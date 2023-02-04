السبت, فبراير 4, 2023
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فيديو مفزع لدهس 3 يمنيين بسبب طقم حوثي يسير بسرعة جنونية

اتهامات لجماعة أنصار الله بأنها جعلت دماء اليمنيين رخيصة

كتب خالد السعدي
دهس يمنيين بسبب طقم حوثي watanserb.com
دهس 3 يمنيين بسبب طقم حوثي يسير بسرعة جنونية
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وطن– انتشر مقطع فيديو وُصف بـ”المفزع”، يوثق لحظة دهس طقم عسكري تابع لجماعة أنصار الله “الحوثي” لثلاثة أشخاص يمنيين، كانوا على متن دراجة نارية.

وأظهر مقطع الفيديو، الذي تصل مدته نصف دقيقة، لحظة تحرك طقس عسكري حوثي بسرعة جنونية، وكان تتحرك أمامه الدراجة النارية، وكان ذلك في محافظة البيضاء.

ووثّق الفيديو، لحظة دهس الدراجة من الخلف ما أسفر عن انقلابها بشكل عنيف جدا، فيما عاد الطقم الحوثي إلى موقع الحادثة بعد وقوعها.

وشوهد الأشخاص الذين كانوا في منطقة الحادث، وهم يهرولون لإنقاذ الأشخاص الذين تم دهسهم.

وقال الصحفي اليمني أحمد الصباحي الذي نشر مقطع الفيديو، عبر حسابه على موقع “تويتر”: “دماء المواطن اليمني أصبحت رخيصة في زمن الحوثي”.

106 حالة وفاة بسبب الحوادث المرورية

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يُشار إلى أن هناك 106 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 871 آخرون في حوادث مرورية بمناطق سيطرة جماعة أنصار الله “الحوثي” في اليمن خلال شهر واحد.

وقالت الإدارة العامة للمرور التابعة للحوثيين، في إحصائية نشرتها قبل أيام، إن 106 أشخاص توفوا وأصيب 871 آخرون، بينهم 312 إصابتهم بليغة، جراء 656 حادثاً خلال شهر يناير الماضي.

وأضافت أن الخسائر المادية لتلك الحوادث قدرت بأكثر من 250 مليوناً و 756 ألف ريال يمني.

وأشارت إلى أن الحوادث توزعت بين صدام ودهس وانقلاب وسقوط، وانخفضت بنسبة 15 % عن شهر ديسمبر الماضي.

وأوضحت أن 86.4% من الحوادث المرورية وقعت نتيجة إهمال السائقين والمشاة، والدراجات النارية.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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