رغم الرفاهية الفائقة.. رونالدو حزين ولم يتكيف مع أجواء السعودية.. ماعلاقة جورجينا؟

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وطن – كشفت تقارير صحفية، عن عدم تأقلم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، مع الأجواء الجديدة في المملكة العربية السعودية حتى الآن، بسبب اختلاف الظروف عن العادات الأوروبية بشكل كبير.

كريستيانو رونالدو غير مرتاح في السعودية

وانتقل رونالدو للعيش في السعودية هو وعائلته، بعد الانتقال إلى نادي النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال رونالدو إنه رفض “العديد من الأندية” حول العالم لإكمال واحدة من أكثر الانتقالات إثارة للدهشة في تاريخ الرياضة والتي أكسبته ما يصل إلى 200 مليون دولار سنويًا وحياة رفاهية تفوق الخيال.

صحيفة “أكسبريس” البريطانية، كشفت أن الظروف المناخية المختلفة عن أوروبا، بالإضافة إلى الروتين المهني في المملكة، بإقامة التدريبات مساءً عكس أوروبا أمور جعلته لا يشعر بالسعادة.

ويحاول رونالدو التأقلم على الأجواء الجديدة عليه، والتغلب على تلك العقبات، لكي يتمكن من الاستمرار مع فريقه النصر وتحقيق أهدافه خلال الفترة المقبلة.

وكانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نشرت مطلع كانون الثاني الماضي صور قصر رونالدو الجديد في العاصمة السعودية “الرياض”، بعد انتقاله إلى صفوف النصر السعودي في سوق الانتقالات الشتوية (الميركاتو) الحالية، بصفقة تاريخية وقياسية بلغت نحو 200 مليون يورو.

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وأشارت الصحيفة إلى أن “قصر كريستيانو رونالدو الجديد في العاصمة السعودية الرياض، يضم 8 غرف نوم، ومسبح بحجم أولمبي، مع وجود مكان مخصص لاستقبال الزوار. مع وجود شلالات صناعية بالداخل، ومناطق خضراء واسعة في فناء المنزل”.

وبحسب المصدر يبلغ سعره نحو 14 مليون يورو (أي ما يعادل 56 مليون ريال سعودي وسيستمع رونالدو برفقة أسرته بحياة من الرفاهية تحت أشعة الشمس. ليصبح أحد أبرز المقيمين في المملكة العربية السعودية الرياض ”.

كريستيانو رونالدو لا يُقدم أداءا جيداً مع النصر السعودي

وظهر رونالدو بقميص نادي النصر في مباراتين حتى الآن، أمام الاتفاق في دوري روشن للمحترفين، ثم أمام الاتحاد بكأس السوبر السعودي، ولكنه لم يقدم الإضافة التي ينتظرها الجميع منه حتى الآن.

وقال “ماجد عبد الله “لاعب نادي النصر لمواقع محلية إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لم ولن يقدم المستوى المنتظر منه رفقة الفريق الأصفر، إلا بعد مساعدة زملائه المحليين بالفريق.

وواصل: “لن يتمكن رونالدو من فعل أي شيء بمفرده، والجهد المبذول من اللاعبين المحليين حتى الآن غير كافي، ويجب مساندة الأيقونة البرتغالية أكثر من ذلك”.

وقال عبد الله خلال تصريحات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “صفقة رونالدو رائعة للنصر بكل تأكيد، ولكن يجب على اللاعبين المحليين مساعدته”.

يُذكر أن عارضة الأزياء الأرجنتينة جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قد انتقلت للإقامة معه في السعودية.

وكانت تقارير صحفية أكدت منذ فترة عدم رغبة جورجينا رودريغيز في الانتقال إلى السعودية، لأسباب كثيرة لعل أولها نمط المعيشة المحافظ إلى حد ما، الذي لم تتعود عليه، ولكن أيضاً بسبب ابتعادها عن عائلتها وصديقاتها.