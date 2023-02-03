آمبر هيرد في وصلة رقص حميمة مع شاب .. هل قصدت قهر جوني ديب؟ (فيديو)

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وطن – كان عام 2022 عامًا صعبًا بالنسبة للممثلة الأمريكية آمبر هيرد، فقد كانت مادةً دسمة لوسائل على مدار عدة أشهر بينما كانت تمر بواحدة من أكثر تسويات الطلاق شهرة في هوليوود على الإطلاق مع زميلها النجم جوني ديب.

ويبدو أن الممثلة آمبر هيرد هذا العام تحاول وضع أحداث العام الماضي وراء ظهرها.

وصلة رقص حميمة بين آمبر هيرد وشاب

ففي مقطع فيديو تم نشره مؤخرًا على TikTok، يمكن رؤيتها وهي تفعل ذلك تمامًا.

في المقطع القصير، يمكن رؤية آمبر هيرد وهي ترقص مع عضو شاب من طاقم فيلم “إن ذا فاير” على الأغنية الناجحة للمغني الأمريكي الراحل تيجانو سيليناس “كومو لا فلور”.بحسب موقع “ماركا” الإسباني

لفتت الممثلة انتباه العديد من مستخدمي TikTok، الذين سارعوا إلى الإشارة إلى إيقاعها الرائع وحركات الرقص.

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شريك هيرد في الرقص في الفيديو هو برناردو تريانا، الذي شارك الفيديو عبر حسابه على TikTok وكذلك “ستوري” حسابه في انستغرام.

وبالنظر إلى حساب برناردو تريانا نشاهد صورة أخرى جمعته بالممثلة آمبـر هيرد .

View this post on Instagram A post shared by Bernardo Triana (@bernardotriana)

قضية آمبر هيرد وجوني ديب

كانت هيئة محلفين في ولاية فرجينيا قضت في يونيو حزيران الماضي بأن هيرد، بطلة فيلم أكوامان، شوهت سمعة ديب، بطل فيلم قراصنة الكاريبي، في محاكمة استمرت ستة أسابيع وشوهدت جلساتها على نطاق واسع وتضمنت أدلة واضحة وصريحة وشهادة توضح بالتفصيل العلاقة المتوترة بين الزوجين السابقين.

كما حكمت هيئة المحلفين أيضا لصالح هيرد في بعض جوانب دعواها المضادة ضد ديب.

ومنحت الهيئة جوني ديب تعويضا قدره 15 مليون دولار من هيرد، بينما منحتها تعويضا بواقع مليوني دولار.

ورفع جوني ديب (58 عاما) الدعوى على “هيرد” مطالبا بتعويض قدره 50 مليون دولار، قائلا إنها أساءت لسمعته عندما وصفت نفسها “بالشخصية العامة التي تمثل (مأساة) العنف المنزلي” في مقال رأي في إحدى الصحف.

وفي المقابل، طالبت آمبر (36 عاما) بتعويض قدره 100 مليون دولار. قائلة إن جوني ديب أساء لها عندما وصف محاميه اتهاماتها بأنها “كيدية”.