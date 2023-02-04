“أنتم السعوديون دمرتم بلدنا”.. وسم متصدر تعبيرا عن رفض مصري- يمني للتدخل السعودي.. ما القصة

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وطن- وجه ناشطون يمنيون ومصريون تحت وسم “أنتم السعوديون دمرتم بلدنا”، انتقادات لاذعة للنظام السعودي بقيادة محمد بن سلمان؛ وبينما عبر يمنيون عن غضبهم مما تعرضت له الشابة “مروى الصبري” التي أهينت في الحرم المكي وحوكمت بالسجن عاما، شن مصريون هجوما لاذعا على السعودية ونظامها ضمن “حرب كلامية” مفتوحة على مصراعيها بين رموز النظامين منذ أسابيع.

مروة الصبري تشعل غضب اليمنيين

وكانت وسائل إعلام محلية أفادت بأن اليمنية مروة الصبري “29 عاماً” تعرضت للاعتقال أثناء توجهها إلى الحرم المكي لأداء مناسك العمرة، قبل أيام.

اعتقال المواطنة اليمنية مروي الصبري في الحرم

القضية أن موظفة سعودية قالت لها بإستفزاز: أنتم يا اليمنيين ماأنتم طيبين.

ردت عليها الصبري : وأنتم يا السعوديين دمرتم بلدنا .

أين الحقوقيين والصحفيين والاعلاميين الي في الخارج وشلة الرياض والقاهرة

#اطلقوا_اليمنيه_مروه_الصبري pic.twitter.com/P7e9AqeYca — احمد فوزي – Ahmed fawzi (@AFYemeni) February 3, 2023

إلا أنها تعرضت لإهانة من شرطية على بوابة الحرم قالت لها “اليمنيين ما انتم طيبين”، إلا أنها ردت على تلك الاهانة بالقول “أنتم يالسعوديين دمرتم بلدنا”.

المثير للجدل أن السلطات السعودية وظفت رد فعل المعتمرة اليمنية للتنكيل بها بتلفيق قولها إن لديها “قنابل”، وهو ما يعتقد أن الهدف منه تبرير الحكم عليها بالسجن عاماً كاملاً”.

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أثارت هذه الحادثة، استنكارا واسعا، ورأى كثيرون من اليمنيين، أن مثل هذه الأحكام، تعد انتهاكا بحق الأماكن الإسلامية المقدسة في المملكة، وتشويه بحق الزائرين لهذه الأماكن.

أنتم السعوديون دمرتم بلدنا

وفي هذا السياق، تصدر وسم بعنوان “أنتم السعوديون دمرتم بلدنا”، نتائج البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المثير للاهتمام أن هذا الوسم حظي بتفاعل مشترك بين المصريين وكذا اليمنيين، حيث عبر كثيرون عن رفضهم الواسع للتدخل السعودي في شؤون بلادهم.

هذا ما فعلته السعودية في بلادنا #اليمن قصفت المؤسسات والطرقات و الموانئ والمطارات ولم تسلم منازل المدنيين أيضا في جميع المحافظات . #انتم_السعوديين_دمرتم_بلدنا pic.twitter.com/sc0M64zIIP — احمد فوزي – Ahmed fawzi (@AFYemeni) February 3, 2023

يشار إن السعودية تدخلت في اليمن عبر قيادة تحالف عسكري مكون من عدة دول عربية لمحاربة التوغل الإيراني (إيران دعمت الحوثيين) في اليمن، عام 2015، ليكون تدخلها سببا في واحدة من أسوأ الأزمات الانسانية التي شهدها اليمن منذ سنوات.

منظمة "هيومن رايتس ووتش" تطالب من #بريطانيا التوقف عن منح تراخيص تصدير وبيع أسلحة للملكة العربية السعودية، خشية استخدامها في حرب #اليمن . وقالت المنظمة، إن التحالف بقيادة #السعودية ، استخدم أسلحة بريطانية في حربه باليمن، مؤكدة أن الأدلة الوافرة على تلك الانتهاكات.#الأحرار_نيوز pic.twitter.com/vBaePZAL8Y — الأحرار نيوز (@AlAhrar_newss) February 3, 2023

أما في مصر فقد دعمت السعودية النظام المصري الحاكم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي جاء إلى السلطة على خلفية إنقلاب عسكري دامٍ، منتصف عام 2013 ضد الرئيس الراحل، المنتخب ديمقراطيا “محمد مرسي”.

إلى ذلك، فقد دخلت العلاقات الخليجية المصرية، طورا جديدًا وغير مسبوق بعدما شنت وجوه إعلامية وشخصيات مقربة من النظام السعودي، هجوما لاذعا على الجيش المصري ورموزه، ومن وراءه السيسي، عبر انتقاد سوء تصرفهم في مقدرات الدولة المصرية.

مصر واليمن يرفضان التدخل السعودي في شؤونهم

وفي هذا السياق، جاءت ردود الفعل الغاضبة تحت وسم “أنتم السعوديون دمرتم بلدنا”، حيث علق “الفقيه بن غالب” قائلا “لو قالت مروة الصبري انتم يالسعوديون دمرتم بلدنا في احد منتجعات الترفيه السعودية لما اعترضها احد كونها من رواد منتجعات الترفيه ولكنها قالت ذلك في الحرم الشريف الذي سبق وان سجن معظم من فيه من العلماء”.

لو قالت مروة الصبري انتم يالسعوديون دمرتم بلدنا في احد منتجعات الترفيه السعودية لما اعترضها احد كونها من رواد منتجعات الترفيه ولكنها قالت ذلك في الحرم الشريف الذي سبق وان سجن معظم من فيه من العلماء#اطلقوا_اليمنية_مروة_الصبري #انتم_السعوديون_دمرتم_بلدنا — الفقيه بن غالب (@faqeeh95) February 3, 2023

أما على صعيد “الحرب الكلامية” بين رموز النظامين في مصر والسعودية، غقال الناشط السعودي “فالح صقر” “والله وبالله وتالله لولا الله ثم السعوديين الذين حسب قولك حفاة عراة لكانت بلادك في جحيم حرب أهليه لاتبقي ولا تذر.”.

وتابع “استح على شنبك المفقود…في السعوديه العظمى يعمل ٥ مليون مصري وكل مصري يعول ٥ أفراد مايعني ان ثلث المصريين يعيشون على ماتقدمه السعوديه لهم”.

#أنتم_السعوديين_دمرتم_بلدنا

والله وبالله وتالله لولا الله ثم السعوديين الذين حسب قولك حفاة عراة لكانت بلادك في جحيم حرب أهليه لاتبقي ولا تذر..

استح على شنبك المفقود.

في السعوديه العظمى يعمل ٥ مليون مصري وكل مصري يعول ٥ أفراد مايعني ان ثلث المصريين يعيشون على ماتقدمه السعوديه لهم pic.twitter.com/TZhHxp5X1w — فالح بن صقر (@falehsager) February 4, 2023

من جانبه، انتقد الناشط المصري المعارض “وليد شرابي” التدخل السعودي بمصر منذ سنوات خاصة عبر دعم الإنقلاب العسكري الذي قاده السيسي ضد الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي.

وقال عبر تويتر “أتعجب من بعض المثقفين وأصحاب الرأي في دول الخليج العربي…يدركون أن أنظمة الحكم لديهم مولت انقلابا دمويا ،وأتوا بخائن وعينوه حارسا على الوطن،وفتحوا له خزائن دولهم ليسرقها برضاهم”.

وتابع “العجيب أنهم يسألون الان بسذاجة…ما لنا بمصر ؟

وانا ايضا أسأل نفس السؤال لكن منذ ٢٠١٣ ما لكم بمصر ؟”.

أتعجب من بعض المثقفين وأصحاب الرأي في دول الخليج العربي

يدركون أن أنظمة الحكم لديهم مولت انقلابا دمويا ،وأتوا بخائن وعينوه حارسا على الوطن ،وفتحوا له خزائن دولهم ليسرقها برضاهم

العجيب أنهم يسألون الان بسذاجة

ما لنا بمصر ؟

وانا ايضا أسأل نفس السؤال لكن منذ ٢٠١٣ ما لكم بمصر ؟ — Waleed Sharaby (@waleedsharaby) February 3, 2023

عبد الرزاق توفيق في هجوم لاذع على السعودية

يذكر أن الكاتب الصحفي المصري عبد الرزاق توفيق، المقرب من النظام الحاكم، نشر مقالا هاجم فيه التدخل السعودي في مصر.

وقال أنه “ليس من حق اللئام والأندال ومحدثي النعمة أن يتطاولوا على أسيادهم؛ فهم مجرد هواء وفراغ يتلاشى بمجرد هبوب عواصف بسيطة”.

قبل أن يُعقب أن “مصر هي الجبال الراسيات الشامخات، ليس من حق دويلات عمرها لا يزيد على عمر أصغر أبنائي أن تتحدث عن مصر إلا بالأدب وبالإجلال والاحترام”.

مضيفاً ” وإذا كان يمكنهم شراء بعض أصوات وأبواق الأقزام والعملاء والمرتزقة، فلا يمكنهم شراء التاريخ والحاضر والمستقبل”.