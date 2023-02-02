تغييرات جديدة تطرأ على قواعد تقنية الVAR.. تعرف عليها

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وطن- كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، السويسري جياني إنفانتينو، عن تغييرات جديدة طرأت على قواعد استخدام تقنية الفيديو (VAR)، سيتم تطبيقها خلال بطولة كأس العالم للأندية 2023، المقامة حالياً في دولة المغرب.

وقال رئيس الفيفا إنفانتينو، في منشور كتبه عبر حسابه على موقع (الانستغرام)، ” رسالة مهمة لجميع مشجعي كرة القدم، من الذين يرغبون في تعزيز وضوح قرارات التحكيم”.

تغييرات جديدة على قواعد تقنية الVAR

وتابع السويسري جياني إنفانتينو حديثه بشأن تغييرات طرأت على قواعد التعامل من قبل حكم الساحة مع تقنية الفيديو (VAR)، ” سنرى في بطولة كأس العالم للأندية، تغييراً مهماً بشأن كيفية إبلاغ الحكام بالقرارات المتعلقة بتقنية الفيديو المساعد الVAR خلال المباراة”.

كما واستكمل، ” للمرة الأولى سيتحدث حكم الساحة أمام الجماهير المتواجدة داخل مدرجات ملعب المباراة، وكذلك المشاهدين عبر شاشات التلفزة، من خلال الميكرفون، من أجل توضيح أسباب اتخاذ القرار بمساعدة حكام المتواجدين في غرفة الفيديو المساعد الVAR”.

سيدخل بروتوكول جديد على قواعد استخدام الفار وسيبدأ استخدامه في كأس العالم للاندية وهو

سيتمكن الأشخاص الموجودون في الملعب والمشاهدون من الاستماع إلى الحوار بين حكم الساحة وحكام الفار pic.twitter.com/vPgiO2eGU3 — Talha Ahmad – طلحة أحمد (@TalhaAhmad81) January 31, 2023

وختم حديثه، ” سيكون هذا الأمر بشكل تجريبي في بطولة كأس العالم للأندية، نريد دائماً تحسين ووضع قرارات الفيديو. كما نتمنى أن نرغب في ذلك”.

الحكم الصيني فو مينغ يشرح قراره بعد العودة لتقنية الـ VAR حسب الآلية الجديدة التي سيتم تطبيقها بشكل تجريبي لمدة 12 شهر بداية من مونديال الأندية الحالي. pic.twitter.com/KQZj9kz7zv — ابو كِنان (@Ali_binsarea) February 1, 2023

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تطبيق قواعد تقنية الVAR في كأس العالم للأندية 2023

وشهدت مباراة افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2023، بين الأهلي المصري وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، تطبيق استخدام قواعد الVAR الجديدة، من قبل حكم المباراة بالفعل. بعد حديث الحكم مع الجماهير في الملعب عن أسباب طرد أوكلاند سيتي مع نهاية أحداث اللقاء.

وحقق فريق الأهلي المصري المشارك في بطولة كأس العالم للأندية للمرة ال8 في تاريخ البطولة العالمية للأندية، الفوز النظيف بثلاثية دون مقابل، أمام منافسه أوكلاند سيتي النيوزيلندي. ليتأهل بذلك إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

كما وسجل ثلاثية أهداف الأهلي المصري، حسين الشحات ومحمد شريف. وبيرسي تاو داخل مرمى أوكلاند سيتي.

وسيلتقي فريق الأهلي (المارد الأحمر)، السبت. أمام نظيره سوندرز الأمريكي، في دور الربع النهائي من البطولة العالمية للأندية، على ملعب (طنجة) بدولة المغرب.

يذكر بأن بطولة كأس العالم 2023 التي تستضيفها دولة المغرب. بنسختها ال7، التي انطلقت الأربعاء ستتختم فعالياتها في ال11 من شهر فبراير/ شباط الجاري، على ملعب (ستاد مولاي عبد الله).