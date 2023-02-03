كريستيانو رونالدو يفتتح أولى أهدافه مع النصر السعودي (شاهد)

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وطن- سجل صاروخ ماديرا البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب 37 عاماً، أولى أهدافه بقميص النصر السعودي، داخل شباك مرمى الفتح في دوري روشن السعودي للدرجة الممتازة.

وجاء هدف الدون رونالدو الأول مع النصر السعودي، من ركلة جزاء في الدقيقة ال93 من الوقت البديل على نهاية المباراة أمام منافسه الفتح.

هدف كريستيانو رونالدو مع النصر السعودي

واستطاع البرتغالي رونالدو من تسجيل هدفه الأول مع النصر السعودي، جاء خلال مشاركته في المباراة الثالثة منذ قدومه إلى الفريق العالمي السعودي.

🎥 هدف كريستيانو رونالدو من الملعب 🔥#الفتح_النصر pic.twitter.com/sPL94BZ3Os — دوري روشن السعودي (@SPL) February 3, 2023

وخيم التعادل الإيجابي بهدفين لكليهما بين النصر والفتح، في منافسات الجولة ال16 من دوري روشن السعودي الممتاز، التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ( مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية).

مباراة النصر ضد الفتح في الدوري السعودي

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وافتتح فريق الفتح أولى أهداف المباراة أمام منافسه النصر، عند الدقيقة ال12 عن طريق اللاعب كريستيان تيو.

كما وأدرك البرازيلي تالسيكا هدف التعادل في الدقيقة ال42 لصالح النصر السعودي، ليسجل بعدها الجزائري سفيان بن دبكة هدف التقدم الثاني في المباراة لفريق الفتح في الدقيقة ال58.

وعاد فريق النصر مع نهاية المباراة ليفرض هدف التعادل، عن طريق البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة ال93 من ركلة جزاء.

كما وشهدت المباراة طرد البرازيلي تاليسكا نجم النصر السعودي، بالبطاقة الحمراء في الدقيقة ال95، بعد مراجعة حكم المباراة تقنية الفيديو (VAR)، ليخرج على إثرها اللاعب خارج أرضية ملعب المباراة.

‌🎥 الهدف الأول للفتح

⚽️ كريستيان تيو

#️⃣ #الفتح_النصر pic.twitter.com/kB4Oa66Cvw — دوري روشن السعودي (@SPL) February 3, 2023

دوري روشن السعودي

ووصلت عدد تسديدات النصر السعودي في المباراة إلى 18 تسديدة والاستحواذ على الكرة. بنسبة 59%، مقابل 6 تسديدات للفريق المنافس الفتح، كما ووصل نسبة الاستحواذ طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 41%.

‌🎥 بطريقة خيالية سفيان بن دبكة يسجل الهدف الثاني. #️⃣ #الفتح_النصر pic.twitter.com/FKhW8tkBmx — دوري روشن السعودي (@SPL) February 3, 2023

كما وسيلتقي فريق النصر أمام الوحدة، الخميس، في منافسات الجولة ال16. من دوري روشن السعودي الممتاز لكرة القدم.

واعتلى فريق النصر بهذا التعادل صدارة دوري روشن السعودي بشكل مؤقت. برصيد 34 نقطة، متساوياً بذلك مع الوصيف الشباب بنفس الرصيد من النقاط لهذا الموسم.