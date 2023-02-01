الأربعاء, فبراير 1, 2023
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رياضة

كأس آسيا 2027 في السعودية و10 ملاعب ستستضيف البطولة

السعودية تفوز في ملف استضافة كأس آسيا 2027

كتب فارس أبو شيحة
السعودية تفوز بملف استضافة كأس آسيا 2027 watanserb.com
السعودية تفوز بملف استضافة كأس آسيا 2027
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وطن- أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الأربعاء، عن فوز المملكة العربية السعودية باستضافة بطولة كأس آسيا 2027 بشكل رسمي، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي في المنامة بدولة البحرين.

وجاء ترشيح السعودية لاستضافة بطولة كأس آسيا 2027، بعد سحب دولة الهند طلبها للحصول على حقوق شرف تنظيم البطولة الآسيوية القارية. وهي المرة التي تنجح فيها باستضافة البطولة في تاريخها.

استضافة كأس آسيا 2027 في السعودية

وبحسب تقارير صحفية، بأن المنافسة النهائية كانت بين السعودية والهند على استضافة نسخة بطولة كأس آسيا 2023، بعد انسحاب قطر، عقب نجاحها في الحصول على حقوق استضافة نسخة عام 2023 الجاري بدلاً عن دولة الصين التي اعتذرت عن استضافة البطولة في بلادها.

كما ووقع الاختيار على دولة قطر، من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بعد النجاح الباهر الذي حققته في تنظيم نسخة مونديال كأس العالم 2022، المتوج به منتخب الأرجنتين للمرة الثالثة في تاريخ مسيرتها.

10 ملاعب ستستضيف كأس آسيا 2027

وذكرت تقارير صحيفة سعودية، بأن 10 ملاعب ستقام عليها نسخة بطولة كأس آسيا 2027، وهي كما يلي:

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(1) استاد ملك فهد الدولي ( 80 ألف متفرج).

(2) استاد مرسول بارك (جامعة الملك سعود) ( 25 ألف متفرج).

(3) استاد الأمير فيصل بن فهد ( 44.5 ألف متفرج).

(4) استاد الرياض الجديد ( 22.5 ألف متفرج).

(5) استاد القدية ( 40 ألف متفرج).

(6) استاد جدة “الجوهرة” (59 ألف متفرج).

(7) استاد الأمير عبد الله الفيصل (27 ألف متفرج).

(8) استاد الدمام (40 ألف متفرج).

(9) استاد الأمير محمد بن فهد (30 ألف متفرج).

(10) استاد سعود بن جلوي ( الراكة) (22 ألف متفرج).

ملاعب كأس آسيا 2027 السعودية
ملاعب كأس آسيا 2027 السعودية

ومن الجدير بالذكر، بأن نسخة بطولة كأس آسيا 2023، المقامة في قطر، ستنطلق في 16 من شهر يونيو/ حزيران، كما وستختتم ال16 من شهر يوليو/ تموز القادمين.

المصدروطن + الاتحاد السعودي لكرة القدم + الاتحاد الآسيوي + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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