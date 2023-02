الأهلي المصري يُقصي أوكلاند سيتي بالثلاثة في كأس العالم للأندية 2023 (فيديو)

- Advertisement -

وطن- نجح فريق الأهلي المصري في إقصاء منافسه أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة دون مقابل، في مستهل مشواره بكأس العالم للأندية 2023، الأربعاء، المقامة في دولة المغرب.

وافتتح فريق الأهلي (المارد الأحمر)، أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال45+2 مع نهاية الشوط الأول من المباراة، بتسديدة صاروخية سكنت داخل شباك مرمى المنافس أوكلاند سيتي، من توقيع اللاعب حسين الشحات.

وعزز الأهلي التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثاني في الدقيقة ال56 عن طريق اللاعب رجل المباراة محمد شريف.

كما وسجل الجنوبي الأفريقي بيرسي تاو الهدف الثالث لصالح الأهلي المصري في الدقيقة ال86، بعد تمريرة رائعة من محمود عبد المنعم (كهربا)، ليسجلها اللاعب ببراعة داخل شباك مرمى الفريق المنافس.

وشهدت المباراة، طرد نجم أوكلاند سيتي النيوزيلندي بالبطاقة الحمراء، آدم ميتشيل في الدقيقة ال97 مع نهاية أحداث المباراة.

وتأهل فريق الأهلي المصري بعد فوزه النظيف على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، إلى دور الربع النهائي من منافسات كأس العالم للأندية 2023، استعداداً لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي مطلع الأسبوع المقبل.

ولعب المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة بتشكيلة أساسية قوية أمام منافسه أوكلاند سيتي النيوزيلندي، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع التشكيلة: علي معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولي، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديينغ، حمدي فتحي، حسين الشحات.

مركز الهجوم: محمد شريف، أحمد عبد القادر.

كما وسيلتقي فريق الأهلي أمام منافسه سياتل ساوندرز الأمريكي، السبت، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023، على ملعب (طنجة) المغربي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين.

🗣️ 𝐉𝐨𝐫𝐝𝐚𝐧 𝐕𝐚𝐥𝐞 – ' 𝐆𝐨𝐚𝐥 𝐨𝐧 𝐡𝐚𝐥𝐟 𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐡𝐮𝐫𝐭 𝐮𝐬'

"We had a very good first half, we were sharp, defended well, passed well but goal before half time hurt us." – Vale

📷 | @PhototekNZ

🔵⚪ #StrengthInUnity

👀 READ: https://t.co/8vidwKbdSV pic.twitter.com/pujod6EaBO

— Auckland City FC (@AucklandCity_FC) February 2, 2023