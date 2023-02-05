“سنتصدى للاحتلال بالسبّ عليه”.. جهاد أبو عسل محافظ أريحا في تصريح غريب على المباشر (فيديو)

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وطن- تفاعل ناشطون مع تصريحات محافظ أريحا والأغوار جهاد أبو العسل بعد ظهوره على قناة الجزيرة مباشر، مساء أمس السبت، وحديثه عن مقاومة الاحتلال بقوله أنه لا يوجد أي قرارات أو إجراءات من أجل التصدي للاحتلال، وإن أضعف الإيمان أن “نسب عليهم”.

“سنتصدى للاحتلال بالسبّ عليه”

وجاءت تصريحات جهاد أبو العسل المثيرة للجدل، ردا على سؤال مذيع قناة الجزيرة مباشر “أحمد طه” بشأن القدرة على مقاومة الاحتلا مجيبا “حتى لو ما كان عنا مقدرة فأضعف الإيمان نسب عليهم”

بعد اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر.. محافظ أريحا يناشد العالم#فلسطين pic.twitter.com/NiytAuRb70 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) February 4, 2023

تصريحات المحافظ أبو العسل، قوبلت بانتقاد وسخرية كبيرتين بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث اعتبر الباحث الفلسطيني “عدنان أبو عامر” عبر حسابه على تويتر أن كلام أبو العسل مثير للحزن وكتب قائلا “غريبة هذه التصريحات، ومثيرة للحزن، لمحافظ أريحا جهاد أبو العسل، حول مقاومة الاحتلال الذي يحاصر المدينة، بالزعم أنه لا يوجد قرارات للتصدي له، وأن أضعف الإيمان أن “نسب عليهم”..

وتابع “صحيح أنه كشف عن مهمته الحقيقية بهذا الموقع، لكن التصريح بها بهذه الفجاجة، أمر عصيّ على الاستيعاب!”.

غريبة هذه التصريحات، ومثيرة للحزن، لمحافظ أريحا جهاد أبو العسل، حول مقاومة الاحتلال الذي يحاصر المدينة، بالزعم أنه لا يوجد قرارات للتصدي له، وأن أضعف الإيمان أن "نسب عليهم"..

صحيح أنه كشف عن مهمته الحقيقية بهذا الموقع، لكن التصريح بها بهذه الفجاجة، أمر عصيّ على الاستيعاب! pic.twitter.com/oGs3uN9Tok — Adnan Abu Amer (@AdnanAbuAmer2) February 5, 2023

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وسخر الناشط “حذيفة عزام” من كلام المحافظ، واعتبر أن الأخير، ومن وراءه السلطة الفلسطينية، اكتشف نوعا جديدا من الأسلحة فائقة القوة.

وعلق قائلا “مع محافظ أريحا والأغوار تعرف على سلاح رجالات السلطة الجديد الذي سيهز الكيان ويزلزله”

وتابع مشيرا إلى هذه الصواريخ ” صواريخ (سب) عابرة للقارات ستقض مضاجع الصهاينة

صواريخ سب أرض

صواريخ سب جو

صواريخ جو سب

صواريخ سب سب”.

مع محافظ أريحا والأغوار تعرف على سلاح رجالات السلطة الجديد الذي سيهز الكيان ويزلزله صواريخ (سب) عابرة للقارات ستقض مضاجع الصهاينة صواريخ سب أرض صواريخ سب جو صواريخ جو سب صواريخ سب سب pic.twitter.com/U3SbDhVQSs — Huthaifa Azzam (@HuthaifaAzzam1) February 5, 2023

غضب من تصريحات محافظ أريحا جهاد أبو العسل

من جانبه، تفاعل الكاتب الفلسطيني “ياسر الزعاترة” مع تصريحات أبو العسل وقال عبر حسابه على تويتر “ماكو أوامر”!…محافظ أريحا لـ”الجزيرة”: “السلطة وطنية وهي سلطة الشعب الفلسطيني، ومن واجبها أن تحميه وتدافع عنه”.

لكنه أضاف: “لا يوجد لدينا أي قرارات أو إجراءات من أجل التصدي للاحتلال (..) لمّا يكون عنّا تعليمات بالتصدي ما عنّا مشكلة”.

وعقب قائلا أن”مقاطعة رام الله لن تعطيك تعليمات كهذه؛ فاسترح!.

"ماكو أوامر"!

محافظ أريحا لـ"الجزيرة": "السلطة وطنية وهي سلطة الشعب الفلسطيني، ومن واجبها أن تحميه وتدافع عنه".

لكنه أضاف: "لا يوجد لدينا أي قرارات أو إجراءات من أجل التصدي للاحتلال (..) لمّا يكون عنّا تعليمات بالتصدي ما عنّا مشكلة".

مقاطعة رام الله لن تعطيك تعليمات كهذه؛ فاسترح! — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) February 5, 2023

أما “إيمان محمد بركة” فعبرت عن أسفها وغضبها مما جاء على لسان محافظ أريحا، وعلقت بقولها “بنسب عليهم.. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم … قيادة ذليلة عند عدّوها عزيزة على شعبها.. شديدة على شعبها.. رحيمة على عدوها!..اللهمّ لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا”.

بنسب عليهم.. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قيادة ذليلة عند عدّوها عزيزة على شعبها.. شديدة على شعبها.. رحيمة على عدوها! اللهمّ لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا.. — إِيمَانُ مُحَمَّد بَرَكَة |غزّة🇵🇸 (@ebaraka1) February 5, 2023

وفي ذات الصدد أيضاً، علق الناشط “أدهم أبو سليمة” قائلا ”

شر البلية ما يضحك…محافظ أريحا/ جهاد أبوالعسل

“لا يوجد لدينا أي قرارات أو إجراءات من أجل التصدي للاحتلال”.

مضيفا أنه”بشأن وجود مقدرة لدى السلطة من أجل التصدي للاحتلال، قال أبو العسل: “حتى لو لم يكن لدينا مقدرة؛ فأضعف الإيمان أن نسب عليهم”….انتم متخيلين معندوش قرار يسب الاحتلال!!!”.

شر البلية ما يضحك..

محافظ أريحا/ جهاد أبوالعسل

"لا يوجد لدينا أي قرارات أو إجراءات من أجل التصدي للاحتلال". وبشأن وجود مقدرة لدى السلطة من أجل التصدي للاحتلال، قال أبو العسل: "حتى لو لم يكن لدينا مقدرة؛ فأضعف الإيمان أن نسب عليهم". انتم متخيلين معندوش قرار يسب الاحتلال!!! pic.twitter.com/8XFojwyPBb — أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) February 5, 2023

وانتقد “أبو سراج” تصريحات أبو العسل، قائلا أنه “بعد النضال بالتفاح والليمون الان النضال بالسب والشتم”.

محافظ أريحا والأغوار، جهاد أبو العسل: "سنتصدى للاحتلال بالسبّ عليه". بعد النضال بالتفاح والليمون الان النضال بالسب والشتم #أصحاب_الطلقة_الأولى pic.twitter.com/H4vQvIFpt6 — بشار أبوسراج (@2eD1InmpwfoCOCy) February 5, 2023

الاحتلال الإسرائيلي يُحاصر أريحا

وتأتي تصريحات محافظ أريحا جهاد أبو العسل، في الوقت الذي تتعرض فيه مدينة أريحا للحصار من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 9 أيام.

وحتى الآن، تُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حصارها المفروض على مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر بالضفة الغربية المحتلة، لليوم التاسع على التوالي، من خلال حواجز عسكرية أقامتها في 29 يناير/كانون الثاني الماضي.

شاهد| قوات الاحتلال تقتحم مخيم عقبة جبر جنوب أريحا. pic.twitter.com/5zUlZ1o4O7 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) February 4, 2023

وعلى غرار الحصار المفروض عليها، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم عقبة جبر جنوب أريحا أمس السبت، ما أدى إلى إصابة 13 مواطنًا بجروح، وصفت حالة اثنين منهم بالخطيرة، فيما اعتقلت آخرين.

اقتحام، نفذه الاحتلال لاعتقال خلية يزعم أنها نفذت عملية إطلاق نار تجاه مطعم للمستوطنين عند مدخل مستوطنة ألموغ جنوب المدينة.

المثير للاهتمام بحسب مايرى مراقبون، أنه خلال الاقتحام، تصدى مقاومون لجنود الاحتلال واشتبكوا معهم لساعات، في عملية أظهرت عملا مفاجئا بأبعاده زمانا ومكانا وطريقة لم تشهدها المدينة المعروفة بهدوئها النسبي.