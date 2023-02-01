ملكة جمال كرواتيا إيفانا نول في إطلالة مثيرة وأوضاع بذيئة! (شاهد)

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وطن – أعادت ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول، جذب انتبه متابعيها مرة أخرى عندما بعد ظهورها في وضعية بذيئة في شوارع ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول والتي نالت شهرتها كأكثر المشجعين جاذبية وإثارة في مونديال قطر2022، صورا لها عبر “انستغرام” ظهرت فيها بزي مكشوف الظهر، وتؤدي حركات بذيئة في أحد شوارع ميامي.

وظهرت إيفانا نول مرتدية زيا ضيقا كاد أن ينفجر، مع ملابس داخلية على شكل خيط أظهرتها لتضيف المزيد من الإثارة لمتابعيها.

وفي ظهورها الجديد، أذهلت إيفانا نول متابعيها بقطعة واحدة سوداء ضيقة ساعدت في إظهار شكلها المتعرج، في حين بدت مستمتعة بأشعة الشمس لظهورها كاشفة ظهرها وساقيها.

كما قامت إيفانا نول بربطت شعرها لتكمل إطلالتها بكعب عالي فضي.

View this post on Instagram A post shared by Ivana Knöll (@knolldoll)

ملكة جمال كرواتيا تشارك متابعيها خضوعها لجلسة تدليك لمؤخرتها

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وغالبًا ما تتباهى ملكة جمال كرواتيا السابقة، إبفانا نول بمظهرها الجميل بالصور التي تشاركها مع 3.6 مليون متابع انستغرام.

وقبل أيام، شاركت إيفانا نول متابعيها بمقطع فيديو لها أثناء خضوعها لجلسة مساج لمؤخرتها.

وظهرت إيفانا ترتدي بكيني التايجر، بينما تقوم الأخصائية بتدليك مؤخرتها بجهاز مخصص.

وعلقت الحسناء الكرواتية موجّهةً كلامها لمركز المساج: “شكراً لكم على اعتنائكم بجسدي”.

وقبلها بأيام قليلة، أذهلت ملكة جمال كرواتيا السابقة ايفانا نول، معجبيها على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال إطلالة شبه عارية تماماً.

إيفانان نول في إطلالة عارية

ونشرت الحسناء الكرواتية صورة لها على الشاطئ بقطعة واحدة فقط تغطي المنطقة الحساسة.

وتظهر الصورة إيفانا نول وهي ترتدي قطعة بيكيني زرقاء صغيرة ولا شيء غير ذلك.

واستخدمت الشابة البالغة من العمر 30 عامًا يديها لتغطية نفسها بينما تجلس على كرسي الشاطئ المغمور بالمياه.