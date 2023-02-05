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“سنتصدى للاحتلال بالسبّ عليه”.. جهاد أبو عسل محافظ أريحا في تصريح غريب على المباشر (فيديو)

محافظ أريحا والأغوار، جهاد أبو العسل، ظهر في لقاء تلفزيوني مع قناة الجزيرة مباشر أمس السبت

كتب فهمي الورغمي
جهاد أبو عسل محافظ أريحا watanserb.com
جهاد أبو عسل محافظ أريحا
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وطن- تفاعل ناشطون مع تصريحات محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل بعد ظهوره على قناة الجزيرة مباشر، مساء أمس السبت، وحديثه عن مقاومة الاحتلال بقوله أنه لا يوجد أي قرارات أو إجراءات من أجل التصدي للاحتلال، وإن أضعف الإيمان أن “نسب عليهم”.

“سنتصدى للاحتلال بالسبّ عليه”

وجاءت تصريحات جهاد أبو العسل المثيرة للجدل، ردا على سؤال مذيع قناة الجزيرة مباشر “أحمد طه” بشأن القدرة على مقاومة الاحتلا مجيبا “حتى لو ما كان عنا مقدرة فأضعف الإيمان نسب عليهم”

تصريحات المحافظ أبو العسل، قوبلت بانتقاد وسخرية كبيرتين بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث اعتبر الباحث الفلسطيني “عدنان أبو عامر” عبر حسابه على تويتر أن كلام أبو العسل مثير للحزن وكتب قائلا “غريبة هذه التصريحات، ومثيرة للحزن، لمحافظ أريحا جهاد أبو العسل، حول مقاومة الاحتلال الذي يحاصر المدينة، بالزعم أنه لا يوجد قرارات للتصدي له، وأن أضعف الإيمان أن “نسب عليهم”..

وتابع “صحيح أنه كشف عن مهمته الحقيقية بهذا الموقع، لكن التصريح بها بهذه الفجاجة، أمر عصيّ على الاستيعاب!”.

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وسخر الناشط “حذيفة عزام” من كلام المحافظ، واعتبر أن الأخير، ومن وراءه السلطة الفلسطينية، اكتشف نوعا جديدا من الأسلحة فائقة القوة.

وعلق قائلا “مع محافظ أريحا والأغوار تعرف على سلاح رجالات السلطة الجديد الذي سيهز الكيان ويزلزله”

وتابع مشيرا إلى هذه الصواريخ ” صواريخ (سب) عابرة للقارات ستقض مضاجع الصهاينة
صواريخ سب أرض
صواريخ سب جو
صواريخ جو سب
صواريخ سب سب”.

المحافظ أبو العسل يكشف تفاصيل ما يحدث في أريحا
المحافظ أبو العسل يكشف تفاصيل ما يحدث في أريحا

غضب من تصريحات محافظ أريحا جهاد أبو العسل

من جانبه، تفاعل الكاتب الفلسطيني “ياسر الزعاترة” مع تصريحات أبو العسل وقال عبر حسابه على تويتر “ماكو أوامر”!…محافظ أريحا لـ”الجزيرة”: “السلطة وطنية وهي سلطة الشعب الفلسطيني، ومن واجبها أن تحميه وتدافع عنه”.

لكنه أضاف: “لا يوجد لدينا أي قرارات أو إجراءات من أجل التصدي للاحتلال (..) لمّا يكون عنّا تعليمات بالتصدي ما عنّا مشكلة”.

وعقب قائلا أن”مقاطعة رام الله لن تعطيك تعليمات كهذه؛ فاسترح!.

أما “إيمان محمد بركة” فعبرت عن أسفها وغضبها مما جاء على لسان محافظ أريحا، وعلقت بقولها “بنسب عليهم.. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم … قيادة ذليلة عند عدّوها عزيزة على شعبها.. شديدة على شعبها.. رحيمة على عدوها!..اللهمّ لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا”.

وفي ذات الصدد أيضاً، علق الناشط “أدهم أبو سليمة” قائلا ”

شر البلية ما يضحك…محافظ أريحا/ جهاد أبوالعسل

“لا يوجد لدينا أي قرارات أو إجراءات من أجل التصدي للاحتلال”.

مضيفا أنه”بشأن وجود مقدرة لدى السلطة من أجل التصدي للاحتلال، قال أبو العسل: “حتى لو لم يكن لدينا مقدرة؛ فأضعف الإيمان أن نسب عليهم”….انتم متخيلين معندوش قرار يسب الاحتلال!!!”.

وانتقد “أبو سراج” تصريحات أبو العسل، قائلا أنه “بعد النضال بالتفاح والليمون الان النضال بالسب والشتم”.

الاحتلال الإسرائيلي يُحاصر أريحا

وتأتي تصريحات محافظ أريحا جهاد أبو العسل، في الوقت الذي تتعرض فيه مدينة أريحا للحصار من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 9 أيام.

وحتى الآن، تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها المفروض على مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر بالضفة الغربية المحتلة، لليوم التاسع على التوالي، من خلال حواجز عسكرية أقامتها في 29 يناير/كانون الثاني الماضي.

وعلى غرار الحصار المفروض عليها، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوب أريحا أمس السبت، ما أدى إلى إصابة 13 مواطنًا بجروح، وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة، فيما اعتقلت آخرين.

اقتحام، نفذه الاحتلال لاعتقال خلية يزعم أنها نفذت عملية إطلاق نار تجاه مطعم للمستوطنين عند مدخل مستوطنة ألموغ جنوب المدينة.

المثير للاهتمام بحسب مايرى مراقبون، أنه خلال الاقتحام، تصدى مقاومون لجنود الاحتلال واشتبكوا معهم لساعات، في عملية أظهرت عملا مفاجئا بأبعاده زمانا ومكانا وطريقة لم تشهدها المدينة المعروفة بهدوئها النسبي.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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