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ما هي أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2023؟

حافظت اليابان على صدارة قائمة أقوى جوازات السفر في العالم للسنة الخامسة على التوالي، إذ يتيح جواز سفرها بدخول 193 دولة دون الحاجة للحصول على تأشيرة

كتب ايمان الباجي
ما هي أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2023؟ watanserb.com
حافظت اليابان على صدارة قائمة أقوى جوازات السفر في العالم للسنة الخامسة على التوالي
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وطن– أعلن “مؤشر هينلي” عن أقوى 10 جوازات سفر في العالم لعام 2023.

ويقيّم المؤشر الخاص بشركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة “هينلي وشركاءه”، جوازات السفر الأكثر ملاءمة للسفر في العالم بشكل منتظم منذ عام 2006، وذلك استناداً لعدد الدول التي يستطيع مواطنو كل دولة دخولها دون تأشيرة، وفقا لما أوردته مجلة “reader’s digest“.

كل عام، ينشر Henley Passport Index قائمته لأقوى جوازات السفر في العالم، وقد تم الكشف مؤخراََ عن جوازات السفر الأكثر قوة لعام 2023.

للمسافرين العالميين، توفر القائمة بعض الأفكار حول جوازات السفر التي تمنح أكبر قدر من الوصول إلى البلدان في جميع أنحاء العالم.

اليابان..أقوى جواز سفر في العالم

حافظت اليابان على صدارة قائمة أقوى جوازات السفر في العالم للسنة الخامسة على التوالي، حسب مؤشر هينلي. تيح جواز سفرها بدخول 193 دولة دون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة.

يمكن لحاملي جواز سفر اليابان زيارة 193 دولة على مستوى العالم دون تأشيرة

ينما تشاركت سنغافورة وكوريا الجنوبية مناصفة المركز الثاني بإمكانية الوصول إلى 192 وجهة.

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واحتلت الولايات المتحدة المرتبة السابعة، إلى جانب بلجيكا وجمهورية التشيك ونيوزيلندا والنرويج بإمكانية الوصول إلى 186 دولة.

في حين أن بعض البلدان التي كانت في المرتبة الأدنى قد تقدمت لفترة طويلة في القائمة. فالإمارات العربية المتحدة هي خير مثال على ذلك، حيث احتفظت بمكانتها ضمن ال15 الأوائل.

أقوى 10 جوازات سفر في العالم في عام 2023

وفقًا لمؤشر Henley Passport، فهذه هي أقوى عشرة جوازات سفر مصحوبة بعدد من البلدان التي تسمح بالوصول دون تأشيرة مسبقة:

  • اليابان (193 دولة)
  • سنغافورة وكوريا الجنوبية (192 دولة)
  • ألمانيا وإسبانيا (190 دولة)
  • فنلندا وإيطاليا ولوكسمبورج (189 دولة)
  • النمسا والدنمارك وهولندا والسويد (188 دولة)
  • فرنسا وأيرلندا والبرتغال والمملكة المتحدة (187 دولة)
  • بلجيكا ، وجمهورية التشيك ، ونيوزيلندا ، والنرويج ، وسويسرا ، والولايات المتحدة (186 دولة)
  • أستراليا وكندا واليونان ومالطا (185 دولة)
  • المجر وبولندا (184 دولة)
  • ليتوانيا وسلوفاكيا (183 دولة)
المصدرمجلة "reader's digest"، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت دراية كافية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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