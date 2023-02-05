الأحد, فبراير 5, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهد"خاطِب السيسي لا المصريين" معارض مصري ينفجر في وجه إعلامي كويتي أساء...
الهدهد

“خاطِب السيسي لا المصريين” معارض مصري ينفجر في وجه إعلامي كويتي أساء للمصريين (شاهد)

توتر العلاقات بين النظام المصري وعدد من الدول الخليجية في الفترة الأخيرة أصبح ظاهرا للعلن أكثر من أي وقت مضى

كتب خالد الأحمد
علي الفضالة watanserb.com
علي الفضالة
- Advertisement -

وطن- أثار الصحفي الكويتي “علي الفضالة” جدلاً واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية نشره مقطعا مصورا هاجم فيه الإعلام المصري متهماً إياه بتصدير مشاكل المصريين إلى دول الخليج، وخاطب الفضالة المصريين بانفعال، مشيرا بأن عليهم عدم تصدير مشاكلهم إلى الخليج، وإقحام دول الخليج في إخفاقات الحكومة المصرية.

علي الفضالة وتصريحات مسيئة للمصريين

وقال الفضالة في مقطع فيديو شاركه عبر حسابه على منصة تويتر “إننا نحترم ونقدر الشعب المصري ولا ننكر دور مصر”.

قبل أن يستدرك “ولكن السؤال كما قال لماذا تصدرون مشاكلكم إلينا”.

وتابع “إذا كان عندكم إخفاقات أو تعويم للجنيه، أو انهيار الاقتصاد فهل نحن مسؤولون عنكم مدى الحياة أو مسؤولون عن رفاهية شعبكم”.

علي الفضالة وتصريحات مسيئة للمصريين
علي الفضالة وتصريحات مسيئة للمصريين

وأضاف الفضالة “نحن لسنا مسؤولين عنكم أو عن أي دولة عربية بل مسؤولين عن أنفسنا فقط يمكن أن نساعدكم ولكن ليس مدى الحياة”.

- Advertisement -

تصريحات الصحفي الكويتي، لاقت تفاعلا واسعا بين النشطاء والإعلاميين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، تفاعل معه الصحفي المصري المعارض للنظام المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، “أحمد بحيري” ورد عليه في تغريدة عبر حسابه في تويتر قال له فيها أن “الشعب المصري الأصيل بيسلم على سيادتك وبيقولك انه والله العظيم لا يعرف انت مين ولا صدرلك حاجة ولا طلب منك حاجة”

وأضاف بحيري “انت اساسأ لا تملك أخد القرار بإعطاء أو منع”.

وأشار بحيري إلى الفضالة بضرورة توجيه خطابه إلى السيسي وليس إلى المصريين قائلا “فيه عدد واحد بلحوفيتش، حد -منه لله- أجره عشان يخطف البلد وأهلها وهو اللي عامل كل ده. فكلمه هو ماتكلمناش احنا”

وتباينت تعليقات وردود مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي حيال رد بحيري بين مؤيد ومعارض، حيث اعتبر “حامد الغازي” أن الفضالة على حق في تصريحاته بأن المصريين باتوا كما قال “فرجة للي يسوا واللي ميسواش”

فيما رأى آخر بأن السبب وراء مابلغته مصر هو “الديون التي تأخذها من الخليج بسبب وبلا سبب”.

وعقبت “يارا شاهين” بنبرة ساخرة “وهويعني كان مين اللي دفع لبلحوفيتش-لقب السيسي بين معارضيه- وقعده علي الكرسي غصب واقتدار غير اسم الله عليه زينه الشباب”.

وقال “سيف الدين عبدو” الرجل لم يقل إلا الحق والحق أحق أن يتبع وأضاف “قال رسالته والدور على المعني ان يستلمها أو على الوسيط – الشعب المصري والسعودي ان يوصلها لمن يهمه الأمر فقد اسمعت إذ ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي”

وكان الكاتب المصري عبد الرزاق توفيق، رد في مقال بموقع مقرب من أجهزة سيادية مصرية، على كلام الفضالة بهجوم عنيف على دول في المنطقة، على خلفية مواقفها من القاهرة.

وقال توفيق في مقاله الذي نشره موقع “القاهرة 24“لا يجب على الحفاة العراة، الذين ارتدوا أفخر الثياب مؤخرا، التطاول على مصر زينة وأم الدنيا.. بتاريخها وحاضرها ومستقبلها وحضارتها وانتصاراتها وأمجادها.. ورجالاتها ورموزها وشعبها العظيم”.

ويرى مراقبون أن توالي التقارير الاقتصادية الدولية التي تحمًل مشروعات السيسي، الإنشائية وخاصة عاصمته الجديدة، المسؤولية عن ضياع كل الدعم الخليجي وعدم ذهابه إلى مشروعات إنتاجية، كانت سببا مباشرا في إحجام حكومات الخليج عن مواصلة ذلك الدعم.

وتواجه مصر تحديات اقتصادية كبيرة، بينها ارتفاع الأسعار وضعف الأجور وعدم وفرة النقد الأجنبي داخل الأسواق المحلية.

وفي أكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية، شكر السيسي الشعب على تحمّله تبعات القرارات الاقتصادية.

المصدرتويتر، موقع القاهرة 24، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

ماذا يحدث في جزيرة الوراق… اعتقال وغاز مسيل للدموع والأهالي يُصعدون (فيديو)

الهدهد

مع انسداد الأفق الخليجي…السيسي يستولي على آلاف الكيلومترات من المنطقة البحرية الليبية.. ما القصة؟

الهدهد

التراشق المصري السعودي.. مقرب من الديوان الملكي: علمناهم اللغة العربية التي يسبوننا بها اليوم

الهدهد

بعد كارثة فيديو النسكافيه.. مسؤول حكومي مصري يعترف بتفشي السلع المغشوشة بالأسواق

الهدهد

“ردح رخيص”.. أكاديمي إماراتي يدخل على خط الحرب الإعلامية السعودية المصرية

الهدهد

“أنتم السعوديون دمرتم بلدنا”.. وسم متصدر تعبيراً عن رفض مصري-يمني للتدخل السعودي.. ما القصة

الهدهد

الرئيس المصري أصبح منبوذاً خليجياً.. مغرد سعودي شهير يكشف عن أيام صعبة تنتظر السيسي

الهدهد

مثلية مقابل المال.. الكويت تُرحّل ثلاثة مثليين دون الكشف عن جنسيتهم

الهدهد

بعد لقائه السيسي وتعهده بالاستثمار في مصر.. ملياردير هندي يخسر 115 مليار دولار في ساعات!

الهدهد

“الأمم كلها بتضحك علينا” كلمات مؤثرة من عبد الناصر سلامة تفاعلا مع الأزمة المصرية

تقارير

بلا شرف وحفاة وعراة وأقزام.. هجوم شرس من رئيس تحرير صحيفة حكومية مصرية على السعودية!

تقارير

“ميدل إيست مونيتور”: تصاعد التوتر بين السعودية ومصر .. ما السبب؟!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

مصيبة تحدث لداني ألفيش وهو في السجن!

ماذا يحدث في جزيرة الوراق… اعتقال وغاز مسيل للدموع والأهالي يُصعدون (فيديو)

“الآباء يتخلون عن أبنائهم”… تقرير صادم يكشف آثار الانهيار الاقتصادي في لبنان على العائلات

حقيقة وثائق مسربة تتحدث عن دور مريب للدوحة في الأزمة الأفغانية.. ما علاقة الإمارات؟

بدعم روسي.. تحالف مشبوه بين الدبيبة وحفتر برعاية الإمارات والمُستهدف “موانئ ونفط ليبيا”

إشارات المرور.. لماذا لونها أحمر وأصفر وأخضر؟

البحرية البرازيلية تغرق حاملة طائرات فرنسية قبالة سواحلها.. ما السبب؟

مع انسداد الأفق الخليجي…السيسي يستولي على آلاف الكيلومترات من المنطقة البحرية الليبية.. ما القصة؟

مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس: “يزيد التوحد من خطر الإصابة بأمراض القلب وداء السكري”

ما أقوى جوازات السفر في العالم لعام 2023؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC