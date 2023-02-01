الأربعاء, فبراير 1, 2023
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ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول في إطلالة مثيرة وأوضاع بذيئة! (شاهد)

إيفانا نول نشرت صورة لها على الشاطئ بقطعة واحدة فقط تغطي المنطقة الحساسة!

كتب سالم حنفي
إيفانا نول ميامي watanserb.com
ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا نول
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وطن – أعادت ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول، جذب انتبه متابعيها مرة أخرى عندما بعد ظهورها في وضعية بذيئة في شوارع ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول والتي نالت شهرتها كأكثر المشجعين جاذبية وإثارة في مونديال قطر2022، صورا لها عبر “انستغرام” ظهرت فيها بزي مكشوف الظهر، وتؤدي حركات بذيئة في أحد شوارع ميامي.

ايفانا نول ميامي
ايفانا نول في ميامي بزي مكشوف الظهر

وظهرت إيفانا نول مرتدية زيا ضيقا كاد أن ينفجر، مع ملابس داخلية على شكل خيط أظهرتها لتضيف المزيد من الإثارة لمتابعيها.

وفي ظهورها الجديد، أذهلت إيفانا نول متابعيها بقطعة واحدة سوداء ضيقة ساعدت في إظهار شكلها المتعرج، في حين بدت مستمتعة بأشعة الشمس لظهورها كاشفة ظهرها وساقيها.

ايفانا نول ميامي
ايفانا نول بإطلالة مثيرة في ميامي

كما قامت إيفانا نول بربطت شعرها لتكمل إطلالتها بكعب عالي فضي.

 

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ملكة جمال كرواتيا تشارك متابعيها خضوعها لجلسة تدليك لمؤخرتها

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وغالبًا ما تتباهى ملكة جمال كرواتيا السابقة، إبفانا نول بمظهرها الجميل بالصور التي تشاركها مع 3.6 مليون متابع انستغرام.

وقبل أيام، شاركت إيفانا نول متابعيها بمقطع فيديو لها أثناء خضوعها لجلسة مساج لمؤخرتها.

وظهرت إيفانا ترتدي بكيني التايجر، بينما تقوم الأخصائية بتدليك مؤخرتها بجهاز مخصص.

وعلقت الحسناء الكرواتية موجّهةً كلامها لمركز المساج: “شكراً لكم على اعتنائكم بجسدي”.

وقبلها بأيام قليلة، أذهلت ملكة جمال كرواتيا السابقة ايفانا نول، معجبيها على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال إطلالة شبه عارية تماماً.

إيفانان نول في إطلالة عارية

ونشرت الحسناء الكرواتية صورة لها على الشاطئ بقطعة واحدة فقط تغطي المنطقة الحساسة.

وتظهر الصورة إيفانا نول وهي ترتدي قطعة بيكيني زرقاء صغيرة ولا شيء غير ذلك.

ايفانا نول ميامي
ايفانا نول على الشاطئ بقطعة واحدة

واستخدمت الشابة البالغة من العمر 30 عامًا يديها لتغطية نفسها بينما تجلس على كرسي الشاطئ المغمور بالمياه.

 

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المصدرانستغرام - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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