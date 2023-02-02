“نغم طلال مداح” ورد فعل غريب لحظة لقاءها شبيه والدها في حفل صوت الأرض (فيديو)

وطن – تداول ناشطون مقطع فيديو من كواليس حفل ليلة صوت الأرض بالسعودية، ظهرت خلاله “نغم” ابنة الفنان السعودي الراحل طلال مداح، خلال لقاءها بشبيه والدها وقد تأثرت لحظة لقائه، في لقطة أثارت تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

نغم طلال مداح تلتقي شبيه والدها

والتقت نغم طلال مداح شبيه والدها ضمن كواليس حفل ليلة صوت الأرض الذي أحياه عدد من الفنانين العرب بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه.

نغم بنت طلال مداح مع شبيه أبوها في #ليله_طلال_مداح 💔

اللي ينتقدها على المصافحة

أحس شعور غريب جاها حسّت بشعور الأب، أنا متأكدة أنها مافكرت زي تفكيركم أبد 💔💔 pic.twitter.com/UXqs7hjAkb — YA (@Yusra__7) February 2, 2023

وظهرت نغم طلال مداح وهي تلتقي شبيه والدها وقد بدأت تكتشف ملامح الشبه بينه وبين والدها.

وبدت عليها ملامح الارتباك والتأثر في تلك اللحظة ولكن البسمة والضحكة لم تفارق وجهها، حتى أنها عبّرت عن توترها من خلال الكلمات، فأخبرت شبيه والدها بأنها متوترة فعلاً.

نغم بنت طلال مداح مع شبيه أبوها في ليلة صوت الأرض ،، pic.twitter.com/LL3PxTO9ZA — Mohammad (@mohammad85_a) February 2, 2023

وشارك في حفل ليلة صوت الأرض، التي أقيمت في الرياض أمس الأربعاء، عديد نجوم العرب من مختلف الدول العربية لتكريم الفنان السعودي الراحل طلال مداح، و التقوا على مسرح محمد عبده في الرياض.

إلى ذلك فقد أثار لقاء نغم طلال مداح مع شبيه والدها، موجة تفاعل واسعة معها بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بعد اكثر من 20 سنة pic.twitter.com/C40T9Q1TaW — 𝓛𝓤𝓕𝓕𝓨 (@0_F_0) February 2, 2023

نغم طلال مداح تثير جدلا وانتقادات واسعة

قال أحد المعلقين على اللقاء “لو فيها خير ما كان خلتهم يسوون ذكرى وفاة لأبوها ويشغلون اغانيه وياخذ ذنوب بقبره وهو ميت بدال ما يترحمون عليه ويدعون له يسمعون اغانيه والله محد بيتعاطف معها لأن وش بيفيد ان لقت شبيهه او لا مافيه شي يوصله غير الدعاء الله يرحمه بس ولا يبلانا ناس الصدق مدري صايره الله لا يقسي قلوبنا”.

لو فيها خير ما كان خلتهم يسوون ذكرى وفاة لأبوها ويشغلون اغانيه وياخذ ذنوب بقبره وهو ميت بدال ما يترحمون عليه ويدعون له يسمعون اغانيه والله محد بيتعاطف معها لأن وش بيفيد ان لقت شبيهه او لا مافيه شي يوصله غير الدعاء الله يرحمه بس ولا يبلانا ناس الصدق مدري صايره الله لا يقسي قلوبنا — % (@i__9i7) February 2, 2023

وقال آخر “مقوي قلبها انا مرة شفت شبيهة امي الله يرحمها في عيادة انهرت من البكاء والدكتور ساعة وهو يهدي فية وهذا حالي انهار كل ماشفت جارات امي وصديقاتها الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته”.

مقوي قلبها انا مرة شفت شبيهة امي الله يرحمها في عيادة انهرت من البكاء والدكتور ساعة وهو يهدي فية وهذا حالي انهار كل ماشفت جارات امي وصديقاتها الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته — رهف 369 ⚓️ (@rhf27630077) February 2, 2023

فيما انتقد آخرون هذا اللقاء وجاء في أحد التعليقات “كان بفلوس الحفله بنو له مسجد ينفعه في اخرته او اي عمل خيري يكسبو الاجر هم وهو الله يرحمه ويغفر له”.

كان بفلوس الحفله بنو له مسجد ينفعه في اخرته او اي عمل خيري يكسبو الاجر هم وهو الله يرحمه ويغفر له — N.D.A (@nda_alghamdi15) February 2, 2023

وكانت الهيئة العامة للترفيه، بقيادة المستشار بالديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ، احتفت بحفل ليلة صوت الأرض، منذ أشهر واستدعت عشرات الفنانين من مختلف الدول العربية لإحيائها.