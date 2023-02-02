هل سمعت عن الشاي الأزرق؟.. هذه فوائده وطريقة تحضيره

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وطن- نشر موقع “timesofindia” تقريراََ تحدث فيه عن الشاي الأزرق، المعروف أيضاً باسم شاي زهرة البازلاء الزرقاء، والذي يحتوي على عدد لا يحصى من الفوائد الصحية.

منذ القدم، استخدمت زهرة فراشة البازلاء، وهي نبتة تنتمي إلى عائلة البازلاء، في الدول الآسيوية مثل: بالي وفيتنام وماليزيا وتايلاند. ويقول خبراء الشاي إن هذا المشروب يحظى حاليا بشعبية متزايدة في أرجاء العالم.

وقد جمعنا في هذا التقرير الذي نشره الموقع كل ما تحتاج إلى معرفته عن الشاي الأزرق وفوائده الصحية وخاصة طريقة تحضيره.



فوائد صحية للشاي الأزرق

من تحسين البصر إلى تعزيز المناعة والذاكرة، هناك الكثير من الفوائد الصحية لشرب هذا الشاي بانتظام. وفيما يلي بعض الفوائد الصحية الشائعة التي يقدمها هذا الشاي.

يقوي المناعة

يساعد الشاي الأزرق في تعزيز مناعتك، حيث يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات.

ووفقًا لمجموعة من الدراسات، تعمل هذه الخصائص على منع الخلايا السرطانية من النمو في جسم الإنسان.



يقوي الذاكرة

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يشتهر اللوز بفوائده العديدة لتحسين الذاكرة لدى البشر. لكن هل تعلم كذلك أن هذا الشاي يساعد أيضًا في تعزيز قوة ذاكرتك؟.

في الواقع، يساعد هذا الشاي في تقليل التوتر والشعور بالهدوء. كما أنه مفيد للأشخاص الذين يعانون من مرض الزهايمر.

يساعد في التحكم بنسبة السكر في الدم

الشاي الأزرق، بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، صحي ومفيد جداََ لمرضى السكري، حيث يساعد في السيطرة على مستوى السكر في الدم. كما أنه يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري.

يحسن البصر

يعتبر هذا الشاي من أفضل المشروبات التي تحافظ على صحة العين. كما أنه يمنع حدوث مشاكل الرؤية وهذا يشمل الحساسية للضوء وعدم وضوح الرؤية.

طريقة تحضير الشاي الأزرق

لتحضير هذا الشاي، كل ما عليك فعله هو إتباع هذه الخطوات: