بصاروخ واحد.. مقطع فيديو يُحاكي تدمير روسيا لبرطانيا وسيناريو مرعب ينتظر الغرب (شاهد)

- Advertisement -

وطن- أظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي الروسي لقطات محاكاة تظهر كيف يمكن للجيش الروسي “محو” بريطانيا من على وجه الأرض بإطلاق موجة تسونامي مشعة في المحيط الأطلسي، عبر تنفيذه ضربات صاروخية سريعة من عرض المحيط.

وبث التليفزيون الروسي الحكومي مقطع فيديو وهميًا (محاكاة) للمملكة المتحدة بينما يتم طمسها بسبب تسونامي أطلقه صاروخ نووي أرسل من موسكو.

تُظهر اللقطات مذيعًا تابعًا يعمل لدى التلفزيون الرسمي الروسي وهو يستمتع بينما يسقط الصاروخ على المنطقة الشمالية للجزيرة البريطانية، مما أدى إلى موجة مد عملاقة اجتاحت كل من أيرلندا والمملكة المتحدة.

تقول وسائل إعلام بريطانية أنه غالبًا ما يبتهج التلفزيون الرسمي الروسي بسيناريوهات افتراضية حيث يتم القضاء على بريطانيا وحلفائها بسبب الترسانة النووية الروسية الكبيرة.

وفي تعليقها على هذه المشاهد، قالت صحيفة “دايلي ستار” أنه لم يتضح بعد متى تم بث هذه اللقطات، التي أعيد نشرها على حساب “تيرور آلارم” عبر منصة تويتر في روسيا.

☢️ ALERT 🇬🇧🇷🇺 | Russian state TV publishes how they would wipe the UK off the map by launching a torpedo #nuclear missile that would impact causing a huge Tsunami so as to psychologically demoralize the entire West. pic.twitter.com/33UrfHweOK

— Terror Alarm (@Terror_Alarm) January 29, 2023