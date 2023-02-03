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“ماك شرورة”.. وسم يجتاح السعودية بعد مقتل فتاة على يد شقيقها داخل محل ماكدونالدز.. ما القصة؟

فتاة سعودية سُمعت وهي تصرخ عاليا في أحد محلات ماكدونالدز في مدينة شرورة السعودية بسبب تعنيف شقيقا لها وسط أنباء عن وفاتها

كتب فهمي الورغمي
ماك شرورة watanserb.com
مقتل فتاة على يد شقيقها في السعودية
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وطن– تداول ناشطون مقطع فيديو يُوثق لحظات مروعة لشاب سعودي وهو يعنف شقيقته بطريقة وحشية في أحد محلات الوجبات السريعة بمدينة “شَرورَة” التابعة لمحافظة نجران السعودية، لينتشر لاحقاً خبر وفاة الضحية المُعنفة، وسط صمت رسمي سعودي عن هذه الحادثة.

أسباب حادثة “ماك شرورة” وآخر التطورات

وتناقلت صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “ماك شرورة” مقطع فيديو مُروع لحظة تعرض شابة سعودية للتعنيف من قبل أخيها، بحسب ما ذكر ناشطون في تعليقهم على هذا الفيديو.

وأظهرت لقطات تحبس الأنفاس، عددا من الزبائن داخل أحد محلات “ماكدونالدز” في مدينة شرورة وهي المركز الإداري لمحافظة شرورة التابعة لمنطقة نجران، بالمملكة العربية السعودية، بينما كان صوت أحد الفتيات تصرخ عاليا.

ليتبين بحسب ماجاء على لسان بعض الحضور في المحل، أن الفتاة كانت تتعرض للتعنيف، وإنما صوتها العالي هو في الحقيقة صراخها بسبب الضرب المبرح الذي كانت تعرضت له من قبل شقيقها.

وعن السبب وراء تعنيفها، زعم البعض أنه يعود لخروجها من الجامعة وتوجهها إلى محل المأكولات السريعة ماكدونالدز دون إذن مسبق من شقيقها أو من عائلتها.

وبينما رجحت مصادر متطابقة أن تكون الشابة السعودية قد تُوفيت بالفعل، خلال تعنيفها من قبل شقيقها في مطعم ماكدونالدز في شرورة.

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لم تؤكد السلطات الأمنية السعودية، إلى الآن، أي من تلك الترجيحات، سواء عن صحة هذه الحادثة من الأساس أو كونها تلقت بلاغا حولها في الغرض.

لكن هذا الصمت الرسمي من قبل السلطات السعودية، فتح باب الشكوك على مصراعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول حيثيات هذه الحادثة وأسبابها.

“ماك شرورة” وسم يتصدر الترند في السعودية

وفي سياق ردود الأفعال حول هذه الحادثة، غرد الناشط السعودي المعارض “غانم الدوسري” عبر حسابه الرسمي على منصة تويتر قائلا “أنباء عن تعرض فتاة سعودية للقتل في مطعم #ماك_شروره وحكومة محمد بن سلمان تتستر على الحادثة! …كان الله في عون المسعودين إن هربو من المهلكة لاحقهم بمنشارة وإن بقو اطلق عليهم كلابة واحبارة”.

بدورها، عبرت “روزلي” عن غضبها مما تعرضت له الفتاة وقالت “ياخي لو انه ذكر قالو عادي راح ياكل بس لانها بنت راحت تاكل بدون علمهم صارت فاجره والي يجلطني ان في كميات كبيره جداً جداً تعزز له وتقول احسن وش طلعها احسن ليش ما علمته! تعلمه انها بتاكل؟ يامختليين بناتنا كلهم راحو من عقلياتكم”.

بينما رأى حساب بإسم “جيم” في ذات السياق أن “الرجل لا يهمش اطلاقاً …لماذا تخرج بدون اذنه”.

وتابع “متأكد تماماً لو انها طلبت منه الذهاب الى ماك لكان قد لبى طلبها ..الرجل حنون جداً ويضحي بنفسه لأسعاد نساء بيته …لكنه ابداً لا يحب ان تخرج عن طوعه …لاتستفزون الرجال..لاتستفزونهم ابداً” على حد زعمه.

أما “منى” فتساءلت بقولها “ما أدري متى بيكون عندنا قانون يُجريم و صاية الذكور على النساء حتى بالأماكن العامه ما صارت تقتصر على البيت فقط”.

من جانبها علقت صاحبة حساب بإسم “دريم” على الحادثة قائلة “أشكال منحطة يظنوا ان المرأة تنولد بالفطرة منحرفة ومفطورة عالإنحراف وما يقيم سلوكها ويحفظها من الإنحراف إلى كلب حراسة زي ظلها وين ما راحت ووين ما جات ويحاسبها وهو تلقوه مختم كل أنواع وأشكال الكبائر.واذا هجت زي هند القحطاني جلسوا يناهقوا ويتباكوا لعنة الله على الهمج”.

 

النظام السعودي يدعو المجتمع المحافظ إلى الانفتاح القسري

وتأتي هذه الحادثة على خلفية سنوات من التراكمات صلب المجتمع السعودي، انطلقت بشكل خاص منذ قدوم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والحاكم الفعلي للمملكة إلى الحكم عام 2017.

حيث انخرط محمد بن سلمان في فرص إجراءات وتوجهات ثقافية غريبة على المجتمع السعودي المحافظ، مثل المهرجانات العالمية والانشطة الثقافية غير المراعية للأخلاق العامة صلب المجتمع.

وبينما حظيت هذه المهرجانات بإقبال شبابي واسع النطاق وبدعم رسمي ومباشر من ولي العهد السعودي، قوبل رموز السعودية ماقبل محمد بن سلمان، بقمع شديد ووحشي بطريقة غير مسبوقة.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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