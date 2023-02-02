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“نغم طلال مداح” ورد فعل غريب لحظة لقاءها شبيه والدها في حفل صوت الأرض (فيديو)

نغم طلال مداح حضرت حفل صوت الأرض الذي نظمته الهيئة العامة للترفيه لاحياء ذكرى والدها

فهمي الورغمي
كتب فهمي الورغمي
طلال مداح صوت الارض watanserb.com
نغم طلال مداح تلتقِ شبيه والدها في حفل صوت الأرض

وطن – تداول ناشطون مقطع فيديو من كواليس حفل ليلة صوت الأرض بالسعودية، ظهرت خلاله “نغم” ابنة الفنان السعودي الراحل طلال مداح، خلال لقاءها بشبيه والدها وقد تأثرت لحظة لقائه، في لقطة أثارت تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

نغم طلال مداح تلتقي شبيه والدها

والتقت نغم طلال مداح شبيه والدها ضمن كواليس حفل ليلة صوت الأرض الذي أحياه عدد من الفنانين العرب بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه.

وظهرت نغم طلال مداح وهي تلتقي شبيه والدها وقد بدأت تكتشف ملامح الشبه بينه وبين والدها.

وبدت عليها ملامح الارتباك والتأثر في تلك اللحظة ولكن البسمة والضحكة لم تفارق وجهها، حتى أنها عبّرت عن توترها من خلال الكلمات، فأخبرت شبيه والدها بأنها متوترة فعلاً.

وشارك في حفل ليلة صوت الأرض، التي أقيمت في الرياض أمس الأربعاء، عديد نجوم العرب من مختلف الدول العربية لتكريم الفنان السعودي الراحل طلال مداح، و التقوا على مسرح محمد عبده في الرياض.

نغم طلال مداح حفل صوت الارض
حفل ليلة صوت الارض لتكريم الفنان السعودي الراحل طلال مداح

إلى ذلك فقد أثار لقاء نغم طلال مداح مع شبيه والدها، موجة تفاعل واسعة معها بين النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

طلال مداح حفل صوت الارض
طلال مداح وابنته نغم

نغم طلال مداح تثير جدلا وانتقادات واسعة

قال أحد المعلقين على اللقاء “لو فيها خير ما كان خلتهم يسوون ذكرى وفاة لأبوها ويشغلون اغانيه وياخذ ذنوب بقبره وهو ميت بدال ما يترحمون عليه ويدعون له يسمعون اغانيه والله محد بيتعاطف معها لأن وش بيفيد ان لقت شبيهه او لا مافيه شي يوصله غير الدعاء الله يرحمه بس ولا يبلانا ناس الصدق مدري صايره الله لا يقسي قلوبنا”.

وقال آخر “مقوي قلبها انا مرة شفت شبيهة امي الله يرحمها في عيادة انهرت من البكاء والدكتور ساعة وهو يهدي فية وهذا حالي انهار كل ماشفت جارات امي وصديقاتها الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته”.

فيما انتقد آخرون هذا اللقاء وجاء في أحد التعليقات “كان بفلوس الحفله بنو له مسجد ينفعه في اخرته او اي عمل خيري يكسبو الاجر هم وهو الله يرحمه ويغفر له”.

وكانت الهيئة العامة للترفيه، بقيادة المستشار بالديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ، احتفت بحفل ليلة صوت الأرض، منذ أشهر واستدعت عشرات الفنانين من مختلف الدول العربية لإحيائها.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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