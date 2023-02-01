الأربعاء, فبراير 1, 2023
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بعد سنوات من التقاضي.. القطرية وإيرباص تُنهيان الخلاف بـ “تسوية ودية”.. لماذا الآن؟

تنهي التسوية الودية خلافا بلغت قيمة التعويضات فيه ملياري دولار قبل جلسة محاكمة كانت مقررة في يونيو/ حزيران المقبل المقبل

كتب فهمي الورغمي
الخطوط الجوية القطرية و إيرباص الأوروبية watanserb.com
الخطوط الجوية القطرية و إيرباص الأوروبية
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وطن- توصلت “الخطوط الجوية القطرية” ومجموعة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات، اليوم الأربعاء إلى تسوية ودية ترضي الطرفين وتنهي الخلاف القانوني بينهما بشأن أضرار لحقت بالسطح الخارجي لجسم عدد من طائرات “إيه 350” (A350) تسببت في إيقاف تشغيلها.

تسوية ودية بين الخطوط الجوية القطرية وإيرباص

وأعلنت “الخطوط الجوية القطرية” عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي توصلها مع مجموعة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات، إلى تسوية ودية ترضي الطرفين وتنهي الخلاف القانوني بينهما.

يُذكر أن تفاصيل الخلاف بينها تتعلق بشأن أضرار لحقت بالسطح الخارجي لجسم عدد من طائرات “إيه 350” (A350) تسببت في إيقاف تشغيلها، من قبل الشركة القطرية.

حيث رفعت الشركة القطرية دعوى ضد إيرباص بشأن سلامة طائرات إيرباص “إيه 350” بسبب أضرار تمثلت في تقشر الطلاء ووجود فجوات في طبقة سفلية من نظام الحماية من الصواعق في هذا الطراز.

الأمر الذي دفع بالجهات التنظيمية في قطر إلى إصدار أوامر بإيقاف تحليق 29 طائرة، قائلة إن السلامة الملاحية يمكن أن تكون عرضة للخطر بسبب عيب في التصميم، وهو ما نفته إيرباص.

وأدى ذلك الخلاف إلى إلغاء إيرباص عشرات من طلبيات الطائرات الأخرى من قطر قبل محاكمة كانت مقررة في يونيو/ حزيران المقبل.

لماذا الآن؟

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أكدت الخطوط الجوية القطرية أن السبب الرئيسي وراء هذه التسوية هو تفادي الطرفان المحاكمة في بريطانيا.

حيث تنهي التسوية الودية خلافا بلغت قيمة التعويضات فيه ملياري دولار.

وحول ذلك قالت الشركتان إن اتفاقية التسوية لا تحمّل كلا الطرفين أي مسؤولية، وستمكنهما من المضي قدما والعمل معا شركاء، حيث ستسقطان المطالبات القضائية بينهما.

إيرباص تأمل في حل الخلاف مع الخطوط القطرية
إيرباص تأمل في حل الخلاف مع الخطوط القطرية

كما نوه ذات البيان إلى أن تفاصيل التسوية سرية، و لن يستمر أي من الطرفين بعد الآن في المطالبات القضائية.

وتجدر الإشارة إلى أن إتفاقية التسوية هذه لا تحمل أي من الطرفين أية مسؤولية. هذه الإتفاقية ستمكن كل من الخطوط الجوية القطرية و شركة إيرباص من المضي قدماً و العمل معا كشركاء، بحسب ماذُكر.

وتتطلع الشركتان إلى إعادة تشغيل طائرات “إيه 350” بأمان تام بعد البدء في إجراءات الإصلاح ضمن برنامج خاص، حيث قالت الشركة الأوروبية إنها تبحث مع الهيئات التنظيمية في أوروبا وقطر والخطوط القطرية أفضل السبل لإعادة تلك الطائرات إلى الخدمة بعد توقفها عن التحليق.

وأضافت إيرباص أن الخطوط القطرية ستحصل أيضا على أول دفعة من طائرات “إيه 321 نيو” (A321 new) بعد تفعيل العقد في 2026.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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