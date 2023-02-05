“خاطِب السيسي لا المصريين” معارض مصري ينفجر في وجه إعلامي كويتي أساء للمصريين (شاهد)

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وطن- أثار الصحفي الكويتي “علي الفضالة” جدلاً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية نشره مقطعا مصورا هاجم فيه الإعلام المصري متهماً إياه بتصدير مشاكل المصريين إلى دول الخليج، وخاطب الفضالة المصريين بانفعال، مشيرا بأن عليهم عدم تصدير مشاكلهم إلى الخليج، وإقحام دول الخليج في إخفاقات الحكومة المصرية.

علي الفضالة وتصريحات مسيئة للمصريين

وقال الفضالة في مقطع فيديو شاركه عبر حسابه على منصة تويتر “إننا نحترم ونقدر الشعب المصري ولا ننكر دور مصر”.

قبل أن يستدرك “ولكن السؤال كما قال لماذا تصدرون مشاكلكم إلينا”.

وتابع “إذا كان عندكم إخفاقات أو تعويم للجنيه، أو انهيار الاقتصاد فهل نحن مسؤولون عنكم مدى الحياة أو مسؤولون عن رفاهية شعبكم”.

رسالة للشعب المصري الاصيل pic.twitter.com/eH1DSQmq5O — علي الفضالة (@fadalh) February 2, 2023

وأضاف الفضالة “نحن لسنا مسؤولين عنكم أو عن أي دولة عربية بل مسؤولين عن أنفسنا فقط يمكن أن نساعدكم ولكن ليس مدى الحياة”.

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تصريحات الصحفي الكويتي، لاقت تفاعلا واسعا بين النشطاء والإعلاميين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، تفاعل معه الصحفي المصري المعارض للنظام المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، “أحمد بحيري” ورد عليه في تغريدة عبر حسابه في تويتر قال له فيها أن “الشعب المصري الأصيل بيسلم على سيادتك وبيقولك انه والله العظيم لا يعرف انت مين ولا صدرلك حاجة ولا طلب منك حاجة”

الشعب المصري الأصيل بيسلم على سيادتك و بيقولك انه والله العظيم لا يعرف انت مين ولا صدرلك حاجة ولا طلب منك حاجة،ولا انت اساسا تملك تاخد قرار بإعطاء أو منع. فيه عدد واحد بلحوفيتش ،حد -منه لله- أجره عشان يخطف البلد و أهلها و هو اللي عامل كل ده. فكلمه هو ماتكلمناش احنا.. https://t.co/52zHT5EIN5 — أحمد بحيري (@AhmedBehiry) February 5, 2023

وأضاف بحيري “انت اساسأ لا تملك أخد القرار بإعطاء أو منع”.

وأشار بحيري إلى الفضالة بضرورة توجيه خطابه إلى السيسي وليس إلى المصريين قائلا “فيه عدد واحد بلحوفيتش، حد -منه لله- أجره عشان يخطف البلد وأهلها وهو اللي عامل كل ده. فكلمه هو ماتكلمناش احنا”

وتباينت تعليقات وردود مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي حيال رد بحيري بين مؤيد ومعارض، حيث اعتبر “حامد الغازي” أن الفضالة على حق في تصريحاته بأن المصريين باتوا كما قال “فرجة للي يسوا واللي ميسواش”

والله العرص دا عنده حق احنا بقينا فرجه للي يسوا واللي ميسواش — حامد الغازي (@AlghazyHamd) February 5, 2023

فيما رأى آخر بأن السبب وراء مابلغته مصر هو “الديون التي تأخذها من الخليج بسبب وبلا سبب”.

كل ده بسبب الديون اللى كل شويه بناخدها من الخليج بسبب …لا ولسة هنشوف أهل الخليج من حقهم كل ده…الراجل انا فعلا معرفوش بس كلامه صح …بس اللى راح استلف بأى طريقة كانت هو السبب — Eng.mohamed (@Engmoha61369615) February 5, 2023

وعقبت “يارا شاهين” بنبرة ساخرة “وهويعني كان مين اللي دفع لبلحوفيتش-لقب السيسي بين معارضيه- وقعده علي الكرسي غصب واقتدار غير اسم الله عليه زينه الشباب”.

وهويعني كان مين اللي دفع لبلحوفيتش وقعده علي الكرسي غصب واقتدار غير اسم الله عليه زينه الشباب — yara shahin (@yaralimo) February 5, 2023

وقال “سيف الدين عبدو” الرجل لم يقل إلا الحق والحق أحق أن يتبع وأضاف “قال رسالته والدور على المعني ان يستلمها أو على الوسيط – الشعب المصري والسعودي ان يوصلها لمن يهمه الأمر فقد اسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي”

الرجل لم يقول إلا الحق.. والحق أحق أن يتبع….

قال رسالته والدور على المعني ان يستلمها.

او على الوسيط – الشعب المصري والسعودي – ان يوصلها لمن يهمه الأمر.. فقد اسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي🤦🏻‍♂️ — Saif eldin abdo (@Eng_Saif_Eldin) February 5, 2023

وكان الكاتب المصري عبد الرزاق توفيق، رد في مقال بموقع مقرب من أجهزة سيادية مصرية، على كلام الفضالة بهجوم عنيف على دول في المنطقة، على خلفية مواقفها من القاهرة.

وقال توفيق في مقاله الذي نشره موقع “القاهرة 24“لا يجب على الحفاة العراة، الذين ارتدوا أفخر الثياب مؤخرا، التطاول على مصر زينة وأم الدنيا.. بتاريخها وحاضرها ومستقبلها وحضارتها وانتصاراتها وأمجادها.. ورجالاتها ورموزها وشعبها العظيم”.

ويرى مراقبون أن توالي التقارير الاقتصادية الدولية التي تحمًل مشروعات السيسي، الإنشائية وخاصة عاصمته الجديدة، المسؤولية عن ضياع كل الدعم الخليجي وعدم ذهابه إلى مشروعات إنتاجية، كانت سببا مباشرا في إحجام حكومات الخليج عن مواصلة ذلك الدعم.

وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، بينها ارتفاع الأسعار وضعف الأجور وعدم وفرة النقد الأجنبي داخل الأسواق المحلية.

وفي أكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية، شكر السيسي الشعب على تحمّله تبعات القرارات الاقتصادية.