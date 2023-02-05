ما هي أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2023؟

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وطن– أعلن “مؤشر هينلي” عن أقوى 10 جوازات سفر في العالم لعام 2023.

ويقيّم المؤشر الخاص بشركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة “هينلي وشركاءه”، جوازات السفر الأكثر ملاءمة للسفر في العالم بشكل منتظم منذ عام 2006، وذلك استناداً لعدد الدول التي يستطيع مواطنو كل دولة دخولها دون تأشيرة، وفقا لما أوردته مجلة “reader’s digest“.



كل عام، ينشر Henley Passport Index قائمته لأقوى جوازات السفر في العالم، وقد تم الكشف مؤخراََ عن جوازات السفر الأكثر قوة لعام 2023.

للمسافرين العالميين، توفر القائمة بعض الأفكار حول جوازات السفر التي تمنح أكبر قدر من الوصول إلى البلدان في جميع أنحاء العالم.

اليابان..أقوى جواز سفر في العالم



حافظت اليابان على صدارة قائمة أقوى جوازات السفر في العالم للسنة الخامسة على التوالي، حسب مؤشر هينلي. تيح جواز سفرها بدخول 193 دولة دون الحاجة للحصول على تأشيرة مسبقة.

ينما تشاركت سنغافورة وكوريا الجنوبية مناصفة المركز الثاني بإمكانية الوصول إلى 192 وجهة.

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واحتلت الولايات المتحدة المرتبة السابعة، إلى جانب بلجيكا وجمهورية التشيك ونيوزيلندا والنرويج بإمكانية الوصول إلى 186 دولة.

في حين أن بعض البلدان التي كانت في المرتبة الأدنى قد تقدمت لفترة طويلة في القائمة. فالإمارات العربية المتحدة هي خير مثال على ذلك، حيث احتفظت بمكانتها ضمن ال15 الأوائل.



أقوى 10 جوازات سفر في العالم في عام 2023



وفقًا لمؤشر Henley Passport، فهذه هي أقوى عشرة جوازات سفر مصحوبة بعدد من البلدان التي تسمح بالوصول دون تأشيرة مسبقة: