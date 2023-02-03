الجمعة, فبراير 3, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةكريستيانو رونالدو يفتتح أولى أهدافه مع النصر السعودي (شاهد)
رياضة

كريستيانو رونالدو يفتتح أولى أهدافه مع النصر السعودي (شاهد)

صاروخ ماديرا رونالدو يُسجل أولى أهدافه بقميص النصر السعودي من ركلة جزاء

كتب فارس أبو شيحة
هدف كريستيانو رونالدو watanserb.com
هدف رونالدو مع النصر السعودي
- Advertisement -

وطن- سجل صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب 37 عاماً، أولى أهدافه بقميص النصر السعودي، داخل شباك مرمى الفتح في دوري روشن السعودي للدرجة الممتازة.

وجاء هدف الدون رونالدو الأول مع النصر السعودي، من ركلة جزاء في الدقيقة ال93 من الوقت البديل على نهاية المباراة أمام منافسه الفتح.

هدف كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

واستطاع البرتغالي رونالدو من تسجيل هدفه الأول مع النصر السعودي، جاء خلال مشاركته في المباراة الثالثة منذ قدومه إلى الفريق العالمي السعودي.

وخيم التعادل الإيجابي بهدفين لكليهما بين النصر والفتح، في منافسات الجولة ال16 من دوري روشن السعودي الممتاز، التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ( مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية).

مباراة النصر ضد الفتح في الدوري السعودي

- Advertisement -

وافتتح فريق الفتح أولى أهداف المباراة أمام منافسه النصر، عند الدقيقة ال12 عن طريق اللاعب كريستيان تيو.

كما وأدرك البرازيلي تالسيكا هدف التعادل في الدقيقة ال42 لصالح النصر السعودي، ليسجل بعدها الجزائري سفيان بن دبكة هدف التقدم الثاني في المباراة لفريق الفتح في الدقيقة ال58.

وعاد فريق النصر مع نهاية المباراة ليفرض هدف التعادل، عن طريق البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة ال93 من ركلة جزاء.

النصر والفتح في دوري روشن السعودي
النصر والفتح في دوري روشن السعودي

كما وشهدت المباراة طرد البرازيلي تاليسكا نجم النصر السعودي، بالبطاقة الحمراء في الدقيقة ال95، بعد مراجعة حكم المباراة تقنية الفيديو (VAR)، ليخرج على إثرها اللاعب خارج أرضية ملعب المباراة.

دوري روشن السعودي

ووصلت عدد تسديدات النصر السعودي في المباراة إلى 18 تسديدة والاستحواذ على الكرة. بنسبة 59%، مقابل 6 تسديدات للفريق المنافس الفتح، كما ووصل نسبة الاستحواذ طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 41%.

كما وسيلتقي فريق النصر أمام الوحدة، الخميس، في منافسات الجولة ال16. من دوري روشن السعودي الممتاز لكرة القدم.

مباراة النصر والفتح
مباراة النصر والفتح

واعتلى فريق النصر بهذا التعادل صدارة دوري روشن السعودي بشكل مؤقت. برصيد 34 نقطة، متساوياً بذلك مع الوصيف الشباب بنفس الرصيد من النقاط لهذا الموسم.

المصدروطن + النصر السعودي + الدوري السعودي روشن
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
حياتنا

صور كريستيانو جونيور حزين تثير تساؤلات حول مواصلته الإقامة في السعودية رفقة والده (شاهد)

حياتنا

رغم الرفاهية الفائقة.. رونالدو حزين ولم يتكيف مع أجواء السعودية.. ماعلاقة جورجينا؟

رياضة

أبرز 10 صفقات قوية بعد إغلاق سوق انتقالات الميركاتو الشتوي (صور)

حياتنا

تدريبات عنيفة لرونالدو بصالة ألعاب النصر تكشف عن قوة بدنية هائلة (شاهد)

رياضة

غارسيا يثير الجدل حول مستقبل رونالدو مع النصر السعودي

حياتنا

هدية النصر لـ رونالدو.. ساعة من التسافوريت النادر بألوان العلم السعودي بسعر لا يصدق!

حياتنا

رونالدو يعرض طائرته الخاصة للبيع ويطلب هذا الرقم.. ما علاقة جورجينا؟

حياتنا

فيديو لمشجعين سعوديين يدوسون قميص “رونالدو” بأقدامهم يثير الجدل! (شاهد)

حياتنا

فستان جورجينا في عيد ميلادها بمطعم شهير بالرياض يطمئن السعوديات على أجسادهن (فيديو)

رياضة

ماذا قدم في كأس العالم ؟! أجيبوني.. فيدال يُهاجم كريستيانو رونالدو

حياتنا

السعودية تُغدق الهدايا على رونالدو .. ساعة ثمينة سعرها ولا في الخيال! (شاهد)

رياضة

رونالدو يُودع أول بطولة مع النصر السعودي بعد الخسارة أمام الاتحاد (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

رسالة نارية من حفيظ دراجي إلى السودانيين بعد لقاء البرهان مع وزير الخارجية الإسرائيلي

صحيفة إسبانية تهاجم محمد السادس.. رفض لقاء “سانشيز” ليبقى بقرب أصدقائه الإخوة زعيتر

NYT: قيس سعيد يفقد شعبيته وعاجز عن تقديم حلول للتونسيين

مسعود أوزيل يصدم الجميع بقرار أخبر به زملائه فقط!

منطاد صيني فوق الولايات المتحدة الأمريكية.. كيف تعامل معه البنتاغون والبيت الأبيض ؟

بسبب خبر قرأه قبل 7 أشهر.. قناة فرنسية توقف وتحقق مع مذيع مغربي !

رجل أعمال سويدي ينفجر غضبا ضد حكومة بلاده لسماحها بحرق القرآن ويدعو لهذا الأمر!

صور كريستيانو جونيور حزين تثير تساؤلات حول مواصلته الإقامة في السعودية رفقة والده (شاهد)

ابنة عمرو دياب في الحمام بصور مثيرة وحركة “بذيئة” أغضبت الجمهور (شاهد)

الملكة رانيا.. إطلالة برفقة جيل بايدن بألوان العلم الأمريكي بهذا المبلغ الضخم! (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC