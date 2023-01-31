الثلاثاء, يناير 31, 2023
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فيديو الطفل وأفعى البايثون الضخمة يعود للتداول .. ما القصة! (شاهد)

رغم أنّ الفيديو يعود للعام 2018، إلا أن مغردين أعادوا تداوله من جديد، وحظي بمشاهدات قياسية، وسط هجوم على ذوي الطفل، وتعليقات غاضبة من سماحهم له باللعب مع أفعى ضخمة بهذا الحجم.

كتب أنس السالم
طفل يلعب مع أنثى بايثون watanserb.com
طفل يلعب مع أنثى بايثون
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وطن – تداول مغردون بموقع “تويتر”، مقطع فيديو صادم، لطفل يداعب أفعى بايثون ضخمة، في اندونيسيا، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً، وانتقاداتٍ حادّة بين المعلقين على المشهد المرعب.

طفل يداعب أفعى بايثون ضخمة

ورغم أنّ الفيديو يعود للعام 2018، إلا أن مغردين أعادوا تداوله من جديد، وحظي بمشاهدات قياسية، وسط هجوم على ذوي الطفل، وتعليقات غاضبة من سماحهم له باللعب مع أفعى ضخمة بهذا الحجم.

ويظهر الفيديو، الطفل وهو يمسك رأس الأفعى، ويداعبها، وفي لقطات أخرى جعلها تلتف عليه بجسدها الضخم.

ووفق موقع “news.com” فقد تم التقاط هذا الفيديو في 31 أغسطس عام 2018، في مقاطعة جاوة الشرقية بإندونيسيا.

ووصف البعض من المعلقين على الفيديو، بأنه “نتاج التربية غير المسؤولة للآباء”، وطالبوا بمحاكمة ومحاسبة والدي الطفل .

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وقال آخرون إنّ “الثعبان لو كان جائعًا، فسيلتهم الصبي”.

وفي انتقادٍ للوالدين، كتب آخر: “دعونا نرى ما إذا كانوا ما زالوا يضحكون عندما يمسك هذا الثعبان الصبي من ساقه ويلفه حوله ويخنقه حتى الموت!”.

افعى البايثون تبتلع امرأة 

ويمكن لمثل هذا النوع من الأفاعي أن يبتلع بشراً، إذ سبق ووقعت حوادث مشابهة، ففي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وقعت امرأة في إقليم جامبي في إندونيسيا فريسة لأفعى من نوع البايثون، التي قتلتها وابتلعت جثتها كاملة، كما نقلت bbc عن تقارير محلية.

وكانت المرأة واسمها “جهرة”، وهي جامعة للمطاط في الخمسينيات من عمرها، في طريقها للعمل في إحدى مزارع المطاط صباح يوم الأحد الماضي.

وقد أبلغ عن اختفائها إثر عدم عودتها إلى منزلها حتى الليل، وأرسلت فرق للبحث عنها. وبعد يوم على الحادثة عثر القرويون على أفعى من نوع البيثون وبطنها منتفخة.

وقام السكان المحليون في وقت لاحق بقتل الأفعى فعثروا بداخلها على جثة المرأة.

وقال “إس هاريفا”، قائد الشرطة في بيتارا جامبي، إن “الضحية وجدت داخل بطن الأفعى”. مضيفاً أن جثتها بدت سليمة بشكل كبير عندما تم العثور عليها.

وعلى الرغم من أن هذه الحوادث تعد نادرة، إلا أنها ليست المرة الأولى التي تقتل فيها أفعى بيثون شخصاً في اندونيسيا وتلتهمه.

فقد أبلغ عن وقوع حالتي وفاة مشابهتين في البلاد في الفترة بين عامي 2017 و 2018.

المصدررصد تويتر - وطن + news.com
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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