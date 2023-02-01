برشلونة يُواصل سكة انتصاراته بفوزٍ ثمين على ريال بيتيس (فيديو)

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وطن- يواصل فريق برشلونة الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفوزٍ ثمين على منافسه ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف وحيد، في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وسجل فريق برشلونة الهدف الأول في الدقيقة ال65، عن طريق البرازيلي رافينيا دياز، كما وأحرز البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف التقدم في نتيجة المباراة، عند الدقيقة ال80، لصالح الفريق الكتالوني.

مباراة برشلونة ضد ريال بيتيس

وجاء هدف ريال بيتيس لتقليص فارق النتيجة أمام منافسه برشلونة، بطريق الخطأ، عن طريق المدافع جول كوندي في الدقيقة ال85. بعد تسجيله الهدف داخل شباك مرماه.

كما وشهدت نهاية أحداث مباراة ريال بيتيس وبرشلونة، طرد اللاعب ويليام كارفاليو في الدقيقة ال95، نجم فريق ريال بيتيس بالبطاقة الحمراء، خرج على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

وتفوق الفريق الضيف برشلونة على منافسه صاحب الأرض ريال بيتيس، على صعيد التسديدات والاستحواذ على الكرة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 13 تسديدة، كما وصلت نسبة الاستحواذ بنسبة64%.

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فيما وصلت عدد تسديدات ريال بيتيس إلى 5 تسديدات، كما واستحوذ على الكرة بنسبة 36%.

تشكيلة برشلونة ضد ريال بيتيس في الدوري الإسباني

ودخل المدرب الإسباني تشافي، المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه ريال بيتيس، في منافسات الجولة المؤجلة ال17 في منافسات الدوري الإسباني الممتاز، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع التشكيلة: جول كوندي، رونالد أراخو، أندرياس كريستنسن، أليخاندرو بالدي.

50 نقطة في منتصف الموسم 🙌 pic.twitter.com/wIHLqj3dEL — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 1, 2023

خط الوسط: بيدري، سيرخيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج.

مركز الهجوم: رافينيا دياز، روبرت ليفاندوفسكي، جافي.

وسيلتقي فريق برشلونة أمام منافسه إشبيلية، الأحد، في منافسات الأسبوع ال20. من الدوري الإسباني الممتاز على ملعب (كامب نو).

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 50 نقطة، بفارق 8 نقاط مع غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني برصيد 42 نقطة حتى الآن.