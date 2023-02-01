الأربعاء, فبراير 1, 2023
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رياضة

برشلونة يُواصل سكة انتصاراته بفوزٍ ثمين على ريال بيتيس (فيديو)

منافسات الجولة ال17 المؤجلة في الدوري الإسباني الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
برشلونة يواصل سكة انتصاراته في الدوري الإسباني watanserb.com
فوز برشلونة على ريال بيتيس
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وطن- يواصل فريق برشلونة الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفوزٍ ثمين على منافسه ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف وحيد، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وسجل فريق برشلونة الهدف الأول في الدقيقة ال65، عن طريق البرازيلي رافينيا دياز، كما وأحرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف التقدم في نتيجة المباراة، عند الدقيقة ال80، لصالح الفريق الكتالوني.

مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس

وجاء هدف ريال بيتيس لتقليص فارق النتيجة أمام منافسه برشلونة، بطريق الخطأ، عن طريق المدافع جول كوندي في الدقيقة ال85. بعد تسجيله الهدف داخل شباك مرماه.

كما وشهدت نهاية أحداث مباراة ريال بيتيس وبرشلونة، طرد اللاعب ويليام كارفاليو في الدقيقة ال95، نجم فريق ريال بيتيس بالبطاقة الحمراء، خرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

وتفوق الفريق الضيف برشلونة على منافسه صاحب الأرض ريال بيتيس، على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 13 تسديدة، كما وصلت نسبة الاستحواذ بنسبة64%.

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فيما وصلت عدد تسديدات ريال بيتيس إلى 5 تسديدات، كما واستحوذ على الكرة بنسبة 36%.

تشكيلة برشلونة ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

ودخل المدرب الإسباني تشافي، المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه ريال بيتيس، في منافسات الجولة المؤجلة ال17 في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع التشكيلة: جول كوندي، رونالد أراخو، أندرياس كريستنسن، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: بيدري، سيرخيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج.

مركز الهجوم: رافينيا دياز، روبرت ليفاندوفسكي، جافي.

وسيلتقي فريق برشلونة أمام منافسه إشبيلية، الأحد، في منافسات الأسبوع ال20. من الدوري الإسباني الممتاز على ملعب (كامب نو).

مباراة برشلونة وريال بيتيس
مباراة برشلونة وريال بيتيس

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 50 نقطة، بفارق 8 نقاط مع غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 42 نقطة حتى الآن.

المصدروطن + الدوري الإسباني + نادي برشلونة + نادي ريال بيتيس
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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