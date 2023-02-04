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“أنتم السعوديون دمرتم بلدنا”.. وسم متصدر تعبيرا عن رفض مصري- يمني للتدخل السعودي.. ما القصة

السعودية تدخلت منذ سنوات في تحديد الخيارات السياسية لعدد من الدول العربية مثل مصر واليمن وتونس

كتب فهمي الورغمي
أنتم السعوديون دمرتم بلدنا watanserb.com
أنتم السعوديون دمرتم بلدنا
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وطن- وجه ناشطون يمنيون ومصريون تحت وسم “أنتم السعوديون دمرتم بلدنا”، انتقادات لاذعة للنظام السعودي بقيادة محمد بن سلمان؛ وبينما عبر يمنيون عن غضبهم مما تعرضت له الشابة “مروى الصبري” التي أهينت في الحرم المكي وحوكمت بالسجن عاما، شن مصريون هجوما لاذعا على السعودية ونظامها ضمن “حرب كلامية” مفتوحة على مصراعيها بين رموز النظامين منذ أسابيع.

مروة الصبري تشعل غضب اليمنيين

وكانت وسائل إعلام محلية أفادت بأن اليمنية مروة الصبري “29 عاماً” تعرضت للاعتقال أثناء توجهها إلى الحرم المكي لأداء مناسك العمرة، قبل أيام.

إلا أنها تعرضت لإهانة من شرطية على بوابة الحرم قالت لها “اليمنيين ما انتم طيبين”، إلا أنها ردت على تلك الاهانة بالقول “أنتم يالسعوديين دمرتم بلدنا”.

أنتم السعوديين دمرتم بلدنا
أنتم السعوديين دمرتم بلدنا

المثير للجدل أن السلطات السعودية وظفت رد فعل المعتمرة اليمنية للتنكيل بها بتلفيق قولها إن لديها “قنابل”، وهو ما يعتقد أن الهدف منه تبرير الحكم عليها بالسجن عاماً كاملاً”.

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أثارت هذه الحادثة، استنكارا واسعا، ورأى كثيرون من اليمنيين، أن مثل هذه الأحكام، تعد انتهاكا بحق الأماكن الإسلامية المقدسة في المملكة، وتشويه بحق الزائرين لهذه الأماكن.

أنتم السعوديون دمرتم بلدنا

وفي هذا السياق، تصدر وسم بعنوان “أنتم السعوديون دمرتم بلدنا”، نتائج البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المثير للاهتمام أن هذا الوسم حظي بتفاعل مشترك بين المصريين وكذا اليمنيين، حيث عبر كثيرون عن رفضهم الواسع للتدخل السعودي في شؤون بلادهم.

يشار إن السعودية تدخلت في اليمن عبر قيادة تحالف عسكري مكون من عدة دول عربية لمحاربة التوغل الإيراني (إيران دعمت الحوثيين) في اليمن، عام 2015، ليكون تدخلها سببا في واحدة من أسوأ الأزمات الانسانية التي شهدها اليمن منذ سنوات.

أما في مصر فقد دعمت السعودية النظام المصري الحاكم بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي جاء إلى السلطة على خلفية إنقلاب عسكري دامٍ، منتصف عام 2013 ضد الرئيس الراحل، المنتخب ديمقراطيا “محمد مرسي”.

إلى ذلك، فقد دخلت العلاقات الخليجية المصرية، طورا جديدًا وغير مسبوق بعدما شنت وجوه إعلامية وشخصيات مقربة من النظام السعودي، هجوما لاذعا على الجيش المصري ورموزه، ومن وراءه السيسي، عبر انتقاد سوء تصرفهم في مقدرات الدولة المصرية.

مصر واليمن يرفضان التدخل السعودي في شؤونهم

وفي هذا السياق، جاءت ردود الفعل الغاضبة تحت وسم “أنتم السعوديون دمرتم بلدنا”، حيث علق “الفقيه بن غالب” قائلا “لو قالت مروة الصبري انتم يالسعوديون دمرتم بلدنا في احد منتجعات الترفيه السعودية لما اعترضها احد كونها من رواد منتجعات الترفيه ولكنها قالت ذلك في الحرم الشريف الذي سبق وان سجن معظم من فيه من العلماء”.

أما على صعيد “الحرب الكلامية” بين رموز النظامين في مصر والسعودية، غقال الناشط السعودي “فالح صقر” “والله وبالله وتالله لولا الله ثم السعوديين الذين حسب قولك حفاة عراة لكانت بلادك في جحيم حرب أهليه لاتبقي ولا تذر.”.

وتابع “استح على شنبك المفقود…في السعوديه العظمى يعمل ٥ مليون مصري وكل مصري يعول ٥ أفراد مايعني ان ثلث المصريين يعيشون على ماتقدمه السعوديه لهم”.

من جانبه، انتقد الناشط المصري المعارض “وليد شرابي” التدخل السعودي بمصر منذ سنوات خاصة عبر دعم الإنقلاب العسكري الذي قاده السيسي ضد الرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي.

وقال عبر تويتر “أتعجب من بعض المثقفين وأصحاب الرأي في دول الخليج العربي…يدركون أن أنظمة الحكم لديهم مولت انقلابا دمويا ،وأتوا بخائن وعينوه حارسا على الوطن،وفتحوا له خزائن دولهم ليسرقها برضاهم”.

وتابع “العجيب أنهم يسألون الان بسذاجة…ما لنا بمصر ؟
وانا ايضا أسأل نفس السؤال لكن منذ ٢٠١٣ ما لكم بمصر ؟”.

عبد الرزاق توفيق في هجوم لاذع على السعودية

يذكر أن الكاتب الصحفي المصري عبد الرزاق توفيق، المقرب من النظام الحاكم، نشر مقالا هاجم فيه التدخل السعودي في مصر.

وقال أنه “ليس من حق اللئام والأندال ومحدثي النعمة أن يتطاولوا على أسيادهم؛ فهم مجرد هواء وفراغ يتلاشى بمجرد هبوب عواصف بسيطة”.

قبل أن يُعقب أن “مصر هي الجبال الراسيات الشامخات، ليس من حق دويلات عمرها لا يزيد على عمر أصغر أبنائي أن تتحدث عن مصر إلا بالأدب وبالإجلال والاحترام”.

مضيفاً ” وإذا كان يمكنهم شراء بعض أصوات وأبواق الأقزام والعملاء والمرتزقة، فلا يمكنهم شراء التاريخ والحاضر والمستقبل”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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