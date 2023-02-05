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حياتنا

ملكة جمال كرواتيا ترتدي قطعة واحدة بالترتر في ملهى ليلي بميامي (شاهد)

غادرت إيفانا ميامي صباح يوم السبت لكنها لم تنس أن تترك المعجبين مفتونين بجمالها وجاذبيتها

كتب رفيف عبدالله
ملكة جمال كرواتيا ترتدي قطعة واحدة بالترتر في ميامي watanserb.com
إيفانا نول
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وطن– أعطت إيفانا نول، أكثر مشجعي كأس العالم إثارة ، لمحبيها لمحة من داخل غرفتها المذهلة بالفندق في ميامي، وهي تتأرجح بفستان مزين بالترتر.

صعدت ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول إلى الشهرة بعد أن لفتت الأنظار في نهائيات كأس العالم.

وهي الآن تتباهى بمظهرها الجميل بالصور التي تشاركها مع 3.5 مليون متابع على “انستجرام”.

فستان الترتر

هذه المرة ، ارتدت إيفانا فستانًا مزينًا بالترتر وعرضت غرفتها الفخمة في فندق بميامي.

أذهلت إيفانا نول بفستان من الترتر
كانت غرفة فندق إيفانا تحتوي على بار وحيد القرن

كانت الغرفة أيضًا تتمتع بإطلالة جيدة على شاطئ ميامي – والذي لن يكون رخيصًا على الأكيد بحسب ما ذكرت صحيفة “ذا صن“.

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استمتعت العارضة بشمس ميامي الحارة

توجهت إيفانا بسيارة رولز رويس إلى LIV ، وهو ملهى ليلي في ميامي ، حيث كان المغني جيسون ديرولو يقضي وقتًا ممتعًا.

توجهت إيفانا إلى ملهى ليلي في ميامي
تم تصويرها بالقرب من المغني جيسون ديرولو
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نشرت العارضة فيديو بجانب المغني.

كما ظهرت بفيديو وهي تحتضن رجل الأعمال الشهير دوسان لانجورا، معقبة: “عودة إلى أخي”.

قطعة واحدة

غادرت إيفانا ميامي صباح يوم السبت لكنها لم تنس أن تترك المعجبين مفتونين بجمالها وجاذبيتها.

أذهلت إيفانا بقطعة واحدة سوداء ضيقة ساعدت على إظهار منحنياتها المتعرجة بينما كانت تتجول في شارع تغمره الشمس.

كانت مثالية لأشعة الشمس في فلوريدا أيضًا لأنها أظهرت ظهرها وساقيها.

ربطت إيفانا شعرها وأكملت إطلالتها بكعب فضي.

كتب أحدهم: “يا إلهي رائعة”.

وأضاف آخر: “يا لها من امرأة جميلة!”

وقال ثالث: يا لها من قامة”.

قرارات إيفانا

في وقت سابق، كشفت إيفانا أنها اتخذت مجموعة من القرارات مؤخراً.

وقالت بفيديو نشرته عبر خاصية “الستوري”: “مرحباً، لاحظت أنكم معجبون بطريقة كلامي حين أتحدث عبر الستوري، خاصة أخطائي”.

وتابعت: “لذلك قررت أن أتكلم أكثر عبر خاصية القصص، ولدي قرار جديد أيضاً، سأخرج لكم ببث مباشر مرتين في الأسبوع، أعدكم”.

وأردفت: “سأخرج ببث مباشر غداً، بينما أنا هنا في ميامي، لأنني سأغادر بعدها إلى لوس أنجلوس، وأريد أن أفعله وأنا هنا”.

وختمت إيفانا نول حديثها: “أخبروني جميعاً ما هو الموعد المناسب لكم، لأنني أريدكم جميعاً في بثي المباشر”.

وآخر ما طلبته ملكة جمال من كرواتيا من متابعيها الذين قفز عددهم إلى 3.6 مليون شخص، هو وصفها برمز تعبيري، بعدما نشرت لهم صوراً مثيرة.

وكان رمز النار هو خيار معظم متابعيها، في إشارة إلى كونها جذابة ومثيرة.

المصدرذا صن- ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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