الأربعاء, فبراير 1, 2023
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رياضة

الأهلي المصري يُقصي أوكلاند سيتي بالثلاثة في كأس العالم للأندية 2023 (فيديو)

الأهلي سيواجه ساوندرز الأمريكي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023

كتب فارس أبو شيحة
فوز الأهلي المصري على أوكلاند سيتي watanserb.com
فوز الأهلي المصري على أوكلاند سيتي
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وطن- نجح فريق الأهلي المصري في إقصاء منافسه أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة دون مقابل، في مستهل مشواره بكأس العالم للأندية 2023، الأربعاء، المقامة في دولة المغرب.

وافتتح فريق الأهلي (المارد الأحمر)، أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال45+2 مع نهاية الشوط الأول من المباراة، بتسديدة صاروخية سكنت داخل شباك مرمى المنافس أوكلاند سيتي، من توقيع اللاعب حسين الشحات.

مباراة الأهلي ضد أوكلاند سيتي

وعزز الأهلي التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثاني في الدقيقة ال56 عن طريق اللاعب رجل المباراة محمد شريف.

كما وسجل الجنوبي الأفريقي بيرسي تاو الهدف الثالث لصالح الأهلي المصري في الدقيقة ال86، بعد تمريرة رائعة من محمود عبد المنعم (كهربا)، ليسجلها اللاعب ببراعة داخل شباك مرمى الفريق المنافس.

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وشهدت المباراة، طرد نجم أوكلاند سيتي النيوزيلندي بالبطاقة الحمراء، آدم ميتشيل في الدقيقة ال97 مع نهاية أحداث المباراة.

هدف محمد شريف لاعب الأهلي
هدف محمد شريف لاعب الأهلي

وتأهل فريق الأهلي المصري بعد فوزه النظيف على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، إلى دور الربع النهائي من منافسات كأس العالم للأندية 2023، استعداداً لمواجهة سياتل ساوندرز الأمريكي مطلع الأسبوع المقبل.

تشكيلة الأهلي ضد أوكلاند سيتي

ولعب المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة بتشكيلة أساسية قوية أمام منافسه أوكلاند سيتي النيوزيلندي، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

دفاع التشكيلة: علي معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولي، محمد هاني.

حسين الشحات لاعب الأهلي المصري
حسين الشحات لاعب الأهلي المصري

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديينغ، حمدي فتحي، حسين الشحات.

مركز الهجوم: محمد شريف، أحمد عبد القادر.

موعد مباراة الأهلي ضد ساوندرز في كأس العالم للأندية 2023

كما وسيلتقي فريق الأهلي أمام منافسه سياتل ساوندرز الأمريكي، السبت، في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023، على ملعب (طنجة) المغربي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين.

ويحافظ فريق الأهلي على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز. برصيد 37 نقطة، كما وبفارق 6 نقاط عن الوصيف بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة لهذا الموسم.

احتفال الأهلي المصري بهدف محمد شريف
احتفال الأهلي المصري بهدف محمد شريف
المصدروطن + نادي الأهلي + كأس العالم للأندية 2023
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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