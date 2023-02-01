لقتل الجراثيم..كم مرة يجب أن تغسل ملاءات سريرك؟

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وطن-كشفت دراسة استقصائية جديدة شملت 1000 بريطاني أن واحدًا من كل 10 أشخاص ينظف ملاءاته كل شهر بينما يغسل واحد من كل 40 ملاءاته كل شهرين.

كم مرة يجب أن تغسل ملاءات سريرك؟

يزعم خبراء التنظيف أن معظم الناس يجب أن يغسلوا ملاءاتهم مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. ويحتاج بعض الأشخاص إلى غسل ملاءاتهم أكثر إذا كان لديهم حيوانات أليفة أو يعانون من الحساسية والربو.

وفي هذا السياق، تحدثت صحيفة إكسبرس البريطانية مع مجموعة من الخبراء لمعرفة كم مرة يجب أن تغسل فيها ملاءات سريرك.



كشفت الخبيرة لينسي كرومبي المعروفة باسم ملكة التنظيف على الإنستغرام، إن غسل ملاءات السرير “يكفي مرة واحدة في الأسبوع”.



وأشارت إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الحساسية أو حمى القش السيئة أو إذا كانوا مصابين بنزلة برد، يجب عليهم غسل وساداتهم كثيرًا أو تبديلها.

يُعد غسل أغطية الوسائد أسهل بكثير من غسل ملاءات السرير وأغطية الألحفة وأغراض الفراش الأخرى مثل الأغطية.

جراثيم السرير

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خلال أشهر الشتاء، من المهم محاولة الحفاظ على ملاءات السرير نظيفة قدر الإمكان، لأن الجراثيم تنتشر بسهولة في ذلك الوقت.



عندما ننام ننشر الجراثيم دون أن ندرك وهذا يجعل من الصعب على أجسادنا التعافي ويمكن أن تنتقل بسرعة إلى أي شخص آخر ينام معنا في نفس السرير.

من جهته، قال جيمس هيجينز، الرئيس التنفيذي لشركة Ethical Bedding، إن الأشخاص المصابين بنزلة برد أو الأنفلونزا يجب أن يغيروا ملاءات سريرهم كل 72 ساعة.

حيث قال: “عندما تكون مصابًا بنزلة برد أو إنفلونزا، يجب أن تحاول تغيير ملاءات السرير كل 72 ساعة.”

وأضاف:”يمكن للفيروسات أن تبقى داخل ملاءاتك ووسائدك لبعض الوقت، ويمكنك في الواقع نقل الإنفلونزا إلى شريكك من خلال ملاءات الأسرة الخاصة بك، وتجعل من الصعب عليك التعافي أيضًا.”

وتابع بالقول:” لتحسين المناعة أثناء نومك، تأكد من تغيير الملاءات والوسائد كل ثلاثة أيام.”

كيف تمنع وصول الجراثيم إلى سريرك؟

لمنع انتشار الجراثيم، يجب غسل ملاءات السرير كثيرًا بالماء الساخن، حتى لو كانت مصنوعة من قماش شديد الامتصاص.

يمكن بعد ذلك استخدام منظفات الغسيل المضادة للبكتيريا أو مبيض آمن للألوان لتطهير الملاءات بشكل فعال.

وبمجرد غسلها، جفف الملاءات بشكل صحيح إما في مجفف الملابس أو في ضوء الشمس الذي يحتوي على خصائص مطهرة تساعد على قتل أي جراثيم باقية.