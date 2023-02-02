بأمر ملكي.. تعيين السياري محافظًا جديدًا للمركزي السعودي.. ماعلاقة الفيدرالي الأمريكي!

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وطن – أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، أمرا ملكيا يقضي بإعفاء محافظ البنك المركزي السعودي الحالي “فهد بن عبد الله بن عبد اللطيف المبارك” وتعيين مكانه “أيمن بن محمد بن سعود السياري” بمرتبة وزير.

تعيين محافظ جديد للبنك المركزي السعودي

ونشرت وسائل إعلام سعودية قرار تعيين محافظ البنك المركزي السعودي الجديد، أيمن بن محمد بن سعود السياري خلفا لفهد بن عبد الله بن عبد اللطيف المبارك.

#أمر_ملكي: يعفى معالي الدكتور / فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظ البنك المركزي السعودي من منصبه، ويعين معالي الأستاذ / ايمن بن محمد بن سعود السياري محافظاً للبنك المركزي السعودي بمرتبة وزير.#واس pic.twitter.com/E3hOgIkKQR — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 2, 2023

ويأتي هذا القرار، بحسب ما أفادت ذات المصادر، على خلفية قرار رفع الفائدة الذي أصدره البنك المركزي السعودي أمس الأربعاء.

حيث أعلن البنك المركزي السعودي، أمس الأربعاء، رفع معدل الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية أي 25 نقطة أساس.

قرار #البنك_المركزي_السعودي بشأن معدل اتفاقيات إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس.https://t.co/hUoF0Ry8S6 pic.twitter.com/RxzsjLa3Zo — SAMA | البنك المركزي السعودي (@SAMA_GOV) February 1, 2023

المركزي السعودي يتفاعل مع قرارات الفيدرالي الأمريكي

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يُذكر أن قرار المركزي السعودي، هو تفاعل مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع معدل الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية ليتراوح بين 4.5 و4.75% لكبح الضغوط التضخمية التي يتعرض لها اقتصاد الولايات المتحدة.

وعلى خلفية رفع الفيدرالي الأمريكي لمعدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، تراجع مؤشر “داوجونز” الرئيسي بالبورصة الأمريكية في التعاملات المتأخرة بمقدار 337 نقطة بما يعادل 0.99 في المائة ليصل إلى مستوى 33748 نقطة، فيما انخفض مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” الأوسع نطاقا بمقدار 20 نقطة بنسبة 0.49 في المائة مسجلا مستوى 4055 نقطة.

#عاجل

مؤشرات الأسهم الأميركية تنهي جلسة الأربعاء على مكاسب لتمحو خسائر بداية الجلسة، رغم قيام الفيدرالي برفع الفائدة 25 نقطة أساس ناسداك المركب ارتفع 2% عند 11,816 نقطة، كما ارتفع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1% عند 4,119 نقطة، وأغلق داو جونز على مكاسب طفيفة 8 نقاط#اقتصاد_الشرق pic.twitter.com/7tyr80pYL4 — Asharq Business اقتصاد الشرق (@AsharqBusiness) February 1, 2023

كما تراجع مؤشر “ناسداك” التكنولوجي بمقدار 39 نقطة بنسبة 0.34 في المائة ليصل إلى 11545 نقطة.

وفي سوق الطاقة، انخفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي بمقدار 2.44 دولار بما نسبته 3.09 في المائة لتبلغ 76.43 دولار للبرميل، بالنسبة لأمس الأربعاء 01 فبراير 2023.

ورجح مراقبون بأن قرار الملك سلمان بإقالة محافظ البنك المركزي الحالي “فهد بن عبد الله بن عبد اللطيف المبارك” وتعيين مكانه “أيمن بن محمد بن سعود السياري” بمرتبة وزير، هو تفاعل مباشر مع قرار المركزي أمس الأربعاء رفع معدل الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية أي 25 نقطة أساس.

توتر في العلاقات الأمريكية السعودية

و تشهد العلاقات الأمريكية السعودية منذ أشهر تراجعا ملحوظا في زخمها الذي اتسمت به لعقود خلت.

ويأتي هذا التراجع بشكل رئيسي على خلفية العلاقات التي وُصفت بـ “المتوترة” بين ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي للمملكة السعودية -محمد بن سلمان- ونظيره الرئيس الأمريكي “جو بايدن”.

يُذكر أن بايدن كان قد وصف، خلال حملته الانتخابية قبل سنوات ( الحزب الديمقراطي)، أن السعودية “دولة منبوذة” وأنه سيُعاقب كل من كان له دخل في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وعلى غرار ملف حقوق الإنسان المثير للجدل في العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، فقد دخلت العلاقة بين الطرفان منذ أشهر في منحى خطير.

حيث قررت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” والدول المنتجة للنفط المتحالفة معها “أوبك بلس” خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، الأمر الذي أثار حالة غير مسبوقة من الهلع والغضب في واشنطن، نظرا لما له من تداعيات سياسية واقتصادية سلبية على الولايات المتحدة وحلفائها والدول المستهلكة للنفط على حد سواء.

جدير بالذكر أن السعودية هي أكبر منتجي النفط حول العالم ولها دور رئيسي -على غرار روسيا- في تحديد خيارات كلا المنظمتين أعلاه.