكري إسرائيلي، عن استشهاد 5 فلسطينيين في أريحا خلال اشتباكات عنيفة مع قوات الجيش الإسرائيلي في ختام عملية تطويق للمدينة، حيث تمت محاصرة مسلحين قاما بإطلاق النار على مطعم في مفرق ألموغ الأسبوع الماضي ولاذا بالفرار.

احتجاز جثامين الشهداء

كما أبلغ الناطق العسكري الإسرائيلي بشكل رسمي المراسلين العسكريين بأنه يحتجز جثامين 5 فلسطينيين هم من أفراد خلية تابعة لحركة حماس في أريحا ومن بينهم منفذي عملية “ألموغ”.

من مكان اغتيال 7 مقاومين فلسطينين في اريحا فجر اليوم. خلية القسام pic.twitter.com/2WSI1bSJxU — Hanzala (@Hanzpal2) February 6, 2023

وبثت وسائل إعلام إسرائيلية صورا للاسلحة التي تمت مصادرتها عقب استشهاد الخلية.

مصادر عبرية: "قوات الاحتلال اغتالت 7 فلسطينيين بعد اشتباكات مسلحة في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا واحتجزت جثامينهم". pic.twitter.com/PAR2fjl7Ue — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) February 6, 2023

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كما أظهرت صور من داخل المنزل الذي تحصن به الشبان الذين ارتقوا بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، كمية الدماء التي نزفت من الشهداء ، وكمية الطلقات التي اخترقت المنزل.

تغطية صحفية: "صور من داخل المنزل الذي تحصن به الشبان الذين ارتقوا بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا". pic.twitter.com/vENZINHZLo — الجرمق الإخباري (@aljarmaqnet) February 6, 2023

مشاهد من موقع الاشتباك الذي اندلع بين مقاومين وقوات الاحتلال في مخيم عقبة جبر بـأريحا.#اريحا pic.twitter.com/6mAri6ajkt — الشاهد (@shahedcc2) February 6, 2023

اعتقال خلية تابعة لحماس استهدفت مطعما

من جانبها، كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي استهدف خلية تابعة لحركة حماس حاولت تنفيذ هجوم إطلاق نار على مطعم بالقرب من أريحا في أواخر الشهر الماضي.

وكانت محاولة الهجوم تستهدف مطعما في فيرد يريهو في 28 يناير ، عندما حاول عنصران من حماس إطلاق النار على مطعم كان يتواجد فيه 30 شخصا ، حيث تعثرت أسلحتهما وفر الاثنان عائدين إلى أريحا.

واكتشف الشاباك ودائرة المخابرات الإسرائيلية أن الاثنين تحصنا في شقة في مخيم عقبة جبر للاجئين بالقرب من أريحا وكانا يعتزمان مواصلة الهجمات.

محاولة سابقة لاعتقال الخلية

وبحسب الصحيفة، فقد حاولت القوات الإسرائيلية اعتقال أعضاء الخلية التي تقف وراء محاولة الهجوم يوم السبت لكنها فشلت في ذلك، واعتقل في تلك المداهمة عدد من المشتبه بهم الآخرين الذين ينتمون إلى خلية حماس وأصيب ما لا يقل عن 13 فلسطينيا في الاشتباكات.

اسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية من قبل المقاومين

وتمكن المقاومون في أريحا من إسقاط طائرة مسيرة لجيش الاحتلال، حيث استولى عليها الشباب الثائر وأحرقوها.