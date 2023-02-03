الجمعة, فبراير 3, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناابنة عمرو دياب في الحمام بصور مثيرة وحركة "بذيئة" أغضبت الجمهور (شاهد)
حياتنا

ابنة عمرو دياب في الحمام بصور مثيرة وحركة “بذيئة” أغضبت الجمهور (شاهد)

ظهرت جنا عمرو دياب بألبوم صور نشرته على حسابها في انستغرام، بفستان أسود قصير، في الحمام، وأدّت حركة وصفها الجمهور بـ"البذيئة".

كتب أنس السالم
ابنة عمرو دياب watanserb.com
جنا ابنة عمرو دياب
- Advertisement -

وطن – من جديد، أثارت جنا ابنة عمرو دياب، الفنان المصري الشهير بـ”الهضبة”، الجدل واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعيّ، بجلسة تصوير “مثيرة” داخل الحمام.

ابنة عمرو دياب في الحمام بصور جريئة!

وظهرت جنا عمرو دياب بألبوم صور نشرته على حسابها في انستغرام، بفستان أسود قصير، في الحمام، وأدّت حركة وصفها الجمهور بـ”البذيئة”.

جنا عمرو دياب
جنا عمرو دياب في الحمام
جنا ابنة عمرو دياب
جنا ابنة عمرو دياب

وقال أحد المعلقيم على صور ابنـة عمرو دياب: “والله البنت مريضة نفسيا و محتاجة علاج فوراً”. حسب تعبيره

بينما كتب آخر: “والله خسارة فيكي اسم أبوكي اللي شايلاه”.كما قال

وهذه الإطلالة الأحدث لجنا عمرو دياب، بعد آخر ظهور لها، كانت فيه داخل أحد المصاعد. لكنّ ملابسها أثارت انتقادات الجمهور له.

وارتدت ابنـة عمرو دياب في هذه الإطلالة، بنطلون باللون الأسود مع توب قصير للغاية بنفس اللون كشف عن بطنها، ونسقت معهما جاكيت جلد باللون الأسود.

جنا ابنة الفنان عمرو دياب
جنا ابنة الفنان عمرو دياب
- Advertisement -

وعلقت متابعة على صور ابنـة عمرو دياب بالقول: “خسرتي الهضبة جمهوره. على قد ما كنت احبه على قد ما بستخريه من الضياع اللي معيشكون فيه”. فيما كتب آخر منتقداً والدها الفنان: “بابا عرف يربي”.

بينما كتب آخر: “هقول ايه بس ابوكي وامك مسلمين بالأسم الشهره والفلوس نسيتهم دينهم وحساب الله”.

كما علق متابع: “أنا نفسي اعرف أزاى عمرو دياب سيبك كدة وامك فين … هو الهضبه بيعمل فلوس كتيرة عشان تصرفوها وتسهروا مع شباب مش من دينك ويحرم عليكى اصلا تتجوزى فما بالك تحضنى فيه”.

ودائماً ما تلفت بنات عمرو دياب الأنظار بتصرفاتهما الجريئة، هي وشقيقتيها كنزي ونور .

المصدروطن - انستغرام
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
اقرأ أيضاً
حياتنا

صور ابنة عمرو دياب “الساخنة” في المصعد تثير الغضي والجمهور يلوم والدها! (شاهد)

حياتنا

ابنة عمرو دياب تنشر القليل فقط.. شاهد الصور الصادمة التي كشفها حبيب “كنزي” لهما!

حياتنا

ابنة عمرو دياب عارية بدون بنطال.. صور أشعلت جدلاً كبيراً! (شاهد)

حياتنا

جنا عمرو دياب تثير الغضب بملابسها وحركاتها في مصر! (فيديو)

حياتنا

(شاهد) نور عمرو دياب على خطى أخواتها لأول مرة.. صورة جريئة لها تثير الجدل!

حياتنا

جنا عمرو دياب تثير الغضب بصورها في أحضان صديقها عاري الصدر!

حياتنا

جنا عمرو دياب تشعل الجدل بقميص نوم قصير للغاية! (شاهد)

حياتنا

حبيب نور عمرو دياب يستدرجها بحجة جلسة تصوير وهذا ما فعله وصدمها (شاهد)

حياتنا

نور عمرو دياب تفاجئ الجميع بخطوبتها وهذه جنسية العريس الوسيم

حياتنا

نور عمرو دياب تنشر صوراً مثيرة .. والجمهور ينتقدها بشدّة (شاهد)

حياتنا

جنا عمرو دياب وقُبلات مثيرة مع صديقها تعرضها ووالدها لانتقاد حاد (شاهد)

حياتنا

جنا عمرو دياب تفاجئ متابعيها باعتراف جريء لأول مرّة!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

رجل أعمال سويدي ينفجر غضبا ضد حكومة بلاده لسماحها بحرق القرآن ويدعو لهذا الأمر!

صور كريستيانو جونيور حزين تثير تساؤلات حول مواصلته الإقامة في السعودية رفقة والده (شاهد)

الملكة رانيا.. إطلالة برفقة جيل بايدن بألوان العلم الأمريكي بهذا المبلغ الضخم! (شاهد)

“ماك شرورة”.. وسم يجتاح السعودية بعد مقتل فتاة على يد شقيقها داخل محل ماكدونالدز.. ما القصة؟

والد إيلون ماسك:”لهذا السبب إبني من أشد المعجبين بالجنرال الفرنسي نابليون بونابرت”

شاكيرا تُدخل عشيقة بيكيه الجديدة إلى المستشفى .. هذا ما حصل!

بلا شرف وحفاة وعراة وأقزام.. هجوم شرس من رئيس تحرير صحيفة حكومية مصرية على السعودية!

صحيفة عبرية: السعودية تدرس التزود بالغاز الإسرائيلي عبر مصر

سيصدمك عمره..الكلب”بوبي” يدخل موسوعة غينيس كأكبر كلب حي في العالم

تقترب من نصف مليار درهم.. تفاصيل بيع لشقة سكنية في دبي

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC