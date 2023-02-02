الخميس, فبراير 2, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنارغم الرفاهية الفائقة.. رونالدو حزين ولم يتكيف مع أجواء السعودية.. ماعلاقة جورجينا؟
حياتنا

رغم الرفاهية الفائقة.. رونالدو حزين ولم يتكيف مع أجواء السعودية.. ماعلاقة جورجينا؟

يكسب كريستيانو رونالدو 200 مليون دولار سنويًا ويعيش حياة رفاهية تفوق الخيال

كتب خالد الأحمد
حياة رونالدو في السعودية watanserb.com
رونالدو في السعودية بعد انضمامه رسميا لنادي النصر
- Advertisement -

وطن – كشفت تقارير صحفية، عن عدم تأقلم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، مع الأجواء الجديدة في المملكة العربية السعودية حتى الآن، بسبب اختلاف الظروف عن العادات الأوروبية بشكل كبير.

كريستيانو رونالدو غير مرتاح في السعودية

وانتقل رونالدو للعيش في السعودية هو وعائلته، بعد الانتقال إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال رونالدو إنه رفض “العديد من الأندية” حول العالم لإكمال واحدة من أكثر الانتقالات إثارة للدهشة في تاريخ الرياضة والتي أكسبته ما يصل إلى 200 مليون دولار سنويًا وحياة رفاهية تفوق الخيال.

صحيفة “أكسبريس” البريطانية، كشفت أن الظروف المناخية المختلفة عن أوروبا، بالإضافة إلى الروتين المهني في المملكة، بإقامة التدريبات مساءً عكس أوروبا أمور جعلته لا يشعر بالسعادة.

ويحاول رونالدو التأقلم على الأجواء الجديدة عليه، والتغلب على تلك العقبات، لكي يتمكن من الاستمرار مع فريقه النصر وتحقيق أهدافه خلال الفترة المقبلة.

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نشرت مطلع كانون الثاني الماضي صور قصر رونالدو الجديد في العاصمة السعودية “الرياض”، بعد انتقاله إلى صفوف النصر السعودي في سوق الانتقالات الشتوية (الميركاتو) الحالية، بصفقة تاريخية وقياسية بلغت نحو 200 مليون يورو.

- Advertisement -

وأشارت الصحيفة إلى أن “قصر كريستيانو رونالدو الجديد في العاصمة السعودية الرياض، يضم 8 غرف نوم، ومسبح بحجم أولمبي، مع وجود مكان مخصص لاستقبال الزوار. مع وجود شلالات صناعية بالداخل، ومناطق خضراء واسعة في فناء المنزل”.

وبحسب المصدر يبلغ سعره نحو 14 مليون يورو (أي ما يعادل 56 مليون ريال سعودي وسيستمع رونالدو برفقة أسرته بحياة من الرفاهية تحت أشعة الشمس. ليصبح أحد أبرز المقيمين في المملكة العربية السعودية الرياض ”.

كريستيانو رونالدو لا يُقدم أداءا جيداً مع النصر السعودي

وظهر رونالدو بقميص نادي النصر في مباراتين حتى الآن، أمام الاتفاق في دوري روشن للمحترفين، ثم أمام الاتحاد بكأس السوبر السعودي، ولكنه لم يقدم الإضافة التي ينتظرها الجميع منه حتى الآن.

حياة رونالدو في السعودية
ظهر رونالدو بقميص نادي النصر في مباراتين حتى الآن

وقال “ماجد عبد الله “لاعب نادي النصر لمواقع محلية إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لم ولن يقدم المستوى المنتظر منه رفقة الفريق الأصفر، إلا بعد مساعدة زملائه المحليين بالفريق.

وواصل: “لن يتمكن رونالدو من فعل أي شيء بمفرده، والجهد المبذول من اللاعبين المحليين حتى الآن غير كافي، ويجب مساندة الأيقونة البرتغالية أكثر من ذلك”.

وقال عبد الله خلال تصريحات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “صفقة رونالدو رائعة للنصر بكل تأكيد، ولكن يجب على اللاعبين المحليين مساعدته”.

يُذكر أن عارضة الأزياء الأرجنتينة جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد انتقلت للإقامة معه في السعودية.

وكانت تقارير صحفية أكدت منذ فترة عدم رغبة جورجينا رودريغيز في الانتقال إلى السعودية، لأسباب كثيرة لعل أولها نمط المعيشة المحافظ إلى حد ما، الذي لم تتعود عليه، ولكن أيضاً بسبب ابتعادها عن عائلتها وصديقاتها.

المصدرأكسبريس + مواقع محلية سعودية - ترجمة وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
رياضة

أبرز 10 صفقات قوية بعد إغلاق سوق انتقالات الميركاتو الشتوي (صور)

حياتنا

تدريبات عنيفة لرونالدو بصالة ألعاب النصر تكشف عن قوة بدنية هائلة (شاهد)

رياضة

غارسيا يثير الجدل حول مستقبل رونالدو مع النصر السعودي

حياتنا

هدية النصر لـ رونالدو.. ساعة من التسافوريت النادر بألوان العلم السعودي بسعر لا يصدق!

حياتنا

رونالدو يعرض طائرته الخاصة للبيع ويطلب هذا الرقم.. ما علاقة جورجينا؟

حياتنا

فيديو لمشجعين سعوديين يدوسون قميص “رونالدو” بأقدامهم يثير الجدل! (شاهد)

حياتنا

فستان جورجينا في عيد ميلادها بمطعم شهير بالرياض يطمئن السعوديات على أجسادهن (فيديو)

رياضة

ماذا قدم في كأس العالم ؟! أجيبوني.. فيدال يُهاجم كريستيانو رونالدو

حياتنا

ظهرت بملابس مثيرة.. تجمهر كبير حول عاشقة رونالدو السعودية (فيديو)

رياضة

مفاجأة.. كريستيانو رونالدو مهددٌ بالإيقاف مع النصر السعودي

رياضة

كريستيانو رونالدو يتسبب في ارتفاع أسعار تذاكر مباريات الدوري السعودي

الهدهد

سعودي يقارن راتبه مع ما يتقاضاه رونالدو مع نادي النصر (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

السيدة الجليلة وإطلالة مميزة خلال افتتاح أول مركز للتوحد في سلطنة عُمان (شاهد)

الأمير هاري يتهم الأمير ويليام بخرق القواعد الملكية.. ماذا نعرف عن “إيتيكت” العائلة المالكة!

في الذكرى الأولى لسقوطه في البئر.. والدة ريان تُرزق بمولود جديد (فيديو)

جنس فموي ولحظات مثيرة داخل أحد قطارات لندن والشرطة تلاحق المتورطين (شاهد)

السودان.. البرهان يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي ومصادر عبرية تتحدث عن “تطبيع رسمي”

بعد تبريرات الإتحاد الفلسطيني.. بندر بن سلطان يستفز الفلسطينيين بتصريحات مثيرة للجدل

“نغم طلال مداح” ورد فعل غريب لحظة لقاءها شبيه والدها في حفل صوت الأرض (فيديو)

تونس.. حالة نادرة جداً لطفل يحمل شقيقه التوأم داخل بطنه (شاهد)

تزايد مخيف لحوادث سرقة الطعام في مصر وسط “سخرية” الإعلام و”إنكار” السيسي (شاهد)

موقع فرنسي.. فضائح تُلاحق القائد العام للشرطة الجزائرية.. وتبون “نُصح” بعدم إقالته

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC