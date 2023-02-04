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رياضة

غيابات مؤثرة في تشكيلة ريال مدريد ضد مايوركا في الدوري الإسباني

منافسات الجولة ال20 من الدوري الإسباني الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة ريال مدريد ضد مايوركا watanserb.com
تشكيلة ريال مدريد ضد مايوركا
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وطن- تشهد تشكيلة ريال مدريد غياب العديد من نجوم الفريق الملكي، استعداداً للقاء ريال مايوركا، الأحد، في منافسات الجولة ال20 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ويستضيف (إيبيروستار)، مباراة ريال مدريد أمام مايوركا، في منافسات (الليغا) الإسبانية، في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

توقيت مباراة ريال مدريد ضد مايوركا

وستكون بتوقيت فلسطين ومصر عند الساعة الثالثة مساءً، كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، في تمام الساعة الثانية مساءً.

تدريبات ريال مدريد
تدريبات ريال مدريد

أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات، فستكون المباراة عند الساعة الخامسة مساءً.

تشكيلة مباراة ريال مدريد ضد مايوركا

وسيلعب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المباراة المهمة أمام منافسه المستضيف لتلك المباراة ريال مايوركا، في منافسات الدوري الإسباني، بتشكيلة متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

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دفاع التشكيلة: ناتشو، أنطونيو روديجر، داني كارفاخال، كامافينغا.

خط الوسط: توني كروس (لوكا مودريتش)، داني سيبايوس، أوريلين تشواميني.

مركز الهجوم: فينيسيوس جونيور، ماركو أسينيو، رودريغو.

وسيغيب عن تشكيلة ريال مدريد الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي إيدير ميليتاو بعد خروجها في المباراة الماضية أمام فالنسيا بسبب الإصابة، إلى جانب استمرار غياب الثنائي لوكاس فاسيكيز ودافيد ألابا عن صفوف الفريق الملكي لذات السبب.

معلق مباراة ريال مدريد ومايوركا

ومن المقرر أن يعلق على مجريات أحداث مباراة ريال مدريد ومايوركا، المعلق خالد الحدي، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، الناقلة لحقوق البث الحصري في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

كما وستنقل المباراة على قناة ( beIN SPORTS 1) المشفرة، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 11013، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، كما ومعامل تصحيح الخطأ 4/3.

ويحتل فريق ريال مدريد حامل اللقب وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 45 نقطة، بفارق 5 نقاط عن غريمه المتصدر برشلونة برصيد 50 نقطة للموسم الحالي.

تدريبات مايوركا
تدريبات مايوركا
المصدروطن + نادي ريال مدريد + نادي ريال مايوركا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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