الجمعة, فبراير 3, 2023
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رونالدو يداعب السعوديين بالتخلي عن حلق الصليب.. ما القصة؟ (شاهد)

تقارير تتحدث عن أن الدون غير قادر على التكيف مع الأجواء السعودية

كتب خالد السعدي
رونالدو وحلق الصليب watanserb.com
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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وطن– انتشرت صورةٌ تُظهر تغيير البرتغالي كريستيانو رونالدو الحلق الذي يرتديه في انعكاس لطبيعة إقامته في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد انضمامه لصفوف نادي النصر السعودي بعد فسخ تعاقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأظهرت الصورة، رونالدو هو يرتدي الحلق برمز النخلة، التي ترمز للهوية السعودية، علما بأنه كان يرتدي في السابق حلقا وعليه رمز الصليب.

رونالدو غير متكيف مع الأجواء

وكانت تقارير صحفية، قد تحدّثت عن عدم تكيف كريستيانو رونالدو على الأجواء في المملكة العربية السعودية حتى الآن، بسبب اختلاف الظروف عن العادات الأوروبية بشكل كبير.

وانتقل رونالدو للعيش في السعودية هو وعائلته، بعد الانتقال إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقالت شبكة “ABC” الأمريكية، إنّ الحياة في السعودية لا علاقة لها بطريقة الحياة في أوروبا المعتاد عليها رونالدو، موضحة أن الظروف المناخية المختلفة عن أوروبا، بالإضافة إلى الروتين المهني في المملكة، بإقامة التدريبات مساء عكس أوروبا، أمور جعلته لا يشعر بالسعادة.

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ويحاول رونالدو التأقلم على الأجواء الجديدة عليه، والتغلب على تلك العقبات، لكي يتمكن من الاستمرار مع فريقه النصر وتحقيق أهدافه خلال الفترة المقبلة.

وكان رونالدو قد تحدث في وقت سابق، عن أنه رفض العديد من الأندية، في كل دول العالم لكي يكمل أحد أكثر الانتقالات المذهلة في تاريخ الرياضة والتي جعلته يكسب حوالي 200 مليون دولار سنويًا، في إشارة إلى صفقة انضمامه لنادي النصر.

الحالة النفسية لكريستيانو جونيور غير جيدة

ومنذ انتقاله للإقامة في السعودية رفقة رونالدو، أصبحت الحالة النفسية لـ”كريستيانو جونيور“، محل متابعة واهتمام من قبل كثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وانتشرت صور ومقاطع فيديو مختلفة في توقيت ومكان التقاطها، لكريستيانو جونيور، الابن الأكبر للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو لايبدو على مايرام وقد اعتلى الحزن وجهه.

ووثقت عدسات المصورين الذي يتابعون أخبار الدون وعائلته أولا بأول، تغيرا كبيرا في ملامح كريستيانو جونيور طيلة الأسابيع الماضية التي قضاها في الرياض.

وأظهرت مجموعة من الصور، أن جونيور يظهر دائمًا بوجه غير مبتسم ويبدو أنه غاضب من الانتقال إلى السعودية.

وكريستيانو جونيور، الذي قضى سنوات في أكاديمة نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، وبعدها أكاديمية نادي يوفنتوس الإيطالي – وكلامها فريقان عريقان- وجد نفسه مرغما على الانضمام لحياة جديدة في السعودية بداية من يناير الماضي.

المصدرتويتر ، انستغرام ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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