الأربعاء, فبراير 1, 2023
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بصاروخ واحد.. مقطع فيديو يُحاكي تدمير روسيا لبرطانيا وسيناريو مرعب ينتظر الغرب (شاهد)

التلفزيون الرسمي الروسي بث لقطات مروعة قال خلالها أنه يمكن لروسيا أن تقصف المملكة المتحدة بصاروخ "لا يمكن إيقافه '' يتسبب في تسونامي بطول 500 متر

كتب فهمي الورغمي
تدمير روسيا لبرطانيا watanserb.com
تدمير روسيا لبرطانيا بموجة تسونامي
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وطن- أظهرت لقطات بثها التلفزيون الرسمي الروسي لقطات محاكاة تظهر كيف يمكن للجيش الروسي “محو” بريطانيا من على وجه الأرض بإطلاق موجة تسونامي مشعة في المحيط الأطلسي، عبر تنفيذه ضربات صاروخية سريعة من عرض المحيط.

روسيا يمكن أن تُدمر أوكرانيا في دقائق بحسب الإعلام الروسي

وبث التليفزيون الروسي الحكومي مقطع فيديو وهميًا (محاكاة) للمملكة المتحدة بينما يتم طمسها بسبب تسونامي أطلقه صاروخ نووي أرسل من موسكو.

تُظهر اللقطات مذيعًا تابعًا يعمل لدى التلفزيون الرسمي الروسي وهو يستمتع بينما يسقط الصاروخ على المنطقة الشمالية للجزيرة البريطانية، مما أدى إلى موجة مد عملاقة اجتاحت كل من أيرلندا والمملكة المتحدة.

تقول وسائل إعلام بريطانية أنه غالبًا ما يبتهج التلفزيون الرسمي الروسي بسيناريوهات افتراضية حيث يتم القضاء على بريطانيا وحلفائها بسبب الترسانة النووية الروسية الكبيرة.

وفي تعليقها على هذه المشاهد، قالت صحيفة “دايلي ستار” أنه لم يتضح بعد متى تم بث هذه اللقطات، التي أعيد نشرها على حساب “تيرور آلارم” عبر منصة تويتر في روسيا.

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يُعرف هذا الحساب نفسه بأنه “وسيلة إخبارية غير تابعة للدولة وخالية من الأجندة مع التركيز على مكافحة الإرهاب من خلال الذكاء الاصطناعي”.

يمكن لمثل ذلك السيناريو، أن يؤدي إلى إحباط الغرب بأكمله من الناحية النفسية، يقول أحد المعلقين ضمن الفيديو.

إطلاق موجة تسونامي مشعة في المحيط الأطلسي
إطلاق موجة تسونامي مشعة في المحيط الأطلسي

غالبًا ما يتم تمييز بريطانيا على وجه الخصوص من قبل دعاية بوتين الذين يتخيلون أن تتحول المملكة المتحدة إلى “صحراء مشعة”، بحسب ماذكرت دايلي ستار.

ديمتري كيسليوف، أحد المراسلين الناطقين بلسان بوتين، تحدث مؤخرًا في التفاصيل حول قدرة اثنين من الأسلحة النووية الروسية الفائقة على محو الجزر البريطانية من الخريطة، مما أثار مخاوف الحرب العالمية الثالثة.

وقال “أن روسيا يمكن أن تقضي على المملكة المتحدة بصاروخها الجديد الشيطان -2 الذي يفوق سرعته سرعة الصوت”.

لكن هذه ليست الطريقة الوحيدة للقضاء على بريطانيا التي أسالت حبره، كما تقول الصحيفة البريطانية.

حيث ادعى كيسليوف أيضًا أن روسيا يمكنها “إغراق بريطانيا في أعماق البحر باستخدام غواصة آلية تحت الماء من نوع بوسيدون”.

ضربات صاروخية سريعة من عرض المحيط
ضربات صاروخية سريعة من عرض المحيط

بوتين هدد جونسون قبل الحرب الروسية الأوكرانية

يأتي ذلك في الوقت الذي زعم فيه بوريس جونسون هذا الأسبوع في فيلم وثائقي جديد لهيئة الإذاعة البريطانية BBC (بعنوان بوتين ضد الغرب) أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدده شخصيًا بضربة صاروخية في مكالمة هاتفية في الفترة التي سبقت الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال بوتين بعد أن حذر رئيس الوزراء السابق من أن أي حرب ستكون “كارثة مطلقة” “لن يستغرق الأمر سوى دقيقة واحدة”.

لكن متحدثا باسم الكرملين نفى هذا الادعاء ووصفه بأنه “كذب”.

وفي الأثناء، تشتعل الحرب في أوكرانيا، حيث وافقت القوى الغربية الشهر الماضي على إرسال دبابات لتسليح أوكرانيا، في خطوة وصفتها روسيا بأنها “خطيرة للغاية”.

وقال متحدث باسم الكرملين: “الخطوط الحمراء أصبحت الآن شيئًا من الماضي”.

المصدرتويتر، صحيفة دايلي ستار، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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