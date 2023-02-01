تجسس وعمولات وأشياء أخرى.. القصة الكاملة لاتهام شمايل الصباح بجرائم فساد

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وطن – أثيرت حالة من الغضب في الكويت، بعد الكشف عن تورط الكويتية شمايل الصباح التي تعمل وكيل مساعد بوزارة الدفاع في جرائم فساد.

وقالت مصادر كويتية، إن شمايل متورطة في العشرات من جرائم الفساد في وزارة الدفاع الكويتية، من بينها شراء صفقات أسلحة وذخائر، مثل صفقة مصنع الذخيرة نورينكو.

ومن بين ما سُميت بفضائح الفساد أيضا، التعاقد مع شركة بيرقدار التركية وشركات أسلحة عالمية، إذ كانت كل هذه الصفقات تتم عبر شـمايل الصباح وبدون رقابة من لجان عسكرية مختصة.

وتحدثت المصادر في الكويت، عن أنه يتم التعاقد مع الشركات العالمية بشكل مباشر مقابل عمولات طائلة بملايين الدنانير، اتُهمت شمـايل بالحصول عليها بطرق غير شرعية.

كما أن شمايل متورطة بالتجسس على الهواتف الخاصة بموظفين وقيادات عسكرية في وزارة الدفاع، عبر من يُوصف بـ”ذراعها” الأيمن والمعروف بالمقدم ماجد والذي تم انتهاء تكليفه.

أثارت هذه القضايا حالة من الغضب سواء على المستوى الشعبي أو النيابي، ما دفع الحكومة لتشكيل لجنة للتحقيق في عقدي طائرات الكاراكال.

حقائق صادمة// حقيقة الفاسدة شمايل أحمد الخالد – فضيحة من العيار الثقيل في وزارة الدفاع كشفها المغرد ضرار@Dhirar21

( شاهد التفاصيل ) #الكويت#مجلس_الوزراء pic.twitter.com/G2Dm944nb6 — الفنطاس فيديو (@FNTASKW) January 31, 2023

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لجنة التحقيق تستمع إلى شمايل الصباح

وأمس الثلاثاء، واصلت لجنة التحقيق مناقشة عقد طائرات الكاراكال العمودية وعقد طائرات اليوروفايتر، حيث استمعت لملاحظات وردود من شمايل الصباح، ومنى عبد العزيز العتيقي، اللتين حضرتا الاجتماع نيابة عن وزارة الدفاع.

واصلت لجنة التحقيق البرلمانية اليوم مناقشة عقد طائرات الكاراكال العمودية وعقد طائرات اليوروفايتر، حيث استمعت لملاحظات وردود من د. شمايل أحمد الخالد الصباح، ومنى عبد العزيز العتيقي، اللتين حضرتا الاجتماع نيابة عن وزارة الدفاع. pic.twitter.com/qmxz7pMCCu — صحيفة اليوم السابع الكويتية (@elyoom7) January 31, 2023

وكانت شمايل الصباح، قد وُصفت بأنها دخلت التاريخ كونها أول امرأة كويتية تتقلد منصب وكيل وزارة مساعد في وزارة الدفاع، وذلك عندما اتُخذ هذا القرار في سبتمبر 2021.