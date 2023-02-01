خال المبتعث السعودي المغدور الوليد الغريبي يكشف تفاصيل جديدة وصادمة عن الجريمة!

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وطن – كشف محمد بن عبدالله الغريبي، خال الطالب السعودي المغدور في الولايات المتحدة، الوليد بن عبدالله الغريبي تفاصيا جديدة عن جريمة قتل ابن شقيقته على يد جارته الأمريكية قبل أيام.

وقال محمد الغريبي في تصريحات لصحيفة “سبق” السعودية إن “الوليد قُتِل على يد جارته في المبنى نتيجة طيبته وحبه لتقديم المساعدة للآخرين، والقاتلة تبلغ من العمر 19 عامًا وقدِمت للسكن في المبنى الذي يسكن فيه الوليد؛ لتسكن في إحدى الغرف لمدة 18 يومًا فقط، والمبنى الذي يسكنان فيه يتكون من عدة غرف بحمام ومطبخ مشترك”.

الجريمة وقعت الإثنين 23 يناير

وأوضح أنه “في يوم الإثنين 23 يناير جاءت القاتلة لغرفة الوليد وأخبرته بأنها تريد الرحيل، وطلبت منه الصعود معها لغرفتها في الدور الثالث؛ لحمل حقيبتها وإنزالها للسيارة بالأسفل، فذهب معها للدور الثالث، وعند وصوله قرب غرفتها طعنته بسكين في عنقه عدة طعنات، ثم سحبته وأغلقت عليه دورة المياه المشتركة”.

وأردف: “هجوم القاتلة على الوليد أحدث جلبةً وصوتًا، مما حدا بأحد الجيران في المبنى بالاتصال بمالكة المبنى، وعلى الفور حضرت مالكة المبنى، وعند صعودها تفاجأت بأن القاتلة تقوم بتنظيف المكان، فسألتها عن سبب ذلك، فأجابتها بأنها تنظّف المكان من آثار كلبها وفضلاته، لتسلم الغرفة نظيفة قبل رحيلها، ثم نزلت وهربت”.

لحظة اكتشاف الجريمة

وأضاف: “لاحظت مالكة المبنى أن دورة المياه مغلقة، فطرقت باب دورة المياه فلم يجبها أحد، فحاولت فتح دورة المياه فلم تستطع فتحها إلا بعد عدة محاولات، لتجد الوليد غارقًا في دمائه، فحاولت إسعافه، ولكنه فارق الحياة، رحمه الله”، مشيرًا إلى أن “القاتلة سرقت غرفة الوليد وهربت ببعض حاجياته الثمينة الخفيفة، ولكن السلطات تمكنت من القبض عليها فيما بعد، بفضل الله ثم بفضل جهود ومتابعة سفارة خادم الحرمين الشريفين”.

نفي ما تم تداوله عن الضحية

ونوه خالد “الغريبي” إلى أنهم “طالعوا بعض المعلومات المغلوطة تتحدث عن أن الوليد الغريبي قد أعلن عن بيع بعض حاجياته، وهذا الكلام عارٍ من الصحة لاسيما وأن تخرجه تبقى عليه 3 أشهر، فكيف يبيع أثاثه وهو لا يزال باقيًا هناك تلك الفترة”.

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وتابع يقول: “الطالب كان ذا خلق عالٍ ومعاملة حسنة مع الجميع بشهادة مدير الجامعة التي يدرس فيها، والمشرف على دراسته، وصاحبة السكن، حيث اتصلوا بوالده مقدمين له العزاء متأثرين بما حدث، مُثْنِين على تعامل الوليد معهم ودماثة أخلاقه وحبه لتقديم المساعدة للآخرين”.

وحول جهود المملكة في القضية، قال خال الطالب المغدور: “تولت سفارة المملكة بأمريكا والقنصلية متابعة القضية منذ الساعات الأولى؛ حيث حظيت الحادثة بمتابعة سفيرة خادم الحرمين الشريفين بأمريكا الأميرة ريما بنت بندر بن عبدالعزيز منذ علمها بالخبر، وقامت في حينها بالاتصال بوالد الفقيد وتعزيته، مؤكدة وقوف السفارة معهم وتقديم كل ما يحتاجونه، كما تواصل القنصل وأعضاء القنصلية مع والده مقدمين العزاء له في مصابه الجلل”.

تحرك السفارة السعودية في الولايات المتحدة

وكانت السفارة السعودية في الولايات المتحدة قد اعلنت يوم 28 يناير/كانون الثاني الماضي إنها تابعت “ببالغ الحزن والأسى ومنذ اليوم الأول وبالتنسيق مع القنصلية العامة للمملكة في نيويورك ملابسات مقتل المواطن الوليد عبد الله الغريبي في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية”.

تلقت السفارة بألم خبر وفاة الطالب الوليد الغريبي. وقامت سمو السفيرة بالتواصل مع ذوي الفقيد لتعزيتهم، مؤكدة ان السفارة والقنصلية في نيويورك تتابعان تطورات الحادث المؤسف مع الجهات الأمنية.نسأل الله العلي القدير أن يغفر للفقيد وأن يلهم اهله الصبر والسلوان. https://t.co/FBL5k8CnxL — Saudi Embassy (@SaudiEmbassyUSA) January 28, 2023

القبض على الجانية

من جانبها، كشفت شبكة “ABC27” الامريكية، أن شرطة فيلادلفيا ألقت القبض على امرأة من جورجيا فيما يتعلق بحادث الطعن المميت للمغدور “الغريبي”.

وقلت إن الشرطة استجابت الشرطة للمربع 300 من شارع Hansberry في 23 يناير الساعة 11:50 صباحًا لشخص يصرخ، حيث عثرت الشرطة والمسعفون على رجل أبيض يبلغ من العمر 25 عامًا في الحمام بالطابق الثالث مصابًا بطعنة في الرقبة، موضحة أن الضحية هو الوليد الغريبي.

وقالت الشرطة إن نيكول ماري رودجرز البالغة من العمر 19 عامًا محتجزة الآن، وتم توجيه التهم لها بالقتل والسرقة والسطو.