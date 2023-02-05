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حياتنا

ريما العنزي شبيهة “جورجينا” السعودية تثير الجدل بموقفها من الزواج بـ”رونالدو” (فيديو)

اتُّهمت ريما العنزي بالخضوع لعمليات تجميل لتبدوَ نسخة طبق الأصل عن جورجينا رودريغيز، غير أنّها قالت إنها لا تستخدم الفلاتر لتظهر على أنها “شبيهة جورجينا“

كتب رفيف عبدالله
ريما العنزي شبيهة “جورجينا” السعودية تثير الجدل بموقفها من الزواج بـ
ريما العنزي شبيهة جورجينا
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وطن– أكدت مشهورة مواقع التواصل والتيك توكر السعودية ريما العنزي، الملقبة بأنها “شبيهة جورجينا رودريغيز”، أنها لن تقبل بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو زوجاً لها.

أحلامي أكبر

جاء ذلك في بث لريما العنزي في حسابها عبر “سناب شات“، حين سألها أحد متابعيها “لو خطبك رونالدو بتوافقين؟ صدق والله أسألك”.

وعبرت ريما العنزي عن امتعاضها من السؤال وأجابت: “أنا أتزوج كريستيانو؟ إيش دعوة صدق؟”.

وتابعت شبيهة جورجينا: “تخيلوا أحلام وأدعي ربي، وآخر شي عشان أتزوج لاعب! لأ.. والله صدق أنا أحلامي أكبر، أحلامي أِشياء ثانية، أحلامي أبني نفسي بنفسي، مو إني أروح أتزوج لاعب غني”.

واعتبرت ريما العنزي أن أسئلة المتابعين نابعة من تفكيرهم، قائلة: “هذه أحلامكم إنتوا. لا تحطونها فيني”.

“لو يسلم”

وأردفت: “لو خطبني رونالدو لا ما راح أوافق.. مو عشان شي، هو صدق ما يعيبه شي الرجال، بس لو يسلم – يدخل الدين الإسلامي – .. بس إنه مو ستايلي”.

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وحول ارتباطه بشبيهتها عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، قالت ريما: “أنا إنسانة لو كان مو رونالدو، لو شخص فارس أحلامي، وشفته علطول وأرتبط في بنت، خلاص، يعني نهائياً عقلي الباطني يشيله من تفكيري”.

وأضافت: “ما أحب أروح أداحل أحد في أحد، ولو إني صدق نفس ما تقولون إني حلمي كريستيانو يشوفني، كان رحت لاحقته من مطعم لمطعم عشان يشوفني، كان رحت شفت مبارياته عالأقل”.

أشجع الحلوين

لكن ريما العنزي خلال استضافتها على برنامج “طارق شو” المذاع على قناة “روتنا خليجية“، قالت إنها تهتم بمتابعة المسلسلات والمباريات.

وفي ردّها على سؤال عن النادي المحلي الذي تشجعه، قالت إنها كانت تشجع نادي “الاتحاد”، وتحولت لتشجيع نادي “النصر” حالياً.

وعن السبب وراء هذا التحول، قالت “العنزي”: “أشجع الفريق اللي فيه حلوين”، في إشارة إلى انضمام كريستيانو رونالدو للنادي.

وقد اتُّهمت ريما العنزي بالخضوع لعمليات تجميل لتبدوَ نسخة طبق الأصل عن جورجينا رودريغيز، غير أنّها نفت ذلك، وقالت في لقاء صحفي إنها لا تستخدم الفلاتر لتظهر على أنها “شبيهة جورجينا“.

وأوضحت أنها لا تقلّد شخصية جورجينا؛ بل تقلِّد ستايلها وإطلالاتها. مشيرةً إلى أن ذلك ما يطلبه متابعوها منها.

وقالت إنها تظهر لمعجبيها عبر تطبيق “تيك توك” دون مستحضرات التجميل خلال البثوث المباشرة، مبينةً أنّ عدداً قليلاً من الأشخاص كانوا يشبهونها بجورجينا حينما تظهر في البث المباشر عبر “تيك توك”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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