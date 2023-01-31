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عراقية تقتل جزائرية تُشبهها.. حل لغز أغرب جريمة قتل وقعت لسبب صادم

القاتلة العراقية أرادت تجنب مشاكل عائلية مع أسرتها من خلال تزوير موتها عبر قتل شبيتها الجزائرية في جريمة بشعة

كتب خالد الأحمد
عراقية تقتل جزائرية watanserb.com
عراقية تقتل جزائرية
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وطن- كشفت الشرطة الألمانية لغز جريمة قتل، طالت فتاة جزائرية على يد فتاة عراقية أخرى تشبهها بالشكل والعمر جنوب ألمانيا.

وكانت السلطات الألمانية عثرت في 16 أغسطس 2022، على جثة امرأة تبلغ من العمر 23 عاما قٌتلت طعنا بسكين داخل سيارة في “إنغولشتات بافاريا”، واعتقد المحققون في البداية أن الضحية هي مالكة السيارة بعد أن أكدت عائلتها التعرف عليها.

الضحية امرأة أخرى والقتيلة المزعومة حيةٌ تُرزق

ولكن في اليوم التالي، بعد تشريح الجثة، اتضح أن الضحية امرأة أخرى وأن القتيلة المزعومة حيةٌ تُرزق، وتبين من اعترافات القاتلة أنها كانت ترغب في التواري بسبب مشاكل عائلية.

وأرادت ادعاء وفاتها زورا” وشرحت للشرطة أنها بحثت مع شريك لها على الإنترنت عن امرأة تشبهها “لقتلها ووضعها بطريقة توحي أنها جثة المشتبه بها”.

وبحسب موقع ” انفرانكن” الألماني أعلن المدعي العام في إنغولشتات يوم، الاثنين، أن التحقيق استمع إلى الشهود وتم تقييم الآثار والبيانات ويمكن الآن افتراض أن المرأة المشتبه بها وشريكها المزعوم تصرفا بدوافع دنيئة وبمكر شديد.

ووفقًا للمصدر فإن القاتلة نصبت فخاً لاستدراج الضحية وهي مدونة جمال جزائرية بحجة المشاركة كموديل في أغنية راب تعتزم الأولى إنجازها.

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وتوجهت المشتبه بها مع شريكها إلى منطقة هايلبرون –جنوب ألمانيا– لاصطحاب الشابة الضحية من منزلها ، وفي طريق العودة، استُدرِجَت الضحية للخروج من السيارة وجرى قتلها في الغابة “بعدد كبير” من الطعنات.

ثم واصل المشتبه بهما طريقهما إلى إنغولشتات حيث عُثر على الجثة مساء 16 أغسطس داخل السيارة.

عراقية تقتل شبيهتها الجزائرية لسبب غريب
عراقية تقتل شبيهتها الجزائرية لسبب غريب

تشابه مربك

وبحسب الصحيفة تم العثور على القتيلة في منطقة “هيلبرون” في سيارة المشتبه بها في أغسطس الماضي.

ووفقًا للمحققين ، تبدو المرأتان متشابهتين بشكل مربك. وفي البداية أخطأت الأسرة والشرطة في أن القتيل هو المرأة الألمانية العراقية المشتبه بها الآن.

وبعد تشريح الجثة تبين أنها ليست للقاتلة رغم أنهما متشابهتان على نحو كبير وبنفس العمر.

وأضاف المصدر أن الجانية أرادت تجنب أسرتها من خلال تزوير موتها.

ويقال إنها دفعت لشريكها وهو من “كوسوفو” يبلغ هو الآخر23 عاما مبلغ 80 ألف يورو.

وكلاهما رهن الاحتجاز الآن للاشتباه في ارتكابها جريمة القتل التي حيرت السلطات الألمانية.

المصدرموقع " انفرانكن" الألماني، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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