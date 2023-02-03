ابنة عمرو دياب في الحمام بصور مثيرة وحركة “بذيئة” أغضبت الجمهور (شاهد)

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وطن – من جديد، أثارت جنا ابنة عمرو دياب، الفنان المصري الشهير بـ”الهضبة”، الجدل واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعيّ، بجلسة تصوير “مثيرة” داخل الحمام.

ابنة عمرو دياب في الحمام بصور جريئة!

وظهرت جنا عمرو دياب بألبوم صور نشرته على حسابها في انستغرام، بفستان أسود قصير، في الحمام، وأدّت حركة وصفها الجمهور بـ”البذيئة”.

وقال أحد المعلقيم على صور ابنـة عمرو دياب: “والله البنت مريضة نفسيا و محتاجة علاج فوراً”. حسب تعبيره

بينما كتب آخر: “والله خسارة فيكي اسم أبوكي اللي شايلاه”.كما قال

وهذه الإطلالة الأحدث لجنا عمرو دياب، بعد آخر ظهور لها، كانت فيه داخل أحد المصاعد. لكنّ ملابسها أثارت انتقادات الجمهور له.

وارتدت ابنـة عمرو دياب في هذه الإطلالة، بنطلون باللون الأسود مع توب قصير للغاية بنفس اللون كشف عن بطنها، ونسقت معهما جاكيت جلد باللون الأسود.

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وعلقت متابعة على صور ابنـة عمرو دياب بالقول: “خسرتي الهضبة جمهوره. على قد ما كنت احبه على قد ما بستخريه من الضياع اللي معيشكون فيه”. فيما كتب آخر منتقداً والدها الفنان: “بابا عرف يربي”.

بينما كتب آخر: “هقول ايه بس ابوكي وامك مسلمين بالأسم الشهره والفلوس نسيتهم دينهم وحساب الله”.

كما علق متابع: “أنا نفسي اعرف أزاى عمرو دياب سيبك كدة وامك فين … هو الهضبه بيعمل فلوس كتيرة عشان تصرفوها وتسهروا مع شباب مش من دينك ويحرم عليكى اصلا تتجوزى فما بالك تحضنى فيه”.

ودائماً ما تلفت بنات عمرو دياب الأنظار بتصرفاتهما الجريئة، هي وشقيقتيها كنزي ونور .