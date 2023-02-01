الأربعاء, فبراير 1, 2023
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تجسس وعمولات وأشياء أخرى.. القصة الكاملة لاتهام شمايل الصباح بجرائم فساد

لجنة تحقيق استمعت إلى أقوال شمايل الصباح بعد تورطها في العشرات من جرائم الفساد في وزارة الدفاع الكويتية

كتب خالد السعدي
شمايل الصباح watanserb.com
شمايل الصباح وكيل مساعد بوزارة الدفاع الكويتية
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وطن – أثيرت حالة من الغضب في الكويت، بعد الكشف عن تورط الكويتية شمايل الصباح التي تعمل وكيل مساعد بوزارة الدفاع في جرائم فساد.

وقالت مصادر كويتية، إن شمايل متورطة في العشرات من جرائم الفساد في وزارة الدفاع الكويتية، من بينها شراء صفقات أسلحة وذخائر، مثل صفقة مصنع الذخيرة نورينكو.

ومن بين ما سُميت بفضائح الفساد أيضا، التعاقد مع شركة بيرقدار التركية وشركات أسلحة عالمية، إذ كانت كل هذه الصفقات تتم عبر شـمايل الصباح وبدون رقابة من لجان عسكرية مختصة.

وتحدثت المصادر في الكويت، عن أنه يتم التعاقد مع الشركات العالمية بشكل مباشر مقابل عمولات طائلة بملايين الدنانير، اتُهمت شمـايل بالحصول عليها بطرق غير شرعية.

شمايل الصباح
شمايل الصباح أول امرأة كويتية تتقلد منصب وكيل وزارة مساعد في وزارة الدفاع

كما أن شمايل متورطة بالتجسس على الهواتف الخاصة بموظفين وقيادات عسكرية في وزارة الدفاع، عبر من يُوصف بـ”ذراعها” الأيمن والمعروف بالمقدم ماجد والذي تم انتهاء تكليفه.

أثارت هذه القضايا حالة من الغضب سواء على المستوى الشعبي أو النيابي، ما دفع الحكومة لتشكيل لجنة للتحقيق في عقدي طائرات الكاراكال.

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لجنة التحقيق تستمع إلى شمايل الصباح

وأمس الثلاثاء، واصلت لجنة التحقيق مناقشة عقد طائرات الكاراكال العمودية وعقد طائرات اليوروفايتر، حيث استمعت لملاحظات وردود من شمايل الصباح، ومنى عبد العزيز العتيقي، اللتين حضرتا الاجتماع نيابة عن وزارة الدفاع.

وكانت شمايل الصباح، قد وُصفت بأنها دخلت التاريخ كونها أول امرأة كويتية تتقلد منصب وكيل وزارة مساعد في وزارة الدفاع، وذلك عندما اتُخذ هذا القرار في سبتمبر 2021.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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